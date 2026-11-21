El negocio de los supermercados atraviesa uno de los procesos de transformación más profundos de las últimas décadas. La combinación de consumo débil, cambios en los hábitos de compra y una creciente presión por mejorar la rentabilidad está redefiniendo las estrategias de prácticamente todos los jugadores del sector. Mientras algunas compañías cierran sucursales, otras aprovechan para comprar competidores y expandirse en formatos específicos. En paralelo, aparecen nuevos protagonistas, como las aplicaciones de delivery y los marketplaces, que desafían las fronteras tradicionales del negocio, o José Luis Manzano, que a través de su fondo Integra Capital se asoció con Francisco de Narváez en la compra de DIA Argentina y sumó a los supermercados a su larga lista de adquisiciones, que va de Shell a Metrogas, pasando por Burger King y Telefe.

El resultado es un tablero en plena reconfiguración, marcado por la búsqueda de eficiencia, la consolidación empresarial y una competencia cada vez más agresiva por captar un consumidor que sigue administrando con cautela cada peso que gasta.

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La red de proximidad de DIA fue clave en la compra liderada por GDN y José Luis Manzano Daniel Basualdo

Es lo que hay

Después de esperar una reactivación que nunca llegó, entre los jugadores del consumo masivo la sensación generalizada es que el mercado encontró un nuevo nivel de actividad y que, al menos por ahora, no hay señales de un rebote capaz de modificar sustancialmente el escenario competitivo. La prioridad dejó de ser prepararse para crecer y pasó a ser defender rentabilidad, ganar eficiencia y administrar con más rigor cada metro cuadrado de venta.

“Toda la industria extraña los volúmenes creciendo a doble dígito, pero no la vemos volviendo ni en el corto ni en el mediano. La compra de stockeo quedó definitivamente en el pasado y para adelante vemos un mercado en estos niveles”, explica Walter Vargas, director comercial de la consultora Nielsen IQ, que proyecta que el consumo masivo cerrará el año en línea con 2025 o con una leve caída, menor al 1 por ciento.

Las estimaciones más optimistas hablan de una mejora gradual durante 2027, aunque lejos de una reactivación explosiva. “Puede haber una leve recuperación, especialmente de la mano de los salarios registrados, siempre y cuando le ganen aunque sea por unos pocos puntos a la inflación”, explica un ejecutivo del sector.

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La hora de la cercanía

Con la baja de la inflación de los últimos tres años, las tiendas de cercanía se consolidaron como el formato ganador de una industria que lleva años buscando adaptarse a un consumidor más austero y a hábitos de compra cada vez más fragmentados. Frente a los grandes hipermercados concebidos para la compra mensual y que ganaban con la búsqueda del consumidor de desprenderse de los pesos antes de que perdieran su valor, ahora las cadenas apuestan a locales más pequeños, con presencia en los barrios, donde el cliente puede resolver compras cotidianas a pocos metros de su casa. “Más del 40% de los consumidores asegura que hace una compra diaria y la gran mayoría combina locales”, explican en Nielsen IQ.

Cotito refleja la apuesta de Coto por ganar presencia en los barrios Daniel Basualdo

La apuesta atraviesa a prácticamente todas las cadenas. En la convención anual de proveedores realizada en marzo de 2026, Carrefour presentó un plan centrado en la expansión de Carrefour Express y anunció un ritmo de alrededor de 40 aperturas por año.

La adquisición de DIA Argentina por parte de GDN, el grupo controlado por Francisco de Narváez que ya opera en el negocio con la cadena Changomás, le aporta una plataforma difícil de desarrollar desde cero: una extensa red de minimercados con fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Si bien todavía no hubo una comunicación formal, se descuenta que GDN -que sumó como socio a Manzano en esta operación- priorizará el uso de la marca DIA y su propuesta de tiendas de cercanía para hacerse fuerte en el AMBA.

“DIA posee una marca reconocida, capilaridad y cercanía en especial en CABA y GBA, un pricing justo, una tarjeta de cliente frecuente muy consolidada y un programa de marca propia que puede ser expandido en corto plazo. GDN le suma a DIA una cuota de market share base con Changomás y más de 70 años de experiencia en retail de la familia De Narváez Steuer. Es un combo potente”, explica Diego Sola Prats, uno de los mayores especialistas en retail de la Argentina, con pasos por Tía, Norte, Jumbo y Easy y la cadena uruguaya Devoto.

La apuesta por la cercanía también alcanzó a Coto, que ya está haciendo una prueba piloto con Cotito, una versión más compacta de sus tradicionales supermercados, pensada para ubicaciones urbanas de menor superficie y compras rápidas. La iniciativa refleja una tendencia compartida en toda la industria: llevar la marca al barrio en lugar de esperar que el consumidor se desplace hacia grandes superficies.

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Las tiendas Express concentran buena parte del crecimiento de Carrefour en la Argentina Daniel Basualdo

La concentración avanza

La salida de grupos internacionales también está acelerando un proceso de concentración y nacionalización del supermercadismo, en línea con lo que ocurre con otros sectores de la economía argentina.

“Vemos un consumo sin los anabólicos del pasado y acompañando el crecimiento de la economía. Y con un componente heterogéneo: hay zonas especialmente vinculadas con el oil & gas con una demanda más firme”, explican en La Anónima. La empresa nacida en la Patagonia y controlada por la familia Braun protagonizó uno de los deals del año cuando se alzó con una docena de hipermercados de la cadena Libertad -que pertenecía al grupo francés Casino- y en paralelo proyecta nuevas aperturas. Para lo que resta del año tiene confirmadas tres inauguraciones -incluyendo su local número 25 en el Gran Neuquén- y tiene en carpeta al menos otros cuatro cortes de cintas para 2027, siempre con su modelo de hacerse fuerte en el interior del país sin pisar Buenos Aires.

Otro de los jugadores que busca ganar escala es Cencosud. Tras la compra de las 24 tiendas de Makro, el grupo trabaja en integrar la cadena mayorista a su ecosistema comercial que reúne a Jumbo, Disco y Vea. La estrategia de Dolores Fernández Lobbe, una exWalmart que asumió como CEO de Cencosud Argentina en marzo de este año, combina una mayor apuesta por las marcas propias y los productos importados, la expansión del canal digital y la captura de sinergias operativas, comerciales y logísticas entre las distintas cadenas.

Con Makro, Cencosud busca fortalecer su estrategia multiformato en la Argentina Daniel Basualdo

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Cierres de tiendas

La contracara de la pulseada por las adquisiciones es el ajuste que viene atravesando el sector. En los últimos dos años, las cadenas de supermercados y mayoristas aceleraron el cierre de sucursales para adecuar sus estructuras a un mercado más exigente. El caso más visible fue el de Día, que redujo su red de 1041 locales a 991 entre fines de 2024 y septiembre de 2026, con el cierre de 50 tiendas. También hubo recortes en locales de Disco y Vea, mientras que Carrefour avanzó con cierres puntuales tanto en supermercados tradicionales como en el formato express.

En el sector explican que este proceso no se explica solo por la baja del consumo. La presión sobre los costos operativos también ganó peso en las decisiones. El aumento de las tarifas y los gastos logísticos se combinó con una mayor carga fiscal.

Mercado Libre también puso un pie en el negocio de los alimentos frescos

“En la Argentina, la comercialización de productos de consumo masivo en grandes cadenas no llega al 40% de todo lo que se consume, mientras que en países desarrollados es mucho más alta. Si no se avanza con una simplificación tributaria, la modernización comercial se va a quedar estancada en este porcentaje”, explica Sola Prats.

En particular, los empresarios apuntan contra el crecimiento de las tasas municipales, que en muchos casos se transformaron en un factor determinante a la hora de evaluar la rentabilidad de cada sucursal. “En muchos partidos del conurbano están desatados”, resumió el director de una de las principales cadenas del sector. El ejecutivo admite que tiene una carpeta con los locales que se encuentran bajo revisión permanente para determinar si continúan operando o si terminan bajando las persianas.

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Los que miran desde afuera

Mientras la atención del sector se concentra en operadores como Cencosud, GDN, Coto o La Anónima, existe un grupo de inversores que sigue de cerca las grandes operaciones del supermercadismo argentino.

Con "dark stores" y entregas en minutos, PedidosYa avanza sobre el consumo masivo Daniel Basualdo

Uno de los más activos es el holding peruano Intercorp, controlado por la familia Rodríguez-Pastor, dueño de cadenas como Plaza Vea, Vivanda y Mass. De la mano de su CEO, Juan Carlos Vallejo, el grupo presentó, sin éxito, ofertas para quedarse primero con Carrefour y después con DIA.

Otro operador que puso la mira en el mercado local es la uruguaya Tienda Inglesa. Aunque se trata de una marca tradicional cruzando el Río de Plata, detrás de la cadena se encuentra Klaff Realty LP, un fondo de inversión con base en Chicago, especializado en la compra y venta de supermercados.

El tercer nombre en danza es el de ConoSur Inversiones. Se trata del fondo de inversión de José Manuel Ortiz Masllorens, exsocio del Exxel Group, que en su momento lideró las compras de Norte y Tía. ConoSur Inversiones se convirtió en uno de los principales rivales de GDN durante el proceso de venta de DIA Argentina, asociado para este proyecto con Esteban Nofal (Cima Investments), y antes había pujado contra Manzano para quedarse con el negocio de Shell en la Argentina.

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La compra de 12 hipermercados Libertad aceleró la expansión de La Anónima en el interior Captura Google Maps

La reconversión mayorista

El negocio mayorista también atraviesa una etapa de fuerte reconversión. La caída del consumo y la pérdida de atractivo de un formato pensado para familias y pequeños comercios obligaron a varios operadores a ajustar sus redes de sucursales. En los últimos dos años se multiplicaron los cierres de locales y los planes de expansión quedaron prácticamente congelados. En el sector reconocen que el cliente profesional mantiene cierta actividad, pero que el consumidor particular, que había impulsado el auge del canal tras la pandemia, redujo significativamente sus compras.

A la debilidad de la demanda se suma una competencia cada vez más intensa. La compra de Makro por parte de Cencosud introdujo a un jugador con espalda financiera, capacidad logística y experiencia en múltiples formatos de retail, mientras que Carrefour definió a Maxi Carrefour como uno de sus principales ejes de crecimiento en la Argentina y continúa apostando por el modelo de compra de volumen para familias, comercios y emprendedores. El resultado es que los mayoristas tradicionales, como Vital, Maxiconsumo o Diarco, ya no solo enfrentan una demanda más débil, sino también la avanzada de grandes cadenas que buscan capturar parte del negocio con marcas más conocidas, una red logística más desarrollada y una propuesta que combina precios de volumen con servicios y programas de fidelización propios del supermercado moderno.

Rappi también busca hacerse fuerte en este negocio con sus tiendas Turbo, diseñadas para entregas ultrarrápidas Daniel Basualdo

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Los nuevos jugadores digitales

Las plataformas digitales dejaron de ser un canal complementario para las compras de urgencia y avanzan cada vez más sobre un terreno históricamente dominado por los grandes supermercados. En un contexto en el que las ventas de las cadenas tradicionales muestran un desempeño débil, los modelos de quick commerce y marketplace crecen impulsados por la conveniencia, las entregas rápidas y una oferta cada vez más amplia. En ese escenario, PedidosYa, Rappi, Uber Eats y Mercado Libre buscan captar una porción creciente del gasto cotidiano de los hogares.

El caso más avanzado es el de PedidosYa. Su división PedidosYa Market ya opera una red de más de 70 dark stores distribuidas en 43 ciudades de 12 provincias. La compañía, que emplea a más de 3000 personas en esta unidad de negocios, planeaba ampliar 25 locales y abrir otros cinco, con el objetivo de crecer 50% en volumen y 70% en facturación durante 2026, objetivos que -asegura- está cumpliendo. El formato apunta a compras frecuentes y de reposición, con una oferta que incluye alimentos frescos, bebidas, limpieza y perfumería.

Rappi sigue una estrategia similar apoyada en sus tiendas Turbo, diseñadas para entregas ultrarrápidas. La empresa colombiana cuenta con alrededor de 30 sucursales dedicadas a este formato, con un stock que incluye desde alimentos hasta productos de farmacia, en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata. El objetivo es elevar el número a 60 para 2027. La lógica detrás del negocio es la misma que la de PedidosYa: operar locales cerrados al público, con costos más bajos que una sucursal tradicional y preparados para resolver compras pequeñas en cuestión de minutos.

Uber Eats cerró acuerdos de distribución con varias cadenas de supermercados X/@TheCalvinCooli1

Uber Eats, en tanto, trabaja con Carrefour y con cadenas regionales, como Supermercados Dar y Tadicor. Su objetivo es que las personas puedan recibir la compra grande del supermercado en menos de una hora, según el tamaño del pedido, la disponibilidad de socios repartidores y la ubicación. Datos de la firma exhiben que, entre septiembre y octubre, los pedidos en la plataforma se multiplicaron por más de cuatro. También reflejan que alrededor del 35% de los pedidos incluyen más de 10 productos y el ticket promedio de supermercado es aproximadamente el doble que el de otros comercios de la app.

Por su parte, Mercado Libre dio un paso clave para competir más directamente con los supermercados al incorporar productos frescos y congelados mediante una alianza con Carrefour. La cadena abrió una tienda oficial con cerca de 10.000 artículos, incluyendo carnes, frutas, verduras y congelados, categorías que hasta ahora estaban virtualmente ausentes del marketplace. El servicio comenzó en CABA, con planes de expansión al conurbano y otras ciudades, mientras que la logística queda a cargo de la red de Mercado Libre. “Consumo masivo es una categoría de gran protagonismo. En promedio, entre los diez ítems más vendidos de la plataforma, hay al menos seis productos de la categoría”, analizan desde la firma.

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