Cuatro ejecutivas que hoy manejan empresas contaron sus trayectorias profesionales y reflexionaron acerca del lugar que ocupa hoy la mujer en las corporaciones. Lo hicieron en el panel “Empoderamiento, ganas y networking”, una de las charlas del capítulo 9 de Mujeres Líderes, evento organizado por LA NACIÓN y moderado por la periodista Carla Quiroga.

De Italia a Buenos Aires

La historia de Silvana Bergonzi, CEO de Arredo, tiene un elemento muy particular: cuando la crisis de 2001 empujaba a muchos argentinos a probar suerte en otros lugares del mundo, ella llegaba desde Milan por una beca para estudiar Economía. Tras ingresar a Techint para hacer una pasantía, su estadía en la firma se terminó extendiendo y ahora, desde hace cuatro meses, conduce el destino de Arredo.

Para Silvana, una de las claves del tema de género en el mundo laboral pasa por “empezar a elegir más por potencial que por experiencia pasada”. “Como todavía las mujeres no tenemos muchas chances de ocupar espacios de liderazgo, si miramos por experiencia siempre nos va a faltar algo en el currículum. Y nosotras mismas estamos reproduciendo el mismo círculo vicioso que nos deja afuera. Entonces, desde los lugares de liderazgo que estamos ocupando hoy lo importantes mirar el potencial”, agregó.

Silvana Bergonzi, CEO de Arredo. Fabián Malavolta

La ciencia al mando

María Gabriela Pittis preside Takeda Región Latam, una empresa del sector de la medicina. Bióloga de formación, contó en la charla cómo fue su recorrido desde la investigación en el Conicet hasta el mando ejecutivo en una empresa top. “La ciencia es todo en una compañía de innovación farmacéutica, por lo que eso me fue llevando desde diferentes lugares. Mis años iniciales han sido en la investigación y desarrollo de moléculas. Así entré en la industria farmacéutica, y llevo ya un recorrido de 20 años en diferentes roles hasta llegar a este, en 2019″, dijo.

A la hora de reflexionar sobre la presencia de mujeres en puestos de liderazgo, María Gabriela comentó: “Cuando mirás la planta de personal hay muchas más mujeres que varones, pero cuando vas mirando hacia arriba las mujeres son menos que los hombres”. Frente a ese panorama, desde su rol se preguntó qué hacer para que más mujeres se animen a transitar un camino que les permita acceder a puestos jerárquicos. “Desde nuestros puestos tenemos esa responsabilidad. Y poner políticas de cuidado primario y secundario, independientemente de la constitución familiar, da tranquilidad a la persona que quiere seguir progresando. Sobre todo para una mujer saber que tiene esa contención para dedicarle tiempo a su carrera es algo importante”, expresó María Gabriela.

María Gabriela Pittis, bióloga y presidenta de Takeda Región Latam. Fabián Malavolta

Mujer al volante

Que desde hace dos años y medio Ivana Dip sea CEO y Managing Director de BMW Group Argentina es un claro ejemplo de los espacios que han ganado las mujeres, incluso en industrias históricamente masculinizadas. “Siempre destaco de lo automotriz el tema del camino, del trayecto, de la experiencia. Llevo 22 años en la compañía. Empecé en casa matriz en Múnich con una pasantía que tenía que durar 3 meses y acá estoy”, relató.

“Nunca me propuse conscientemente hacer el recorrido que hice, pero sí creo que estaba en el inconsciente. Nunca busqué trabajo. Hice dos pasantías y así comencé a trabajar en las dos empresas en las que estuve. Y tenemos muchos otros casos en la compañía de gente que está en puestos gerenciales y empezaron como pasantes. La importancia entonces de destacar que no hay que desesperarse y saber esto, que hay un recorrido y un tiempo para cada cosa”, dijo sobre sus comienzos.

Ivana Dip, CEO y Managing Director de BMW Group Argentina. Fabián Malavolta

Directorios más femeninos

Tamara Vinitzky es socia de KPMG y colidera el capítulo argentino de Women Corporate Directors (WCD), la organización internacional que nuclea a mujeres líderes de todo el mundo y que busca incrementar la representación de las mujeres en los directorios de las compañías. “Hace siete años que WCD empezó a trabajar en la Argentina y hoy podemos decir que de ninguna mujer en directorios pasamos a ser 133 en la actualidad”, contó.

Tamara Vinitzky, socia de KPMG y co-chair Women Corporate Directors (WCD). Fabián Malavolta

“Si bien es cierto que el número de mujeres en los directorios en los últimos seis años fue mejorando, es muy lento. Lo primero es generar igualdad de oportunidades. Eso es responsabilidad de nuestras compañías, pero también de los gobiernos, que tienen que ayudar con políticas. No hay ningún país que tenga entre el 30 y el 40 por ciento de mujeres en directorio que no haya tomado alguna medida, o tiene cupo o toma alguna decisión como que tengan que explicar por qué no tienen mujeres cuando en las bases sí hay mujeres”, amplió Tamara.

