Moratoria en Buenos Aires: lanzan un plan de pagos con descuentos de hasta el 40%

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzará a partir del 26 de octubre próximo una moratoria para varios impuestos que se cobran a los contribuyentes en ese distrito, que incluirá planes de pagos con descuentos de hasta el 40%. Para poder acceder a bonificaciones en algunos gravámenes el año que viene será obligatorio no tener deudas con el fisco provincial.

Fuentes oficiales del distrito que gobierna Axel Kicillof informaron que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) pondrá en marcha un esquema excepcional para regularizar deudas tributarias. El mismo, contaron, se lanzará a partir del próximo 26 de octubre.

El programa abarcará las obligaciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas, según afirmaron en el gobierno provincial.

El plan de regularización de deudas tributarias ofrecerá bonificaciones de hasta el 40% para contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. El régimen especial propuesto por ARBA permite regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo aquellas que se encuentren en etapa prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.

La medida, según contaron las autoridades, busca incentivar la cancelación de obligaciones pendientes antes del cierre del año. Es que, según precisaron, no registrar deudas con el fisco provincial será una “condición ineludible” para acceder a los descuentos impositivos proyectados para 2027.

“El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos”, afirmó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

Según contaron en la agencia bonaerense, el esquema de descuentos varía según la fecha de adhesión y las bonificaciones se aplicarán de forma escalonada. Esto implica, detallaron los autores, que se premiará con un porcentaje mayor a quienes formalicen su ingreso en las primeras semanas del cronograma. Las autoridades precisaron que el beneficio no podrá superar en ningún caso el monto del capital adeudado.

El cronograma oficial se dividirá en cuatro etapas:

Primera etapa (del 26 de octubre al 13 de noviembre): quienes cancelen al contado obtendrán un descuento del 40% . Quienes elijan abonar en tres cuotas tendrán una quita del 20% , mientras que para la opción de seis cuotas el beneficio será del 15% .

quienes cancelen al contado obtendrán un . Quienes elijan abonar en tres cuotas tendrán una quita del , mientras que para la opción de seis cuotas el beneficio será del . Segunda etapa (del 14 al 27 de noviembre): el descuento será del 35% para pago al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

el descuento será del para pago al contado, en tres cuotas y en seis cuotas. Tercera etapa (del 28 de noviembre al 11 de diciembre): la bonificación alcanzará el 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas.

la bonificación alcanzará el al contado, en tres cuotas y en seis cuotas. Cuarta etapa (del 12 al 31 de diciembre): se mantendrá un descuento del 30% únicamente para quienes cancelen la totalidad de la deuda al contado.

Qué deudas se pueden incluir y cómo hacer el trámite

Además de contemplar la posibilidad de regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluyendo aquellas que se encuentren en etapa prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización, “se podrán incorporar obligaciones devengadas durante 2026, con la única excepción del impuesto de sellos”.

Para quienes necesiten plazos de financiación más extensos, el organismo afirmó que mantendrá disponibles sus planes habituales con mayor número de cuotas. La adhesión será completamente digital a través de la página web oficial del organismo. Allí los contribuyentes podrán seleccionar el tributo a regularizar, consultar el estado de su deuda y formalizar el plan, contaron.

Impacto de la actividad

El viernes pasado, el gobierno de Kicillof argumentó que la baja oferta salarial a los estatales de la provincia —y probablemente en breve a los docentes— está vinculada con la caída de la recaudación y el recorte de fondos nacionales. La propuesta oficial presentada implica un aumento del 3% en octubre y otro 3% en noviembre, ambos sobre los salarios de septiembre. Además, incluye el compromiso de reabrir las negociaciones en diciembre.

Fuentes oficiales dijeron, sin embargo, a LA NACION que la moratoria no tiene objetivos puramente recaudatorios, aunque reconocieron la caída de la recaudación y estiman que este año cierre con una caída anual de 3%. “Ya viene cayendo 2,3% y va a cerrar el año con una caída importante”, precisaron fuentes oficiales del gobierno bonaerense a este medio.

“Un mes de Ingresos Brutos es más o menos $1 billón y lo que se espera recaudar son $20.000 millones”, estimaron para calcular el impacto de la moratoria. “No hay un objetivo recaudatorio”, indicaron.

“Lo que se hace es poner este plan con muchas facilidades y permitir que el año que viene aquellos que tienen deuda puedan acceder a las bonificaciones, que es una condición necesaria para poder ingresar”, dijeron y luego agregaron: “Cayó mucho [el impuesto] automotor, porque bajó la patente este año en la provincia de Buenos Aires y se mantuvo el inmobiliario, porque se viene indexando cuota a cuota. Digamos que ahí no perdemos tanto contra la inflación y, por supuesto, que Ingresos Brutos cae, porque baja la actividad económica, básicamente servicios, comercio, construcción, que son los sectores más afectados acá en la provincia”.