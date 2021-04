1 de cada 4 emprendimientos no sobrevivió el primer año de la pandemia y tuvo que cerrar

Uno de cada cuatro emprendimientos en la Argentina no sobrevivió a la pandemia y debió cerrar sus puertas. Así lo refleja una encuesta realizada por la Asociación de Emprendedores de Argentina (Asea), que grafica el impacto del coronavirus en estos negocios en el país.

“Si hay todavía mas restricciones es importantísimo que los estados nacionales y provinciales apoyen a los emprendimientos para que se sostengan”, dijo a LA NACION Bernardo Brugnoli, director ejecutivo de la organización.

La incertidumbre y la desmotivación pesa sobre los emprendedores para encarar sus proyectos, quienes en su mayoría adjudicaron el cierre de sus negocios a las medidas adoptadas por el Gobierno en la gestión restrictiva de la economía. Según el relevamiento que realizó Asea a lo largo del país, el 27% de los emprendimientos tuvo que cerrar sus puertas el último año. Los más golpeados fueron los gastronómicos que no superaron los cierres extendidos y la falta de clientes.

“En los motivos de cierre hay muchos porcentajes relacionados a disposiciones gubernamentales que en otros años no aparecía. La dinámica para un emprendedor cambió constantemente. Mas allá del caso de los gastronomicos hay un montón de emprendedores ligados a la salud y al bienestar o a la venta de indumentaria con locales a la calle que les bajó mucho la demanda por estar tanto tiempo encerrados”, explicó Brugnoli.

Protesta de gastronomicos en frente de la quinta de Olivos el 15 de abril 2021 para solicitar mayor asistencia del estado y que no cierren sus negocios Captura de Pantalla/Twitter

El foco más profundo de cierres (un 64% de ellos) se ubicó entre marzo y abril de 2020, momento donde la economía estuvo prácticamente paralizada por la cuarentena y el estado de emergencia sanitaria que decretó el presidente Alberto Fernández. Más allá de que entre septiembre y diciembre se flexibilizaron los controles, otro 20% de los emprendimientos cerraron.

Los motivos principales de cierre fueron las disposiciones gubernamentales (34%), la falta de clientes (34%), desafíos financieros (11%) y los relacionados con el pago del alquiler del local (9%). Según la encuesta, los más afectados fueron los negocios relacionados a la salud y bienestar, gastronomía, arte y entretenimiento.

“Entendemos que estamos en una situación de coyuntura muy demandante, y que el foco está puesto en sostener y mantener, pero creemos que en la Argentina tenemos que tener una mirada de medio plazo donde logremos aumentar la tasa de cantidad de empresas por habitante. Los emprendimientos son en el fondo las estructuras más débiles, pero las que tienen mayor potencial de crear los empleos del futuro”, agregó el titular de Asea.

El 80% de los encuestados aseguró que no recibió apoyo estatal, como el ATP y el REPRO que dispuso el Gobierno para asistir a los trabajadores y empresas afectados por la pandemia. La mayoría de esos emprendimientos (65%) sabía de las medidas disponibles, pero no aplicó porque no cumplía con los requisitos de selección (70%) para recibir los subsidios. Un 16% dijo que no solicitó la ayuda porque no supo cómo hacerlo.

“Hay veces que las medidas de asistencia se enfocan en las empresas que tienen empleados en relación de dependencia y que tienen una estructura para aplicar esos fondos. Ahí se quedan afuera los emprendimientos que son más unipersonales o que solo tienen colaboradores que les facturan. No se trata de empresas con una estructura grande y la mayoría de las medidas de ayuda estatal van de la mano con el pago de sueldos, algo que no es el problema de muchos los emprendimientos”, explicó Brugnoli.

Un motivo para mantenerse optimista en el sector fue que en un 40% de los casos el espíritu emprendedor no se apagó, y pese al cierre de sus negocios lograron reinventarse y montar una nuevo proyecto.

A futuro lo que más preocupa a los emprendedores que siguen operando es la falta de demanda o clientes (56%). En un segundo lugar aparece el flujo de caja (39%) y las posibles disposiciones gubernamentales, como nuevas medidas relacionadas al aislamiento preventivo obligatorio o a la reducción de capacidad de los establecimientos comerciales (30%). Un 28% de los nuevos negocios que se mantienen no sabe cuánto tiempo podría sobrevivir si se declara una segunda cuarentena obligatoria.

Asea nucléa a más 38.000 emprendedores y para el relevamiento encuestó a 292 emprendimientos argentinos, la mayoría de la Provincia de Buenos Aires (35%), CABA (28%), Córdoba (9%), Santa Fe (8%) y Mendoza (3,4%). Los emprendimientos encuestados pertenecen al sector comercio (12%), tecnología (12%), salud y bienestar (11%), moda e indumentaria (10%), comunicación y marketing (9%), gastronomía (9%), arte y entretenimiento (8%), administración y finanzas (7%), industria (6%), educación (5%), entre otros.

Desde la entidad remarcaron que se buscó medir no solo en qué medida fueron afectados, sino también qué necesidades y desafíos enfrentan los que siguen trabajando.