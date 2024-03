Escuchar

En medio de la negociación paritaria que la empresa sostiene con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el CEO de Techint, Paolo Rocca, dijo que la firma evalúa cumplir con las entregas pendientes de la planta de Tenaris en Campana desde otras unidades de la empresa. “Estas acciones, que no hemos visto en 30 años, ponen en riesgo las relaciones que Tenaris tiene con sus clientes”, dijo Rocca sobre las medidas de fuerza, y destacó también el impacto que implican “para las familias de los trabajadores”.

En diálogo con el medio local Campana Noticias, Rocca dijo que está “preocupado” por las medidas. “Estamos en la profundidad de una crisis muy importante, donde necesitamos exportar y seguir operando para mantener el trabajo”, dijo, y calificó a la medida gremial de “política”. “Me cuesta entender la razón de una medida de fuerza que pretende alcanzar a muchos trabajadores por muchos días. Es una acción de fuerza que me sorprende”, dijo.

Según indicaron fuentes de la empresa a LA NACION, Tenaris dio tres aumentos en los últimos tres meses, en concepto de avances, a la espera del cierre de la paritaria. Los incrementos fueron de 15% en diciembre, 15% en enero y 22% en febrero. La UOM, por su parte, reclama que incluso con estos aumentos los sueldos perdieron 10% frente a la inflación durante el período. Y organizó un total de cuatro paros: uno el 24 de enero (cuando se plegó al paro general), otro el miércoles pasado, otro esta semana (por 48 horas, termina a las 6 del viernes) y uno la semana que viene (de 72 horas, entres el martes y el jueves).

El paro no afecta solo a la planta de Campana, sino también a Acerbrag, Gerdau, Acindar y Ternium. El presidente ejecutivo de Ternium, Martín Berardi, dijo en declaraciones radiales hoy a la mañana que los sueldos de la empresa son los más altos del sector. Y que además de los anticipos, a pedido del gremio, se adelantó también una parte del pago del bono por producción. “Cuando uno suma todo, la paritaria es muy cerca de la inflación con los anticipos. Y con los premios estamos arriba de la inflación”, dijo en Radio City.

El caso de Tenaris Siderca en Campana es distinto al de Ternium, porque exporta alrededor del 80% de su producción -tubos sin costura-. En este sentido, desde la empresa indicaron que para no incumplir con sus obligaciones de exportación, el grupo podría decidir alocar la producción a otras plantas en el exterior. “Nos obligan a servirlos desde otras plantas para no dejarlos sin tubos para sus operaciones”, dijo Rocca. “Toda la comunidad debe reflexionar al respecto. A mi juicio, hay un componente político en estas medidas gremiales que no ayuda a nuestra comunidad”, agregó.

