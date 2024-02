escuchar

Wei Lu ya es Lucas para todos en la Argentina, donde lleva vividos 17 años de los 28 que tiene. Se define como “empresario argentino” y no solo es el creador de una marca de bubble tea que se prepara a expandir a Latinoamérica, sino que es el impulsor de Mercado Argentum en la ciudad china de Shenzhen, donde en 1600 metros cuadrados de un shopping habrá 14 rubros argentinos representados. Abrirá en octubre.

En diálogo con LA NACION, Lu cuenta que su familia es originaria de Fujian -como la mayoría de los inmigrantes chinos en el país-, de donde llegó cuando tenía 11 años. “Siempre me gustó hacer cosas nuevas, me atraen los intercambios culturales y me parece que una gran forma de concretarlos es a través de la gastronomía, del paladar”.

En diciembre del 2020, con su exesposa puso en marcha Oh Tea!, un emprendimiento que cuenta con tres locales propios y siete franquicias: “Queríamos traer un producto innovador, que no estuviera en el mercado y que los jóvenes aceptaran. Está extendido el sushi o la comida coreana, pero buscamos hacer un boom. Para eso el precio también es clave, queríamos ofrecer una propuesta abierta a todas las edades y lo hemos logrado”.

Lucas Lu participa en el diseño del Mercado Argentum en China

El insumo básico es el té y se usan máquinas especiales, importadas también de China. El bubble tea surgió en Taiwán, dice Lu, pero “rápidamente” llegó a China, desde donde se expandió al resto del Asia, a Estados Unidos y a Europa. En China llega a haber ocho locales en cien metros. “Todos lo consumen”.

Ya tiene el plan diseñado para un pronto desembarco en Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia: “Queremos ser la primera cadena surgida en Latinoamérica”, define.

Amante del fútbol -se recibió de DT para la categoría infantil y es hincha de All Boys porque vive en Floresta- Lu viajó al Mundial de Qatar y asegura que esa vivencia fue el “impulso” que le faltaba para poner en marcha el proyecto Argentum.

Lucas Lu se siente "empresario argentino" y entiende que hay que trabajar el ingreso al mercado chino

“Me encontré con muchos hinchas chinos de la Selección Argentina, hay una locura por la cultura del mate, de las camisetas, que deben ser fabricadas en la Argentina, una locura con el asado”, describe. Poco antes de la final, la traductora del libro “Ángeles de cara sucia” (NR: del inglés Jonathan Wilson) le propuso organizar un asado con argentinos. “Queremos cantar con ellos, hacer la previa de la final”, le pidió.

Lu asegura que vivieron un “momento hermoso” y se terminó de convencer de que debía poner en marcha Argentum. “Lo venía pensando, pero me faltaba un empujón y fue ese”, sintetiza. En abril, junto al director del Consejo Argentino-Chino, Ernesto Fernández Taboada, el vicealcalde de Shenzhen y Susana Perrota, de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, firmaron un memorándum con el gobierno de la ciudad para armar el mercado.

Ya tienen el registro de marca, el branding y están terminando el diseño arquitectónico. Habrá locales de marcas argentinas, venta de choripanes, empanadas, pizzas, yerba mate, alfajores, indumentaria, vinos. “Está pensado para que se pueda vivir una inmersión en la cultura argentina”, apunta Lu.

Estará en un centro comercial, cerca del puerto, donde se pueden comprar marcas de todo el mundo. Shenzhen, tiene unas 1.000 compañías tecnológicas y es considerada la Silicon Valley china. Viven 20 millones de personas, la edad promedio de los emprendedores que llegaron masivamente es de 34 años y menos del 1% son residentes locales, el resto son extranjeros el resto de otros países y de otras provincias chinas.

Shenzhen es la ciudad donde estará Mercado Argentum

Lu enfatiza que quiere “ayudar a las marcas argentinas para hacer pie en China, es un mercado muy seductor, suculento y a mucha gente se le nubla la vista. Como empresarios argentinos nos tenemos que agrupar e ir en conjunto”.

Además de los stands, en la zona se arman -como en muchas ciudades- los nigth markts en calles que se transforman en peatonales y se instalan food trucks. Es una “oportunidad” para comercializar la franquicia y exportar los productos. Estima un costo inicial de unos US$50.000 más la importación de la materia prima.