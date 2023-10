escuchar

Solo cuatro ruedas, después del feriado del lunes, nos separan de las elecciones presidenciales que prometen ser la antesala de un cambio de ciclo. Son cuatro ruedas para preparar la cartera de inversión y blindar los ahorros para capear lo mejor posible lo que venga a partir del 23 de octubre.

Mariano Ricciardi, asesor financiero y director de la consultora BDI, subraya un primer dato importante antes de meterse de lleno en el armado de una cartera defensiva. “Cuanto mayor sea el tiempo hasta saber quién es el nuevo Presidente y cómo quedarán formadas las mayorías en ambas cámaras, todos los dólares van a seguir subiendo. Al mismo tiempo, el dólar oficial fijo a $350 es algo cada vez más irreal y el mercado ya espera una devaluación para el lunes siguiente a las elecciones”, explica.

El día D está a la vuelta de la esquina y prepararse no es una opción, es una obligación. La recomendación general de los expertos es minimizar los pesos con los que se llegue al viernes previo a las elecciones y tomar el camino dolarizador que mejor pueda adaptarse a cada perfil por riesgo y por horizontes de inversión.

El volumen del capital no debe ser excusa para no actuar. Hay instrumentos financieros a los que se puede acceder con muy pocos pesos y así captar las eventuales subas en los tipos de cambio.

Alternativas para todos

“De cara a las elecciones y para salir del riesgo local podemos sumar cedears que nos permiten con pesos posicionarnos en las empresas e índices más importantes del mundo, quedando resguardados en activos dolarizados, partiendo de importes accesibles y saliendo del riesgo argentino”, define de entrada Walter Saqueta Melo, analista y asesor financiero con un fuerte sesgo hacia la educación financiera.

¿Sus recomendados? “Como inversión de riesgo a mediano plazo veo a Vista Oil & Gas como una oportunidad. La continuidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la triste situación en Israel generan incertidumbre en Medio Oriente, impulsando el precio del petróleo”, argumenta Saqueta Melo.

Ignacio Murua, portfolio manager de la cuenta administrada de cedears de Grupo SBS, también pone el foco en los certificados que representan acciones extranjeras combinados con obligaciones negociables. “Creemos que lo mejor es diversificar la cartera y posicionarse en compañías que no se vean afectadas por las elecciones, además de créditos corporativos de buena calidad”, detalla.

Los especialistas también recomiendan invertir en títulos de empresas petroleras ante la incertidumbre que también se vive a nivel mundial YPF - YPF

“Es por eso que armamos nuestra cartera recomendada con un 60% de exposición a cedears y 40% en nuestro fondo común de inversión SBS Estrategia, que invierte el 100% en crédito corporativo”, afirma.

“Nuestra cartera de cedears está orientada a sectores más defensivos y resilientes a una desaceleración económica (en EE.UU.), de manera de bajar la volatilidad y mantener la cobertura contra una suba del tipo de cambio financiero. A su vez, vemos con buenos ojos el ETF XLE, que invierte en compañías del sector energético y parte de la cartera está invertida en FCX, minera de cobre, para estar atados a las dinámicas de mercados emergentes en un contexto en el que el dólar está caro contra el resto de las monedas”, desgrana Murua.

Para perfiles conservadores/moderados Mariano Ricciardi, de BDI, recomienda “pasar las elecciones quieto en dólares a la espera de nuevas oportunidades”. Aquellos un poco más arriesgados, y que quieran posicionarse en renta variable, “tienen como opción los cedears de bajo beta (menor volatilidad), como Walmart, IBM, ABVIE, Merk, MO (Altria Group), LLY, United Health y Caterpiller, sumados al ETF del sector energético, el XLE”.

Maximiliano Donzelli, head of research en IOL invertironline, delinea una estrategia de cobertura con cedears más bien conservadores dentro de lo que es la renta variable. “El objetivo de esta cartera no es obtener un rendimiento por sobre el del S&P, sino privilegiar activos de baja volatilidad, cuyo precio en promedio no registre grandes variaciones, de forma tal que se buscará únicamente capturar los saltos cambiarios”, desmenuza el especialista.

La cartera sugerida por IOL para los más conservadores está formada por: UnitedHealth Group, una empresa de un sector como el de la salud, donde la demanda tiende a ser inelástica. “Tiene poder de fijación de precio y el crecimiento de sus ingresos y su buen rendimiento durante el último mes la vuelven atractiva y el ETF del S&P 500 (SPY), el índice de las empresas lideres de Estados Unidos”, detalla.

La misma sugerencia tiene Saqueta Melo para quien busque diversificación sin comprometer el capital. “Este ETF (por el S&P500) operado localmente con el ticket SPY se rebalancea automáticamente cada tres meses, filtrando a las malas empresas (que menos ganan) e incorporando a las buenas. El rendimiento promedio de los últimos 10 años se ubica en torno al 10% anual en dólares, promediando los años positivos y negativos”, dice.

Sumar adrenalina

Para inversores más osados Ricciardi, de BDI, apuesta por acciones “con ingresos atados a las exportaciones como Ternium, Aluar, Cresud, o San Miguel”. Donzelli también mira a las de bandera local para pasar a cubierto el 23 de octubre: Ternium y Pampa Energía son sus elegidas.

“Ternium puede ser entendida como una alternativa de refugio de valor. Si bien gran parte de su demanda es representada por el mercado interno, los productos que vende se encuentran atados indirectamente al precio en dólar del acero, por lo que, puede representar una forma indirecta de cobertura ante volatilidad cambiaria”, explica el analista de IOL.

Respecto a Pampa es categórico: “Tiene sólidos fundamentals, muy bajo nivel de endeudamiento y parte de sus ingresos provienen directamente en dólares de exportaciones, lo que la sitúa como una más que atractiva alternativa de cobertura”

La cartera sugerida por Murua de Grupo SBS está distribuida del siguiente modo: 30% en Procter & Gamble, 15% en Lockheed Martin, otro 15% en Deer & company, 25% en ETF Sector energético (XLE) y 15% en Freeport McMoRan. Completa el mix preelectoral con el fondo SBS Estrategia que tiene como objetivo obtener retornos en dólares medido en pesos invirtiendo como mínimo el 75% de su patrimonio en títulos privados locales y pudiendo destinarse el 25% restante a instrumentos del Mercosur + Chile. “Actualmente está invertido prácticamente en partes iguales en instrumentos en dólares, instrumentos CER e instrumentos dollar linked”, cierra el ejecutivo