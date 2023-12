escuchar

En el mundo empresarial, la brecha de género siempre se hizo notar. La disparidad de sueldos y las políticas de promoción son desde hace años los principales temas de diferencias. Pero hoy eso está en pleno cambio y las mujeres tienen cada vez mayor protagonismo en los distintos sectores de una compañía y en los puestos jerárquicos. Una tendencia en aumento a la que aún le queda un largo camino por recorrer, pero que hace décadas era difícil de imaginar.

La nueva realidad se refleja en informes realizados por la consultora KPMG, que sigue de cerca la evolución de los roles de varones y mujeres dentro de las compañías. Los resultados del estudio hecho este año muestran que, respecto de 2022, se incrementó la cantidad de mujeres en puestos de jerarquía, aunque muy poco: nada más que 1,5 puntos. Precisamente, pasó del 16% al 17,5% de esos espacios.

“Si bien es muy poco, hay que ver la tendencia, que se viene desarrollando mejor. Si uno piensa cómo era la situación 5 años atrás, se evolucionó bastante en estos temas”, consideró Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina, al participar de la novena edición del encuentro sobre Mujeres Líderes organizado por LA NACION. Sin embargo, para el ejecutivo, el problema, más allá de que se trate de un tema de agenda cotidiana, es que a nivel internacional se observa que el crecimiento de la participación de las mujeres es lento. “Hay que continuar e incentivar a que mujeres y hombres sigan participando y se involucren. Todas estas cosas las podemos hablar mucho tiempo, pero si no se toman medidas que lleven a la acción, solo te vas a quedar en palabras”, señaló García, que dialogó con José del Río, secretario general de Redacción de LA NACION.

1. El camino de la inclusión

Cambiar viejos paradigmas no suele resultar algo sencillo, especialmente en aquellas industrias en las cuales de manera tradicional trabajan hombres. Derribar creencias y barreras históricas que forman parte del ADN de una compañía, como también transformar su cultura, es actualmente uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el mundo corporativo. Dado que es necesario surfear esta ola e implementar de a poco los cambios, el área de recursos humanos es uno de los actores más importantes a la hora de gestionar estrategias.

Gabriela Smud, directora de Recursos Humanos de Fiserv, compañía que se dedica a medios de pago digitales, comentó que parte de su plan de acción para eliminar sesgos y equiparar el rol de los hombres y las mujeres dentro de una empresa es a través de la capacitación a líderes y empleados. “El año pasado hicimos un programa de liderazgo exclusivo para las mujeres, porque a veces necesitamos otras competencias adicionales en este mundo corporativo, sobre todo vinculadas con cómo nos comunicamos, cómo nos promovemos dentro de la organización”, explicó la profesional. Y agregó que también trabajan en la diversidad no solo en cuanto a género, sino también en cuanto a edad.

Similar es el caso de la empresa Tecpetrol. “Tenemos una meta de llegar a 2025 con 25% de mujeres y este año buscamos moverla”, definió María Laura García, directora de Recursos Humanos de la compañía. Según afirmó, al plantearse metas a largo plazo, “sabemos que acomodamos los procesos de recursos humanos para que sean más diversos y poder incluir mujeres o gente más joven, sin forzar nada, sino por mérito”.

Hacia el mismo camino se dirige ArcelorMittal Acindar, empresa que se dedica a la producción de acero, que en los últimos años ha realizado alianzas con escuelas técnicas, universidades y talleres, para “que sea una decisión de las mujeres ingresar a trabajar en esta industria”, según comentó la directora de Personas, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de la firma, María Eugenia Arata. Para la ejecutiva, la experiencia permitió tener 60 mujeres “en nuestras plantas”. Así, “transformás vidas de personas”, señaló, al participar en un panel moderado por la periodista de LA NACION Carla Quiroga.

El tema de género se trabaja de manera cruzada en todas las industrias. En el caso de Cervecería y Maltería Quilmes, su directora de Gente, Florencia Porcelli, contó que el foco está puesto en aceptar que “no somos expertos, que todos los días tenemos que aprender, desaprender, evolucionar y ver cómo eso se vive en la cultura cotidiana”. Al respecto, consideró que el liderazgo es fundamental, porque “tiene que crear esos entornos de confianza”.

Para una empresa como Renault, la relación entre innovación y diversidad es clave. “Tener una fuerza de trabajo diversa y bien consolidada nos acerca a los clientes y ayuda al compromiso de los empleados, porque de alguna manera tu fuerza de trabajo va a representar al cliente al que estás llegando”, dijo Marcela D’Assaro, directora de Recursos Humanos de Renault Argentina. Consultada acerca del manejo de la brecha salarial, uno de los temas más candentes del momento, la ejecutiva expresó: “Tenemos una práctica muy concreta; en forma consistente revisamos ese gap y vamos haciendo las propuestas de ajuste”.

2. Diversidad y creatividad

La participación femenina en los directorios de las empresas pone en jaque viejas usanzas y propone nuevas perspectivas. “Hay varios estudios que ya están demostrando cómo la diversidad influye positivamente a la hora de implementar estrategias de innovación”, comentó Tamara Rudy, directora médica de Bristol Myers Squibb de Argentina y Chile. La ejecutiva está convencida de que trabajar con equipos diversos “impacta en una mayor creatividad y en mejores resultados de negocio”. Según dijo, lo interesante es la complementariedad entre varones y mujeres”.

Las industrias que apuestan por esa diversidad abrirán una nueva ventana de oportunidades. “Hemos avanzado un montón, sobre todo en compañías que apoyan esta diversidad y esta capacidad que tenemos las mujeres de manejar muchas variables a la vez”, dijo sobre el tema Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados. Coincide con esta ejecutiva, Constanza Castagneto, directora de Operaciones de Día Argentina, quien reveló parte de la radiografía de esta compañía: “En el comité ejecutivo de la Argentina, de los diez directores, cuatro somos mujeres. Y tres de las directoras estamos en posiciones que en el pasado las hubieran ocupado hombres: el área financiera, el área de IT y el área de operaciones”.

En pos de esta diversidad, para formar equipos de trabajo sólidos, Mónica Mazzeo, directora de IT de Telefónica, consideró que hay ciertas habilidades que hoy “debemos potenciar en los equipos de trabajo, sobre todo para ayudar a las mujeres”. Y agregó: “Un eje tiene que ver con la empatía y la colaboración que uno necesita para generar esos espacios de trabajo en los cuales las personas se sientan cómodas”.

Los números dan cuenta de ello. “Desde hace muchos años venimos trabajando fuertemente en el desarrollo femenino. Hoy contamos con un 32% de mujeres líderes en nuestra organización”, indicó a su turno Natalia Kingsland, Sr Manager de Talento, Cultura y Transformación de Santander Argentina.

Por su parte, Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), precisó que en las compañías un 40% de las operarias son mujeres. “Esto es gracias a identificar las labores para las cuales pueden demostrar un talento especial. En cuanto a los puestos de decisión, la importancia radica en impulsar y detectar quiénes son los talentos y las influencias dentro de los equipos de trabajo”, comentó, al ser parte de un panel moderado por Dolores Pasman, periodista de LA NACION.

La empresa de soluciones para la agricultura BASF tampoco se queda atrás de este cambio. Así lo explicó Mariana Dorado, Marketing Sr Manager de la firma: “Por primera vez tenemos nuestra directora general, y eso hace que tengamos un compromiso de trabajar en detectar esos talentos, ya no con diversidad de género, sino con cualquier otra diversidad: generacional, sexual y cultural”.

Desde su experiencia como gerente de Ciencia de Datos de Aeropuertos Argentina 2000, Cecilia Raimundo comentó que en su equipo hay un 60% de mujeres, un 40% de hombres y también tecnología. El desembarco de cada vez más mujeres en los cargos jerárquicos, dijo, promueve una red de contención.

3. En primera persona

El camino hasta convertirse en número uno de una compañía es un proceso que demanda tiempo y dedicación. En la Argentina son varias las mujeres que lideran empresas y que traen un bagaje fascinante. María Gabriela Pittis es una de ellas: ocupa el cargo máximo en Takeda Región Latam, una industria del sector de la medicina.

Licenciada en Biología, empezó su carrera como investigadora del Conicet. En aquellos primeros años estuvo dedicada al análisis y desarrollo de moléculas. Eso “me permitió entrar en la industria farmacéutica, donde ya llevo un recorrido de 20 años en diferentes roles, hasta llegar al actual en 2019″, relató Pittis. Desde su cargo jerárquico es responsable de “armar políticas de cuidado primario y secundario independientemente de la constitución familiar, porque eso da tranquilidad a la persona que quiere seguir progresando”, añadió.

La historia de Silvana Bergonzi, CEO de Arredo, también cautiva. Italiana, llegó al país en 2001 gracias a una beca que se había ganado para estudiar economía. Luego de quedar seleccionada en Techint para hacer una pasantía, su permanencia en esa empresa se extendió por varios años.

Hoy está al mando de Arredo. Como líder, opina que al tema de género en el ámbito laboral se lo debería encarar por medio de elegir a las personas “más por su potencial que por su experiencia pasada”.

En lo que respecta a la industria automotriz, un rubro en el que históricamente se vio a hombres trabajando, son muchas las sorpresas que pueden llegar a aparecer. Tal es el caso de Ivana Dip, CEO y Managing Director de BMW Group Argentina. “Siempre destaco de lo automotriz el tema del camino, del trayecto, de la experiencia. Llevo 22 años en la compañía. Empecé en la casa matriz en Múnich, con una pasantía que tenía que durar tres meses, y acá estoy”, narró. Y reflexionó: “Es importante destacar que no hay que desesperarse; hay un recorrido y un tiempo para cada cosa”.

Desde su lugar como socia de KPMG, Tamara Vinitzky colidera el capítulo argentino de Women Corporate Directors (WCD). Su mirada para derribar la brecha de género se funda en la idea de generar igualdad de oportunidades: “Eso es responsabilidad de nuestras compañías, pero también de los gobiernos, que tienen que ayudar con políticas. No hay ningún país que tenga entre el 30% y el 40% de mujeres en directorio que no haya tomado alguna medida; o tiene cupo o toma alguna decisión como que las empresas tengan que explicar por qué no tienen mujeres [en cargos jerárquicos] cuando en las bases sí hay mujeres”, concluyó.