Mientras el Gobierno define su Presupuesto, cuál será la inflación y qué dólar espera el mercado para 2027

El Gobierno enviará esta tarde a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, sobre la fecha límite que fija la ley. Entrará por mesa de entradas, sin presentación especial y sin cadena nacional, a diferencia del año pasado. Recién después se conocerán los números que el equipo económico proyecta para el año que viene. El mercado, en cambio, ya puso los suyos sobre la mesa, y no coinciden con los que el propio Gobierno había estimado para este año.

Las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central esperan que en 2027 la inflación sea de 20,5% y que la economía crezca 2,9%. Para el tipo de cambio, la mediana de las proyecciones ubica al dólar mayorista en $2016 en diciembre del año próximo. Más adelante, los pronósticos siguen bajando. Para 2028, el mercado calcula una inflación de 14,1% y un crecimiento de 3%.

Para el cierre de este año, los analistas proyectan una inflación de 30% y un crecimiento de 2,1%. El tipo de cambio terminaría diciembre en $1630, una suba de 12,6% frente al valor de diciembre de 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no tiene previsto asistir a la defensa del Presupuesto en comisión Natacha Pisarenko - AP

La comparación con lo que el propio Gobierno había proyectado para 2026 explica por qué las estimaciones oficiales suelen leerse con distancia. En el proyecto de Presupuesto 2026, el equipo económico previó un crecimiento de 5%, una inflación anual de 10,1% y un dólar de $1423 para diciembre de este año. En materia fiscal, estimó un superávit primario de 1,5% del PBI y un superávit financiero, una vez pagados los intereses de la deuda, de 0,2% del PBI, que sí se cumpliría, pese a la caída en la recaudación.

Tres meses y medio antes del cierre del ejercicio, la inflación que espera el mercado triplica la que había calculado el Gobierno y el crecimiento sería menos de la mitad del proyectado. La inflación de 2026, de todos modos, quedaría por debajo del 31,5% de 2025.

El tipo de cambio es el único de los tres indicadores donde la proyección oficial no quedó tan lejos, aunque por una razón que también abre preguntas. El dólar mayorista arrancó el año en $1455 y hoy se ubica en $1507, un avance de apenas 3,5% en algo más de ocho meses, contra una inflación acumulada de 21,3% en el mismo período. Es decir que el Gobierno llegó a esta altura del año con un tipo de cambio más cerca de lo que había prometido que de lo que anticipa el mercado, pero a costa de un atraso cambiario que los analistas esperan que se corrija en el tramo final del año, cuando proyectan el salto hasta los $1630.

Sin cadena nacional

El de 2027 será el segundo presupuesto que discuta el Congreso bajo esta gestión. Durante los dos primeros años, el país funcionó con el Presupuesto 2023 prorrogado, un mecanismo que le dio al Poder Ejecutivo un margen amplio de discrecionalidad para reasignar partidas sin pasar por el Parlamento. Esa racha se cortó con el Presupuesto 2026, que sí obtuvo la aprobación parlamentaria.

Las consultoras que participan del REM esperan una inflación de 30% para este año y de 20,5% para 2027 Daniel Basualdo

La discusión de este año llega, además, en la antesala de un calendario electoral. El proyecto será defendido en comisión por los secretarios y subsecretarios del Palacio de Hacienda, entre ellos Carlos Guberman. No está previsto que asista el ministro de Economía, Luis Caputo.

Lo que falta saber es cuánto se acercan las proyecciones oficiales a las del mercado. Si el Gobierno vuelve a partir de una inflación y un crecimiento sensiblemente más optimistas que los del consenso privado, el debate parlamentario arrancará otra vez discutiendo los supuestos antes que las partidas.