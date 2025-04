El impacto de la devaluación: el Gobierno quiere que los supermercados no acepten nuevas listas de precios

Después de que en las últimas horas los supermercados empezaran a recibir nuevas listas de precios con aumentos de parte de los grandes proveedores, el Gobierno salió a jugar fuerte para evitar que las subas lleguen a las góndolas.

Públicamente, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se puso al frente de la cruzada, con un posteo en las redes sociales. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, escribió en X, y cerró el mensaje con el emoji de aplausos.

Mucho más discretamente, en más de una cadena de supermercados recibieron un mensaje de parte de la Secretaría de Comercio. “No acepten las nuevas listas con aumentos. Nosotros nos vamos a encargar de hablar con los proveedores para que entren en razón”, fue el pedido que les hicieron a los supermercadistas.

Por el momento, en las cadenas consultadas por LA NACION aseguran que no están aceptando las listas de precios con aumentos que evalúan como “especulativos”, es decir que están atados a la suba del dólar oficial que se produjo esta semana tras la liberación del cepo.

“Solo pasan los aumentos de las empresas que vienen manteniendo sus precios desde hace varios meses y con las que ya teníamos acordado algún tipo de actualización para estos días”, explicaron en una cadena líder.

En el sector destacan que detrás de esta política de no aceptar nuevas subas no se encuentra tanto una cuestión principista sino algo mucho más práctico. “No podemos aceptar nuevas listas porque básicamente cualquier aumento que trasladamos a las góndolas significa no vender”, explicaron en otra cadena.

En marzo las ventas de los supermercados volvieron a cerrar en rojo y en promedio cayeron un 5,4% frente al mismo mes de 2024 Daniel Basualdo

En los supermercados además destacan que, a diferencia de lo que pasaba hasta hace poco tiempo, la relativa estabilidad de los últimos meses hace mucho más difícil que un aumento de precios pase inadvertido en las góndolas. “No es como antes, porque el cliente se acostumbró a pagar el mismo precio desde hace varios meses y reacciona cuando le querés colar un aumento”, explican en el sector.

Escenario complicado

Entre los proveedores, por su parte, no hay unanimidad sobre los pasos a dar ante el nuevo escenario que se abrió a partir de la devaluación y la salida del cepo. Si bien algunas empresas grandes, como Molinos Río de la Plata y Unilever, fueron las primeras en reaccionar con nuevas listas de precios, otras compañías líderes se mostraron más cautas a la hora de avanzar con los aumentos.

“No tenemos margen para aumentar las listas porque la demanda no responde. Y además una eventual actualización de los precios tendría que tener una magnitud más chica del 9 o 12%. Según nuestros cálculos, el impacto de una devaluación del 10% en el precio del dólar no supera los tres o cuatro puntos en nuestra estructura de costos”, señaló a LA NACION el número uno de una empresa de artículos de tocador.

La sensación predominante entre supermercados y proveedores de que no hay margen para avanzar con grandes aumentos es confirmada por las mediciones privadas que dan cuenta de la evolución del consumo. En las últimas horas se conoció el último relevamiento de la consultora Scentia que informó en marzo las ventas de productos de la canasta básica (alimentos, bebidas, artículos de tocador y de limpieza) registró una caída interanual del 5,4% y de esta manera ya suman 16 los meses con números negativos en las góndolas.

Alfredo Sainz Por