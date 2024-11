El Cyber Monday cerró la semana con ventas por más de $493.000 millones

En medio de una leve tendencia hacia la recuperación del consumo, el Cyber Monday empujó fuertemente las ventas esta semana. El evento de comercio electrónico, desarrollado entre el lunes 4 y el miércoles 6 de noviembre por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), registró ventas por más de $493.000 millones, lo que representó un crecimiento de 213% respecto de la edición de 2023 (en septiembre, la inflación interanual fue de 209%, según el último dato disponible del Indec).

De acuerdo con datos de la entidad, el número de órdenes emitidas se ubicó en torno de los 5,5 millones, lo que significó un 34% más que el año pasado. Asimismo, según el reporte, la cantidad de productos comercializados fue de 10,5 millones, lo que supuso un 35% más que en el año previo, mientras que el monto del ticket promedio fue de alrededor de $90.000. Las categorías más vendidas fueron Alimentos y bebidas, Productos de belleza y Hogar; muebles y jardín, seguidas por Productos de cosmética y cuidado personal, y Herramientas y Construcción

“Concluimos otra edición de Cyber Monday con un resultado positivo que superó ampliamente nuestras expectativas. Los logros de este año fueron sorprendentes para la mayoría de las más de 1000 empresas participantes”, resaltó Andrés Zaied, presidente de la CACE. Asimismo, añadió: “Los datos revelados reflejan la creciente relevancia del comercio electrónico para los consumidores argentinos y cómo incorporaron el hábito de compra en tiendas online y de aprovechar al máximo las oportunidades como el Cyber Monday. Con casi 7 millones de visitas y un amplio abanico de categorías, el evento sigue demostrando que el comercio electrónico es una opción confiable y conveniente para los consumidores”.

A la hora de analizar los factores que empujaron los resultados, desde el ámbito empresarial señalaron la dupla conformada por mayores alternativas de financiación y megaofertas. Según datos de la CACE, el descuento promedio del evento fue de 29%, traccionado hacia arriba por categorías como Servicios (74%) -que incluyó propuestas para cursos de capacitación y de seguros de hogar o viajes, así como también para la adquisición de líneas para celulares-, Supermercados y Bodegas (36%), y Salud y Belleza (34%).

Según consideraron, además, entraron en juego otras variables, como el caso de las facilidades de entrega desplegadas por las empresas y la mayor disponibilidad de stocks. Cifras de la CACE exhibieron que las provincias que generaron más tráfico fueron Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

“En la edición de 2023 había una clara tensión entre la intención de vender y la decisión de fijar cupos. Las marcas necesitaban vender, porque no solo implicaba una cuestión de caja, sino también de relacionamiento con clientes y con proveedores, pero no tenían claro las posibilidades de reposición en términos de precios y de stock -por la inflación y por las trabas a las importaciones- y, por ende, la rentabilidad. Ahora no tenemos este problema. Sabemos que en el corto y mediano plazo la inflación no se disparará, lo que nos permite planificar y manejar las estrategias, considerando incluso el próximo ciclo de ventas”, había anticipado Zaied en la previa del evento.

Laura Ponasso Por