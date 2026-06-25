Milei corta otra racha negativa, y afirman que gana una carrera clave contra Macri y Cristina

Tras siete meses en rojo, el “puchito” que queda en el hogar luego de pagar los gastos fijos volvió a mostrar una leve recuperación, pese a que sigue por debajo de lo que marcaba antes de que los libertarios llegaran a Casa Rosada y a que esa mejora no abarcó a todos los segmentos sociales. No por nada sigue bien arriba en las encuestas el malestar de muchos argentinos que dicen no poder llegar a fin de mes o que mantienen deudas crediticias.

El avance hacia las elecciones del año que viene, tras un primer trimestre “complicado”, empuja ahora al Gobierno a querer jugar sus fichas a fondo con los números vinculados al bolsillo, sobre todo para darle encarnación real al vaticinio que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los próximos 18 meses en el país. El funcionario predijo semanas atrás que serán “los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”.

En ese marco, el Gobierno encargó un trabajo que puede sonar polémico ante el malhumor social. Según datos oficiales procesados por la Secretaría de Trabajo, en las últimas cuatro gestiones presidenciales, solo dos consiguieron que la capacidad de compra del salario medio crezca en los primeros 29 meses. Una de ellas, la que mostró mayor expansión, sería la de Javier Milei.

Con relación a la economía del “metro cuadrado”, ya en el mes pasado, la consultora Empiria de Hernán Lacunza había anticipado con datos muy preliminares que el ingreso disponible en los hogares comenzaría a mejorar desde abril. Efectivamente, creció 0,7% en el mes, confirmaron hoy allí a LA NACION. En Equilibra, la firma que conduce Martín Rapetti, calcularon que, luego de siete meses de caída, el ingreso disponible avanzó un 0,8%.

El ingreso disponible, según Equilibra

Más allá del cambio de tendencia que aún resta saber si será sostenible o no, vale recordar que para ambas consultoras, el “puchito” que queda en el hogar luego de pagar los gastos fijos sigue por debajo del nivel de 2023.

“Tras siete meses al hilo de caída, en abril el Ingreso Disponible registrado creció 0,8% mensual, pero cayó 1% interanual (i.a.). Con este registro, queda 14,5% abajo del nivel promedio de enero-septiembre 2023, previo a la transición presidencial”, escribió el equipo de Rapetti en un informe.

Según los técnicos privados de Equilibra, es importante un matiz. La mejora no fue para todos. De hecho, observando los distintos grupos, el crecimiento en este mes está concentrado en los asalariados privados formales (+1,6% mensual y +1,5% i.a.), ya que el resto sufrió un nuevo empeoramiento de su ingreso disponible: los jubilados que no cobran la mínima (-0,2% mensual y -3,5% i.a), las jubilaciones mínimas con bono (-0,7% mensual y -9,2% i.a.) y los asalariados públicos (-1,1% mensual y -6,6% i.a.).

Milei contra Alberto, Cristina y Macri

Luego de la buena noticia con el índice salarios de abril -creció luego de siete meses sobre la inflación-, el Gobierno se metió de lleno en la pelea con los números que afectan al bolsillo. Por caso, LA NACION accedió a un ranking de recuperación del poder adquisitivo durante las últimas cuatro gestiones presidenciales en los que sólo aparecen dos ganadores: Milei y Cristina Kirchner. El libertario, claro está, llegó primero en la carrera oficial.

El informe oficial sobre el poder adquisitivo

La Secretaría de Trabajo elaboró un informe con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tomando como eje el nivel del salario bruto medio del empleo asalariado registrado del sector privado, a valores constantes y desestacionalizados en los primeros 29 meses de cada una de esas presidencias (Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei). “De las cuatro gestiones evaluadas, la del presidente Mauricio Macri es la de peor performance”, comenzó: “El salario real siempre estuvo por debajo del valor previo al inicio de su gobierno y, en el 29º mes, era un 2,9% inferior a ese nivel. En la gestión de Cristina Kirchner, si bien el salario real supera el valor inicial en varios meses al principio, este proceso se hizo insostenible y a partir del mes 19 se inicia una tendencia fuertemente negativa que lleva al valor salarial en el mes 29° a registrar un valor levemente por debajo del nivel previo al comienzo de la gestión (-0,2%)“.

“En la presidencia de Alberto Fernández, el salario real se mantuvo por debajo del valor inicial en muchos meses y luego inició una fase de recuperación, aunque en el mes 29° solo se incrementó un 1,2% en relación al nivel previo al primer mes de gestión. Teniendo en cuenta el contexto histórico, la dinámica del salario real en la gestión de Javier Milei es la más positiva de todas las evaluadas. A partir del mes 13°, el salario real se mantuvo un 3% por arriba del valor observado en noviembre de 2023; incluso en el mes 29°, el poder adquisitivo del salario se incrementó para quedar un 4,3% por arriba del valor inicial”, concluyó el documento de la cartera de Sandra Pettovello.

Para el Gobierno, los datos del SIPA son los más completos. Otros, también oficiales, siguen todavía mostrando un rezago de los salarios. Por caso, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec sobre distribución del ingreso, justamente los ingresos reales de los ocupados y asalariados quedaron estancados a valores reales del tercer trimestre de 2025. “Eso significa que quedaron detenidos a un nivel que es 16% más bajo que una década atrás”, contó un experto que prefirió el off the record. Mirando el índice salarios del Indec, según el Iaraf, respecto de noviembre de 2023, los sueldos privados registrados están 3,5% debajo y los del sector público un 17,2% abajo (36,4% los nacionales y 9,2% los provinciales).