Maternidad y liderazgo: qué aportan las mujeres en los directorios

Hay varios conceptos que todavía restan por desterrar sobre las mujeres y el mundo corporativo. Para empezar, para las empresarias es falso que “poner mujeres en roles de liderazgo está de moda”. Están allí por sus propias capacidades. También es necesario desterrar la frase de que los “número uno” de las compañías son hombres porque, si bien en el 90% de los casos es así, en los últimos 10 años el número de mujeres en directorios ha ido creciendo.

“Si se siguen repitiendo esas frases, se siguen construyendo”, remarcó Gabriela Bardin, gerente general de P&G Argentina, durante uno de los paneles de Mujeres Líderes. Durante el evento organizado por LA NACION, las número uno de las grandes compañías de la Argentina conversaron con José del Rio, secretario general de Redacción, sobre los desafíos que encontraron durante su carrera y la importancia que tiene la diversidad dentro de las organizaciones.

“La diversidad genera mayor riqueza para las partes. Cuando hablamos de diversidad cultural, de raza, género y edad, es necesario abrazar y permitir aceptar a las personas tal cual son. La diversidad de ideas suma; se tiene que abrazar la diferencia, tal y como es, y propiciarle mejores espacios para que pueda desarrollarse”, definió Verónica Marcelo, gerenta general de Natura Argentina.

Para Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina, es necesario contar con diversidad dentro de las compañías para enriquecer el diálogo, aportar distintas miradas y traer al directorio diversos conceptos. “Hasta se empieza a hablar de distinta manera”, agregó el empresario al rememorar las primeras reuniones en que se unieron mujeres de la compañía a la mesa de debate.

“Nunca fui discriminada, ni en la compañía ni con clientes. Pero sí hubo situaciones que se generaron y fueron diferentes a lo que venían siendo. Cuando entré como directora de ventas, casi no había mujeres, ni del lado de la industria ni del retail. Las negociaciones eran más duras, se abrió un escenario diferente y me di cuenta de que para mis pares fue raro que hubiera una mujer. Un día, después de una negociación fuerte, la otra persona me dijo ‘no sabes la cantidad de veces que quería que fueras hombre para insultarte’. Hoy nos reímos de ese cuento, pero creo que aprendió algo nuevo ese día. La diversidad logra mejores resultados, porque logramos negociar y llegar a un consenso”, coincidió Bardin.

Al hacer un recorrido por la historia de Ivana Dip, sus orígenes están cargados de diversidad. Proveniente del interior del país, para la empresaria eso “ya era un cambio”. Sin embargo, con la ambición de abrir la cabeza, se fue a Alemania y se puso el objetivo de trabajar para las mejores empresas de ese país. Envió currículums y entró en BMW Group. La empresa “rompió el cliché” y no la puso a cargo de Latinoamérica, sino como controller de Holanda, España y otros países europeos. Hoy es CEO de BMW Group Argentina.

“Hay muchas fanáticas de la mecánica y de los autos. Yo estoy en este rol; se van rompiendo esas barreras. Parte de romper es ocupar espacios, no pedir permiso y no preguntar si está bien, sino avanzar con lo que una sabe y puede brindar, porque seguro cualquier organización va a ser mejor si ocupamos espacios”, argumentó.

La maternidad y el liderazgo empresarial

Cuando Bardin fue mamá por primera vez, su puesto gerencial quedó libre. Ella había asegurado que en cuatro meses volvería, pero cuando ya habían transitado tres meses y medio y no se sentía lista para retornar a la rutina laboral de nueve horas, llamó para renunciar porque “me di cuenta de que no podía”. Del otro lado del teléfono, su jefe la escuchó y fueron negociando la vuelta al trabajo. “Me dijo: ‘me arreglé sin vos tres meses, nos vamos a ir arreglando en este período’. La importancia de la escucha del otro lado”, remarcó.

Un caso similar contó García durante el panel. Días atrás nombraron socia co-regional de su área a una de las empleadas de la compañía que decidió ser madre por cuenta propia. “No se lo esperaba, nos decía que estaba en un período de familia, que le llevaría tiempo acomodarse. Pero es que esta decisión tiene que ver con su trayectoria, no es que después de ser madre no trabaja más. Tuvo familia, excelente. Pero sigue su carrera, la cual es excelente”, relató.

“Le doy importancia al trabajo y la familia; no estoy de acuerdo en resignar nada. Soy sensible con eso de justificar a las madres. Te doy un ejemplo. Cuando sos padre y en una reunión sacas las fotos de tus hijos, es una maravilla, qué sensible que es. Si es la madre, es un ‘ya nos está poniendo las fotos’. Creo que hay que romper muchos paradigmas, porque es un mérito doble. Ojo que hoy hay muchos padres que trabajan y se están haciendo cargo de sus hijos. No se trata de la diversidad con el hombre, pero sí de revalorizar a la madre y al trabajo”, agregó Dip.

En palabras de Marcelo, a las mujeres todavía les resta derribar algunas barreras. Entre ellas, entender que la maternidad es parte del ciclo de vida y que no hay por qué sorprenderse si se les ofrece un nuevo rol laboral, incluso en un momento clave de la vida familiar. “En este camino que estamos hablando, hubo mujeres que rompieron todos los paradigmas. Nosotras somos un puente, ya no son raros nuestros casos, pero son escasos”, cerró.