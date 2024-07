¿Me puedo inscribir para recibir el voucher educativo ahora que el Gobierno lo prorrogó?

Escuchar

El Ministerio de Capital Humano extendió el plazo de entrega de los vouchers educativos hasta diciembre, y esta decisión genera la inquietud sobre cómo hacer para inscribirse para recibir el beneficio y quiénes tienen acceso, según las condiciones del programa.

Sin embargo, tal como indica la normativa en la que se prorrogó la entrega de los vouchers educativos, estos están disponibles únicamente para los solicitantes que se hayan anotado apenas informada la convocatoria, lo que ocurrió entre los meses de abril y mayo, ya que según fuentes de la Secretaría de Educación no habrá una instancia de inscripción para nuevos interesados. “La medida, no se trata de una nueva inscripción, sino que alcanza a quienes ya tienen otorgada la asistencia, al tiempo que no implica un cambio en los montos asignados, y tiene como objetivo principal fortalecer el acompañamiento a las familias y alumnos”, señalaron fuentes de esa cartera a LA NACION.

El monto del voucher educativo se mantiene igual, pero quedó extendido hasta diciembre Marta Fernández Jara - Europa P - Marta Fernández Jara - Europa P

Esta ayuda estatal se prolongará hasta el mes de diciembre, por lo que así la asistencia acompañará el ciclo lectivo 2024 de los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que se inscribieron en el llamado inicial. La decisión de prorrogar este beneficio se dio a conocer a través de la resolución 488/2024, publicada en el Boletín Oficial, donde se puntualiza que el programa, que inicialmente iba a ser de tres meses, se extiende hasta fin de año. Además, indicaron que según los datos del mes de julio, “el programa asistió a 833.211 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario para asegurar la continuidad en sus trayectorias educativas”.

Los vouchers educativos fueron creados como una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos de hasta 18 años asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supere los siete salarios mínimos, vitales y móviles (SMVyM).

Actualmente, el tope a cobrar es de $27.198, ya que el voucher cubre el 50% de lo que se paga en concepto de enseñanza programática y esa cifra es la que se mantendrá hasta diciembre, de no mediar cambios en los próximos meses.

La normativa reciente argumenta la extensión del beneficio debido a la necesidad de dar un soporte a aquellas familias que en julio recibieron la última entrega. “Con el objeto de fortalecer el acompañamiento a las familias, resulta necesario ampliar la cobertura del programa”, se lee en los considerandos de la resolución.

No habrá instancia nueva de inscripción para el voucher educativo Pinterest - Imagen ilustrativa

Este beneficio lo distribuye la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torendell, en conjunto con la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y consiste en una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa. Por lo tanto, cada madre, padre o tutor podía inscribir a todos los menores que tuviera a cargo.

LA NACION