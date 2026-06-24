El giro de las empresas hacia una agenda de sustentabilidad con foco en el negocio y menos discurso

En el marco del capítulo 10 del Summit de Sustentabilidad organizado por LA NACION, Sebastián Bigorito, director ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), analizó el momento que atraviesa la sustentabilidad corporativa y planteó que la agenda se va a transformar para adaptarse a los nuevos tiempos, pero no va a desaparecer.

“Es cierto que el contexto internacional resulta adverso para una agenda que prospera durante tiempos de paz. Sin embargo, si bien la geopolítica es muy importante por sus impactos sobre esta agenda, no termina de explicar por qué la sostenibilidad, en los últimos tres o cuatro años, perdió la centralidad y la visibilidad que supo tener”, sostuvo. A partir de ese diagnóstico, propuso que en vez de hablar de retracción o de extinción de una agenda, resulta más preciso hablar de recalibración.

Uno de los ejes de su presentación fue el desacople entre la producción de herramientas, estándares y regulaciones, y la capacidad de las organizaciones para incorporarlas. “La infraestructura normativa crece a una velocidad muy diferente de la capacidad de las organizaciones para absorber y gestionar esas expectativas y herramientas”, explicó.

En su reconstrucción histórica, Bigorito ubicó a partir de 2010 la consolidación de la agenda moderna de sostenibilidad corporativa. “Hubo hitos y engranajes que le dieron envión a una agenda que ya existía, aunque con otra forma”, señaló.

Para Bigorito se dio un desacople entre la producción de herramientas, estándares y regulaciones y la capacidad de las organizaciones para incorporarlas Fabián Malavolta

En ese recorrido, mencionó a Río+20 como uno de los momentos relevantes. “En 2012 se establecieron muchos aspectos fundacionales —o refundacionales— para una agenda en la que, hasta ese momento, la empresa era un actor bienvenido, pero no protagonista”, afirmó. A su vez, destacó el lanzamiento de la ISO 26000 sobre responsabilidad social integrada a la sostenibilidad y el lanzamiento de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.

Según Bigorito, ese primer período estuvo marcado por una mayor convergencia. “En este ciclo de consolidación, el crecimiento fue armónico. Es decir, las capacidades de las organizaciones acompañaban el crecimiento de estas herramientas, que siguen siendo útiles y, en algunos casos, se consolidaron como estándares internacionalmente aceptados”, sostuvo.

Como cierre de esa etapa, el ejecutivo destacó tres hitos que, según dijo, le dieron impulso a la agenda durante los años siguientes: “el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la encíclica papal Laudato si’”.

El punto de cambio, explicó, comenzó a producirse entre 2015 y 2016. “A partir de cierto momento, entre 2015 y 2016, se genera el desacople. El crecimiento que era armónico y convergente pasa a una etapa de profusión y divergencia”, señaló. En ese nuevo panorama, empieza a ser más importante el lanzamiento de una herramienta que su adopción, según detalló.

El director ejecutivo del CEADS identifica el punto de quiebre entre 2015 y 2016 Fabián Malavolta

Ese fenómeno fue definido por Bigorito como una etapa de inflación narrativa. “Ahí se produce el verdadero desacople entre las dos curvas: la curva de producción instrumental, el hardware, y la capacidad de las empresas, el sistema operativo, el software”, explicó.

Ese ajuste, señaló, estuvo atravesado por un contexto internacional más complejo. “Es precipitado por factores geopolíticos: el contexto internacional, la guerra, los conflictos bélicos anexos a la guerra, la inteligencia artificial, la polarización social y la fragmentación global”, enumeró.

Para Bigorito, la etapa actual abre una agenda con menor visibilidad pública, pero más vinculada con la gestión concreta de las compañías. “Es una agenda mucho menos narrativa y mucho más operativa, mucho más vinculada al negocio. Ya no se hacen acciones de sostenibilidad porque las hacen todos o porque son una moda”, sostuvo.

En el cierre de su presentación, concluyó que “si bien la sostenibilidad es un factor de competitividad, el objetivo último es generar valor. Y no solo generar valor para los accionistas o para la empresa, sino también para las personas y para el planeta”.