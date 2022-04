El nuevo tercer pico del día laboral

El día laboral tradicional de 9 a 18hs, es hoy solo una más de las tantas maneras de organizar el tiempo de trabajo que están emergiendo post Covid 19. Con los bordes entre trabajo y descanso más difusos y con dinámicas más fluidas de organización en las que conviven de manera dinámica todos las dimensiones de las personas, asoman hábitos nuevos que cambian y agregan alternativas a cómo y cuándo trabajamos.

Microsoft, a través de sus herramientas de gestión y colaboración, está observando nuevos usos y tendencias. Así analizó cuándo las personas hacíamos cosas como enviar correos electrónicos y reunirnos en Teams y notaron que un patrón, que apareció por primera vez al principio de la pandemia, no parece desaparecer: el día laboral de “triple pico”. Tradicionalmente, quienes trabajamos en oficinas mostrábamos dos picos de productividad en una jornada laboral, según lo que se recogía de las herramientas de colaboración: antes del almuerzo y después del almuerzo. Pero, pandemia mediante, surgió un tercer pico para algunos en las horas previas a la hora de dormir, que se da luego de la cena, de ocuparse de los hijos y de atender algunos asuntos personales. Los datos muestran que alrededor del 30% de los estudiados estaban aprovechando las horas antes de acostarse para hacer un poco más de trabajo. ¿Es esta tendencia buena o mala? Podríamos pensar que esto demuestra la flexibilidad que tienen los empleados en el modo de organización de trabajo actual, en la que deciden sus momentos de trabajo, descanso o tiempo personal. Y en algunos casos, así es. Sin embargo, la confusión aun reinante de cómo balancear sumado a un 150% más de reuniones que antes de la pandemia, está redundando en jornadas laborales más extensas. A veces, el día de triple pico no es un signo de productividad optimizada, sino un síntoma de límites que se erosionan. Un dato: la productividad de las personas se dispara un 73% cuando las empresas eliminan reuniones tres días a la semana. Difícil lograrlo, pero intentar con una mañana o una tarde por semana puede ser un buen comienzo para medir repercusiones.

Finalmente, para quienes encuentren en este “tercer pico” un momento productivo que no interfiere con su descanso o planes personales, es deseable que esto no redunde en pedidos nocturnos para otros. Se pueden configurar los envíos para el día siguiente, dentro de los horarios de trabajo, o enfocar en trabajo que no requiere de otros para avanzar. Esto reduce la presión para responder a toda hora, cuando lo que se necesita es raramente urgente. Finalmente, si ya están inmersos en este “día triple pico” no lo naturalicen. Hacernos preguntas sobre cómo nos hemos adaptado o sobre adaptado a las exigencias del nuevo trabajo nos va a permitir diseñarlo de un modo sustentable.