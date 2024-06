Del experimento al impacto transformacional: la IA

Escuchar

Llegó el momento más difícil de cualquier disrupción: pasar de la experimentación a la transformación del negocio. 2024 es el año en el que la Inteligencia Artificial se hizo real. Y si bien los líderes coinciden en que la IA es un imperativo comercial, muchos creen que su organización carece de un plan para pasar del impacto individual a la aplicación de la IA para impulsar los resultados. Al mismo tiempo, el mercado laboral está a punto de cambiar nuevamente, por el cambio radical que desempeñará la IA. Y entonces conviven el temor a la pérdida de empleos, la escasez de talento para puestos clave, los escépticos y los que ya están sacando ventaja. La aptitud y actitud para con la IA empieza a rivalizar con la experiencia.

Muy útil me resultó el informe anual “2024 Work Trend Index Annual Report” donde Linkedin y Microsoft despliegan las tendencias del mercado laboral. Este año analizaron cómo la IA está impactando el trabajo, encuestando a 31,000 personas en 31 países, incluida la Argentina, analizando trillones de señales de productividad.

Hay tres grandes conclusiones con impacto actual. La primera, los empleados quieren IA en el trabajo y no esperarán a que las empresas se pongan al día. De la encuesta surge que el 78% de los trabajadores del conocimiento utilizan IA en el trabajo hoy en día (aún más en pymes), y el 46% de los usuarios comenzaron a utilizarla hace menos de seis meses. Los usuarios dicen que la IA les ayuda a ahorrar tiempo (90%), centrarse en su trabajo más importante (85%), ser más creativos (84%) y disfrutar más de su trabajo (83%). De hecho, los usuarios más intensivos de Teams resumieron 8 horas de reuniones utilizando Copilot en el mes de marzo. Entre los desafíos emerge que uso de IA implica grandes desafíos para áreas de legales, seguridad y más de la mitad de las personas que utilizan la tecnología en el trabajo se muestran reacias a admitir que la utilizan para sus tareas más importantes por medio a ser reemplazadas.

Segundo, la IA cambia la manera de contratar. El 66% de los directivos afirma que no contrataría a alguien sin conocimientos de IA y el 71% sostiene que preferiría contratar a un candidato con menos experiencia y con conocimientos de IA que a un candidato con más experiencia y sin ellos. Asoma un problema: no se está reconvirtiendo lo suficiente a los equipos existentes. Solo el 39 % que utilizan IA en el trabajo han recibido formación en IA de su empresa y solo el 25 % de las empresas tienen previsto ofrecer formación sobre IA generativa este año. Mientras que el 76 % de los empleados afirma que necesita conocimientos de IA para seguir siendo competitivo y el 79 %afirma que los conocimientos de IA ampliarán sus oportunidades laborales. Tercer hallazgo: los “power users”, los que experimentan con la IA a diario, le están sacando ventaja a los escépticos en términos de productividad y oportunidades. Terminó el tiempo para elegir si experimentar o no. La trasformación de nuestro roles a través de la IA, está ocurriendo justo ahora.