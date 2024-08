A falta de efectivo: cómo funcionarán las propinas digitales y cuáles son las dos claves de su éxito, según el sector gastronómico

Escuchar

Antes de que llegue fin de año, los argentinos podrán salir a comer a un restaurante y dejar la propina de forma digital. Este miércoles, el Gobierno estableció mediante un decreto que en los próximos 90 días los comercios gastronómicos, hoteleros y afines deberán adecuarse para tener disponible la opción de cobrar la propina con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Gran parte del sector gastronómico celebró la medida, que busca adecuarse a las costumbres que tienen otros países del mundo. Hay dos puntos claves que, de cumplirse, garantizarán el éxito de la iniciativa oficial: las propinas estarán exentas del pago de impuestos y estos ingresos extra no serán considerados parte del salario en los juicios laborales.

“Soy mexicano y allá, desde que recuerdo, siempre se pudo dejar la propina en tarjetas, ya que tampoco se carga con mucho efectivo. Eso facilita que la gente que no usa efectivo no tenga pretexto para no dejar propina. Nosotros en nuestro local ya venimos recibiendo transferencias por parte de la gente hacia el personal. El camarero pone su alias, se le transfiere y después se le descuenta cuando se hace el reparto en efectivo entre todo el equipo”, contó Francisco Gómez Díaz, de Taquería Díaz.

Una de las mayores dudas que generó esta noticia en el ámbito gastronómico fue si las propinas también se verían gravadas con cargas tributarias. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado confirmaron a LA NACION que las mismas estarán exentas. El consumidor podrá pagar los gastos y las propinas en un solo pago (siempre a voluntad), pero estos últimos irán a parar directamente a la cuenta del trabajador o a una cuenta común que se hagan los mozos.

“Si la propina efectivamente no paga impuestos, es una buena noticia, porque a los trabajadores les van a subir sus ingresos. Nosotros somos muy defensores de la propina, porque el negocio gastronómico es uno de los que más tiene personal por metro cuadrado, y estos ingresos son muy importantes para complementar y que tengan una linda entrada mensual. Por eso es una buena noticia, en tanto y en cuanto no afecte impositivamente ni a empleados ni a empleadores”, dijo Aldo Graziani, de Aldo’s y Bebop Club.

A finales de julio, Mercado Pago lanzó una función para que los clientes puedan dejar propina por un monto que puede variar a elección entre 5% y 15% sobre el ticket. El dinero se acredita directamente en la cuenta, sin costo alguno por el uso de esta herramienta por parte de la compañía, aunque hasta el momento aplicaban retenciones de Ingresos Brutos (para responsables inscriptos) o impuestos sobre los créditos y débitos (si la cuenta es de una persona jurídica).

“Propinas era una solución muy requerida por nuestros usuarios y los empleados de comercios gastronómicos. La masificación de los pagos digitales y la retracción en el uso de efectivo comenzó a impactar negativamente en el monto de las propinas que reciben los mozos. Atendiendo a esta necesidad, desarrollamos esta herramienta que facilitará el día a día de nuestros usuarios y que podrá ser utilizada por comercios gastronómicos de todo el país”, afirmó Agustín Onagoity, director senior de Mercado Pago Argentina.

De acuerdo con un relevamiento realizado por Mercado Pago, más del 80% de los usuarios encuestados aseguró estar interesado en poder dejar propina de forma digital. En tanto, ocho de cada 10 locales gastronómicos dijeron que quieren recibir propinas bajo esta modalidad, debido a que los consumidores están utilizando menos efectivo.

Puertas adentro de los locales gastronómicos cuentan que en los últimos años habilitaron a los mozos a poder cobrar la propina a través de una transferencia bancaria a modo de solución a la falta de efectivo por parte de los clientes. Al momento de dividir la propina entre el salón y la cocina, esos montos se suman a la cuenta en común y luego se divide entre todos los trabajadores. Sin embargo, creen que esta iniciativa del Gobierno podría ayudar a que la gente deje más dinero, ya que actualmente calculan que se deja un extra de poco más del 6% del ticket.

“En líneas generales, lo bueno de esta medida es que no formaría parte del salario al momento de los juicios laborales, ese tema asustaba mucho al sector y hubiese sido un problema difícil de resolver”, contó un dueño que tiene varios locales, quien pidió hablar en el anonimato.

Hasta el momento, muchos comercios no permitían este mecanismo debido a que la Ley de Contratos de Trabajo indica que la propina, si es habitual, debe ser considerada parte del salario. En efectivo, no queda registro de esto, y no tiene un posterior impacto en las indemnizaciones. Sin embargo, la nueva norma aclara que cuando el trabajador tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias en concepto de propinas o recompensas “no serán considerados parte de la remuneración”.

“Sin embargo, el sector tiene un alto grado de informalidad, y esto está dado por la gran presión impositiva que tenemos y que se nos hace difícil poder descargarla en precios. El aumento en el uso de billeteras digitales, las promociones bancarias y la inflación, que provocó que salir a comer en familia signifique tener en la billetera $80.000 o $100.000, hizo que se incentiven los medios de pago digitales con el costo financieros e impositivo que eso tiene. Esta medida lo incentiva aún más. Puede ayudar a los mozos, pero es un parche, no una solución. Para que mejore la cadena, se necesita reducción de la carga impositiva”, agregó el mismo empresario gastronómico en el anonimato.

En números, aproximadamente el 38% del precio que paga el consumidor en un restaurante se origina en impuestos nacionales, provinciales y municipales, de acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que data del 2015.