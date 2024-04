Carrera ejecutiva: cuatro razones para no perseguir el “trabajo de tus sueños”

Escuchar

Como vicepresidente de adquisición de talento global y socio comercial de recursos humanos de AT&T, Astad Dhunjisha es un gran conocedor de cómo llevar adelante una carrera profesional exitosa. Y, a través de su experiencia entrevistando a varios cientos de posibles empleados, tiene un consejo para los ejecutivos con mentalidad profesional, especialmente aquellos que se encuentran en sus inicios: dejen de perseguir el “trabajo de sus sueños”.

No es que no se debe tener aspiraciones, dice Dhunjisha. Pero cuando se eleva un trabajo o función por encima de todo lo demás, probablemente se esté excluyendo otras oportunidades y se estén sumando algunos obstáculos sustanciales en lo que probablemente será una larga trayectoria profesional.

Ahora que ha pasado por su propia curva de aprendizaje (y ha visto a muchos otros hacer lo mismo), el especialista comparte cuatro razones por las que centrarse únicamente en el “trabajo de los sueños” puede resultar una mala idea.

1. Evitar las decepciones

La visión de Dhunjisha sobre el llamado trabajo de sus sueños tienen sus raíces en su experiencia personal. Después de graduarse de la universidad en finanzas y contabilidad, tenía la mira puesta en conseguir el trabajo de sus sueños en el sector financiero. Los miembros de su familia trabajaban en la banca y él había decidido que quería seguir un camino similar. Pero después de enviar su currículum y completar las entrevistas, ese trabajo en la banca nunca se materializó. “En retrospectiva, probablemente era inmaduro en algunos aspectos”, dice. “No le dije a mi posible empleador de lo que era capaz”.

Visto a la distancia, Dhunjisha explica que en la entrevista de trabajo cometió el error de centrarse en su perspectiva y en sus objetivos, en lugar de mostrarle al entrevistador por qué era adecuado para el puesto y podía aportar valor. Finalmente, Dhunjisha desarrolló su carrera en las industrias del agro y de la tecnología financiera.

2. No se sabe lo que no se conoce

Todo el mundo tiene una idea de lo que implica un trabajo específico. Sin embargo, hacer el trabajo en realidad puede ser muy diferente de lo que uno se imagina. “Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de que en realidad algo es diferente”, dice Dhunjisha. “Y si te has comprometido a realizar un tipo de trabajo y termina siendo diferente de lo que imaginabas o entendías, podrías terminar siguiendo un camino que te deje insatisfecho”. “Algunas personas quedan gratamente sorprendidas”, afirma. “Otros, especialmente aquellos que tienen aspiraciones muy elevadas, se sienten decepcionados y agotados al final de los primeros años”. En su lugar, hay que tratar de informarse sobre lo que implican las posibles trayectorias profesionales y mantenerse abierto a las posibilidades, añade.

3. No quedar como un ignorante

Incluso si se conoce el trabajo, es posible que no se comprendan las responsabilidades o el rol dentro de esa empresa en particular, dice Dhunjisha. “Algunas personas van a una entrevista con una actitud arrogante” dice. Pero si el candidato está quitando el tiempo del entrevistador y tiene una idea incorrecta de lo que implica el trabajo, podría estar dando una mala impresión y convenciéndose a sí mismo de no conseguir el trabajo.

4. No dejar de pasar otras oportunidades

Una encuesta de 2023 realizada por FlexJobs encontró que más de la mitad de las personas encuestadas buscaban hacer un cambio de carrera. Incluso si se comienza queriendo asumir un rol, es posible que los objetivos cambien en diferentes etapas de la vida, dice Dhunjisha. “Lo que una persona quería para su carrera a los 20 años es muy diferente de lo que piensa cuando tiene 40 años”, asegura.

“En el mundo empresarial una cualidad que creo que permite a las personas tener éxito como empleados a largo plazo es la adaptabilidad”, afirma. Cuando una persona descubre las cosas que puede hacer para garantizar su crecimiento profesional, es posible que se sorprenda de dónde terminará.

