“La cancha está desbalanceada”. Así lo afirmó Cecilia Giordano, partner y presidente de Mercer en la Argentina, Uruguay y Paraguay, en el noveno y último capítulo del año de “Mujeres Líderes. En acción”, evento coorganizado por LA NACION y Women Corporate Directors Argentina. Así, la especialista en proyectos de transformación tecnológica puso en pantalla los obstáculos a los que las mujeres se enfrentan en el ámbito profesional.

De acuerdo con un estudio de KPMG, en América Latina solo alrededor del 16% de las posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres, lo que representa una suba respecto del 8% registrado en el primer reporte, en 2019. Sin embargo, la brecha respecto de países desarrollados aún es amplia: en países de Europa el porcentaje ronda el 30-40%.

En ese contexto y bajo el lema “Dejar huella a través de la influencia” -título que lleva también su libro-, Giordano resaltó la importancia de compartir experiencias, a fin de impactar y de ayudar a otras mujeres. Y como paso previo, destacó la necesidad de responder a dos preguntas: ¿quién soy? y ¿cuál es mi propósito?

Para ello, trajo a la mesa un balance de su propio recorrido y respondió a ambas preguntas. “Desde pequeña, sentí que los límites son internos y que todo lo que me propusiera iba a lograrlo. Además, siempre abracé el concepto de dejar huella, siempre supe que quería conectar e impactar de manera positiva en personas”, señaló. Y amplió: “Hoy, aun me identifico con esas cualidades y me defino como una mujer completa: cada uno define su propio todo; el mío fue el balance entre desarrollo personal y profesional”.

Cecilia Giordano: “Para poder influir, es necesario alinear cabeza, corazón y cuerpo” Fabián Malavolta

Asimismo, la presidente de Mercer se definió como líder, cualidad que describió como una decisión personal: “Ser líder implica decidir estar al servicio de los demás, para que los equipos logren los resultados y sean sustentables”. “Elijo ser líder y estar en transformación. El mundo nos enfrenta al cambio constante”, amplió.

Y a esto sumó también otro punto: tener voz y visibilidad en el mercado. “Asumo la responsabilidad y quiero que valga la pena, que haya coherencia entre quien soy y lo que hago, y así dejar huella”, señaló. En ese ámbito, puntualizó que la visibilidad acarrea la necesidad de dedicar tiempo personal para entrenarse, para hablar en público, para hacer networking, y para tener una voz influyente. “Para eso, hay que incomodarse. Muchas veces el espejo no muestra una imagen que me encanta”, resaltó.

El ABC para influir

Para Giordano, el desafío que todos los seres humanos tienen es hablar desde el corazón y reconociendo cómo se sienten, para que ese sentimiento no se apodere de ellos y puedan reaccionar correctamente. “Para poder influir, es importante alinear cabeza, corazón y cuerpo”, señaló.

En esa línea, la especialista consideró: “En el mundo caótico en el que vivimos, lo más importante es entrenar. Cuando el escenario cambie y estemos frente a una nueva situación, tendremos la confianza para enfrentarlo, aunque también tengamos miedo y nos sintamos incómodos. Este es un lindo proceso para mantenerse ágiles, flexibles y abiertos al contexto en el que vivimos”.