Después de Boca: los nuevos negocios de Daniel Angelici

Vinos de alta gama, restaurantes y casas de Bolsa son los nuevos negocios en la mira de Daniel Angelici, el expresidente de Boca Juniors y uno de los grandes zares del juego en la Argentina.

En una entrevista con LA NACION, el empresario porteño y dirigente radical precisó cuáles son los nuevos rubros en los que está canalizando sus inversiones y adelantó su idea de abandonar el negocio de los bingos y casinos a partir del cual cimentó su fortuna.

“En los 90 fui el primer empresario en poner un bingo en la provincia de Buenos Aires y me fue muy bien, pero hoy el negocio cambió mucho. Los impuestos son cada vez más altos, la rentabilidad es cada vez más baja y tenés muchos empleados. A futuro probablemente venda mis participaciones en bingos y casinos. No quiero que mis hijos hereden las empresas del juego”, sostuvo en la presentación de Cupra, una línea de alta gama que representa su desembarco en el negocio del vino.

El debut vitivinícola de Angelici está íntimamente ligado a su familia. Para el proyecto, el empresario se asoció con sus tres hijos: Leandro, Daniela y Victoria, y todo el emprendimiento es un homenaje a su papá, Remo Angelici, un inmigrante italiano que llegó a la Argentina en la posguerra escapando de una economía devastada.

“El del vino es un proyecto familiar, que esperamos se convierta en un buen negocio. Por ahora, estamos comprando uva en el Valle de Uco, contratamos a una enóloga, tenemos nuestras propias barricas y estamos vinificando en bodegas de terceros. No lo pensé como una cuestión de imagen, sino más que nada como un hobby familiar que un futuro se puede sumar a las veinte empresas en las que tengo participación o estoy administrando”, explicó Angelici.

Tiempo disponible

Desde su salida como presidente de Boca, a fines de 2019, el empresario asegura que tiene más tiempo para dedicarse al mundo de los negocios, aunque la mayor disponibilidad no coincide con lo que define como un buen momento para invertir. Su imperio económico incluye cinco salas de bingo (ubicadas en Pergamino, Ramallo, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende) y cuatro casinos (Maipú, Victoria, Mar del Plata y Monte Hermoso). “En todos los negocios tengo socios y no soy accionista mayoritario”, explica.

Angelici explicó que decidió no participar en ninguno de los consorcios que opera el negocio de las apuestas deportivas online en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. “Preferí mantenerme al margen, porque cuando se lanzó el negocio era presidente de Boca y dirigente de AFA, y no me parecía bien entrar a las apuestas deportivas. Solo estoy participando como asesor de algunas empresas”, explicó.

Por fuera del juego, también tiene inversiones en real estate -un par de hoteles en Mendoza y Entre Ríos y playas de parking- y una empresa de Internet, Vizion Group, que ofrece servicios de banda ancha en Pilar y Escobar.

“Ahora tengo más tiempo para dedicarle al trabajo y tengo la suerte de que todo el tiempo me están ofreciendo negocios en los que me puedo asociar. Pero lamentablemente no se trata de un buen momento para invertir. Yo siempre quise hacer inversiones en la Argentina, pero hoy el país te ofrece muy poco. La carga impositiva es cada vez más alta, la seguridad jurídica es inexistente y todo el tiempo te cambian las reglas de juego”, explicó Angelici.

Ante la falta de perspectivas locales, ahora el exdirigente de Boca puso la mira en el exterior. “Tengo un proyecto para un restaurante en Buenos Aires y también quiero crecer con una pata bursátil. Acabo de comprar una casa de bolsa en Paraguay y la idea es abrir una oficina en Asunción. La economía paraguaya hace muchos años que crece, la inflación es baja y tienen una tasa de 10% en el impuesto de las ganancias y 10% de IVA”, explicó Angelici.