Movistar anunció cómo será el traspaso de millones de clientes a Tuenti: qué pasará con los planes y las líneas

Después de que el directorio de Telecom aceptara la oferta de Metrotel por US$450 millones para quedarse con unos seis millones de clientes de telefonía móvil y 200.000 de internet fija, como parte de las condiciones impuestas para aprobar la compra de Telefónica, Movistar informó cómo será el proceso de migración de los usuarios a la marca Tuenti, que comenzará el próximo lunes 19 de octubre.

Según explicó la compañía en un comunicado, el cambio será automático y los clientes no tendrán que realizar ninguna gestión ni cambiar la tarjeta SIM de sus teléfonos. Además, mantendrán la misma calidad de servicio en sus comunicaciones.

En cuanto a las condiciones comerciales, la empresa aseguró que los planes actuales no sufrirán modificaciones o bien serán mejorados. Los usuarios también conservarán el crédito disponible y la modalidad de pago elegida oportunamente.

Las comunicaciones individuales a los clientes alcanzados por la migración se realizarán entre el lunes 19 de octubre y fines de noviembre.

Una vez concretado el cambio, los usuarios podrán comunicarse con los canales de atención de Tuenti a través de la aplicación de la marca, llamando al *700 o al 0800-321-0700, o por WhatsApp al +54 9 11 2272-8588.

La migración forma parte del proceso de desinversión que Telecom debe llevar adelante para cumplir con las condiciones establecidas por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), que en junio pasado aprobó de manera condicionada la adquisición de Telefónica, por la que el grupo había pagado US$1245 millones.

Entre otras medidas, el organismo exigió que Telecom se desprendiera de seis millones de clientes de telefonía móvil y transfiriera usuarios de banda ancha fija en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa resultante de la operación superara el 50%. El objetivo de las condiciones fue evitar una mayor concentración del mercado de las telecomunicaciones.

En septiembre, la ANC aprobó a Metrotel como adquirente de esos clientes. Posteriormente, se conoció que la compañía utilizaría Tuenti, la marca de servicios de telefonía móvil de bajo costo que pertenecía a Movistar, para desarrollar el negocio.

Esta semana, Telecom informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que su directorio había aceptado la oferta de Metrotel por US$450 millones. Además de los clientes, la propuesta incluye derechos de uso del espectro radioeléctrico, infraestructura de red y determinados contratos necesarios para la prestación del servicio.

Con la aceptación de la oferta, las compañías deberán presentar el acuerdo definitivo ante la ANC, un paso formal para instrumentar la operación, dado que el organismo ya había aprobado a Metrotel como comprador.

La incorporación de estos clientes permitirá a Metrotel ingresar al mercado masivo de las telecomunicaciones, un segmento en el que hasta ahora no tenía presencia, ya que su negocio estaba concentrado principalmente en la prestación de servicios a empresas y operadores.