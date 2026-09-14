Del dato a la decisión: transformar información en resultados de negocio

En un contexto donde la digitalización se ha convertido en una prioridad estratégica para las organizaciones, las empresas necesitan mucho más que conectividad: buscan socios tecnológicos capaces de acompañar sus desafíos de negocio con soluciones integrales, escalables y seguras.

En ese escenario, Claro empresas continúa consolidando su propuesta para el segmento corporativo, sumando a su ecosistema servicios digitales y de ciberseguridad, diseñados para acelerar la transformación tecnológica. Esta oferta se integra a su portfolio de soluciones de conectividad fija y móvil, nube, movilidad, Internet de las Cosas (IoT), con el objetivo de acompañar a las organizaciones para alcanzar sus resultados de negocio.

“La transformación digital ya no es una opción, sino una necesidad para competir en mercados cada vez más dinámicos. Nuestro objetivo es ofrecer a las empresas una propuesta integral que combine conectividad, innovación, seguridad y servicios digitales bajo un mismo aliado tecnológico”, señaló Hernán Pennisi, director Comercial de Claro empresas.

La seguridad no puede esperar

La ciberseguridad ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de las prioridades empresariales, ya que los ciberataques se han vuelto más sofisticados y frecuentes. Esto conlleva a que esta temática se convierta en una prioridad estratégica para cualquier organización.

Frente a un escenario de amenazas digitales en constante evolución, Claro empresas ofrece soluciones que abarcan desde la prevención y detección de incidentes hasta la gestión continua de riesgos, el monitoreo de infraestructura crítica y los servicios administrados de seguridad. Estas capacidades son potenciadas por la experiencia y especialización de Scitum, la unidad de ciberseguridad de Claro empresas, perteneciente al Grupo América Móvil.

Cuando la tecnología resuelve problemas reales

La transformación digital genera impacto cuando se traduce en optimizaciones concretas para las organizaciones. Reducir tareas manuales, automatizar procesos, mejorar la experiencia del cliente, mejorar operaciones o anticipar escenarios son algunos de los objetivos que hoy persiguen las empresas.

En este ámbito, Claro complementa su propuesta con capacidades especializadas que aporta Hitss, la unidad de transformación digital de Claro empresas, fortaleciendo así su capacidad de acompañar proyectos complejos de modernización tecnológica.

Cloud, IoT, fibra óptica y comunicación móvil conforman un portfolio pensado para responder a los principales desafíos tecnológicos de las empresas.

La respuesta comienza con los datos

Las organizaciones generan información a través de sus sistemas, aplicaciones, equipos conectados y operaciones y el diferencial competitivo pasa por transformar los datos en conocimiento útil para tomar decisiones más rápidas y precisas.

Es en este escenario donde Claro empresas amplía su propuesta y se posiciona como un aliado tecnológico capaz de integrar infraestructura, nube, dispositivos inteligentes, plataformas de análisis y herramientas de seguridad bajo una misma estrategia.

Gracias a este enfoque integral, las organizaciones pueden acceder a un único proveedor capaz de acompañar tanto sus necesidades de infraestructura como sus desafíos de innovación, seguridad y crecimiento.

Descubrí el portfolio completo de soluciones para empresas en https://www.claro.com.ar/empresas

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