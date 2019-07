Monotributo: vence hoy el plazo para recategorizarse

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2019 • 15:49

Hasta hoy por la noche, los monotributistas tienen tiempo para recategorizarse. El trámite es obligatorio para quienes, por su nivel de facturación o por una modificación en las otras variables que tiene en cuenta el sistema, estén en una categoría que ya no es la que les corresponde. La recategorización se hace tanto para arriba como para abajo, dentro del cuadro del impuesto simplificado.

Para concretar el trámite, el contribuyente puede optar entre ingresar con su clave fiscal en la página de la AFIP: www.afip.gob.ar, en la del monotributo: www.monotributo.afip.gob.ar o en la app, previo a haberla descargado en su celular.

Una vez en el sistema, se debe clickear en el título que dice "Recategorizarme" y seguir los pasos que se van indicando. El propio sistema dará información sobre la categoría en la que está el monotributista y sobre la facturación electrónica emitida en el último año. Si se hace la recategorización, se continúa el trámite hasta la impresión de la credencial y la llenado del formulario donde se informan los nuevos parámetros.

El importe a pagar que corresponde a la nueva categoría estará vigente desde el mes próximo, es decir, desde agosto. Por este mes de julio (el pago vence hoy) se ingresa el mismo monto que se venía abonando hasta ahora.

Si todavía no se cumplieron doce meses desde la inscripción del contribuyente, se deben anualizar las cifras para determinar si corresponde o no la recategorización. Y si la actividad es tan nueva que aún no pasaron seis meses, entonces no corresponde cambiar de categoría.

Además de los ingresos obtenidos, los otros parámetros a considerar son: la energía eléctrica consumida, los alquileres devengados y la superficie afectada a la actividad. Cada una de estas variables tiene valores topes en cada una de las categorías.

Los topes de facturación para estar en 2019 en el monotributo son de $1.151.066,58 anuales si la actividad es de servicios, o de $1.726.599,88 si el contribuyente se dedica al comercio. Esos y todos los valores del esquema de este sistema se actualizan una vez al año, en el mes de enero y según la variación que hayan tenido en el año anterior los haberes de los jubilados y pensionados de la Anses.