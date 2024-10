El día que Marcos Galperin conoció a Franco Colapinto y la impresión que le dejó

Escuchar

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, contó que admira las historias de superación y mérito de los deportistas, durante una entrevista exclusiva con LA NACION, y destacó el desempeño de Franco Colapinto en la F1. “Hay que tenerle paciencia y dejarlo que siga volando como ha volado hasta ahora, que le ha ido muy bien”, dijo sobre el piloto de Williams Racing.

Galperin contó que conoció a Colapinto en abril, en una reunión de emprendedores en el Hotel Llao Llao, y el piloto de 21 años le dejó una muy buena imagen. Algo que incidió luego en la decisión de Mercado Libre de invertir en el equipo de F1 al sumarse como sponsor oficial.

“Tuve la suerte de conocerlo en un viaje de un grupo de emprendedores al Hotel Llao Llao y me pareció un chico muy sano, muy genuino. Me encanta cómo habla, dice lo que piensa. Su historia es como la de la gran mayoría de los deportistas, yo por eso admiro a los deportistas, porque son historias de mérito, de mucho sacrificio y mucho mérito”, dijo Galperin.

“En abril, cuando lo conocí, estaba lejos de donde está hoy y mirá dónde está. Es muy joven y tiene mucha responsabilidad. Me sorprendió la pasión que tiene, y la verdad que no pensaba que los argentinos eran tan apasionados por la F1. Yo me acuerdo cuando era chico, por Reutemann, pero después no se hablaba tanto de la F1. Ahora, por su puesto, somos todos de vuelta expertos... que lo pasó mal al otro, que la cuali, que no sé qué... pero la verdad que tiene mucho peso. Es muy joven, hay que tenerle paciencia y dejarlo que siga volando como ha volado hasta ahora, que le ha ido muy bien”, agregó.

El contrato de Mercado Libre con Williams Racing, anunciado en agosto, se extenderá por este año y sumó una particularidad: el logo de la compañía de ecommerce está estampado sobre los dos autos Williams (el de Colapinto y el del tailandés Alex Albon) desde la primera carrera de Colapinto, el 15 de septiembre, en el circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán.

En el marco del contrato, cuyos montos no fueron difundidos, la empresa tiene además de presencia en el auto, lugar para activaciones y acciones de marketing en todas las carreras que disputará el pilarense en la categoría. En ese calendario, se destacan los grandes premios de México (27 de octubre) y Brasil (3 de noviembre), los dos países que, junto con la Argentina, generan el mayor volumen de facturación de la compañía.

Mercado Libre no es la única firma de origen argentino en llegar a la Fórmula 1 junto a Colapinto. El piloto de 21 años, reconocido hincha de Boca, tiene hace tiempo a un puñado de empresas locales como sponsors de su carrera. La tecnológica Globant es una de las firmas más activas. Presentes en el auto que el pilarense manejó este año en la Fórmula 2, anunció su ingreso como sponsor principal de la escudería Williams. También cuenta con el sponsoreo del ACA. Y otra de las empresas argentinas que acompañaron a Colapinto es YPF.

LA NACION