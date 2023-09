escuchar

Un gusto, una tentación, sacarse las ganas. Comer dulce muchas veces es vivido con culpa, pero hoy existen alternativas que, sin resignar calidad ni sabor, satisfacen a los paladares más exigentes y que también responden a las tendencias alimentarias de quienes eligen una alimentación plant based, por ejemplo.

“Los argentinos cada vez más están siendo exigentes a la hora de consumir productos o preparaciones dulces, exigiendo que los ingredientes que componen la preparación sean de altísima calidad y no refinados. Un ejemplo muy claro es el azúcar blanca refinada, que ha sido sustituida por la azúcar integral orgánica”, cuenta Mauro Massimino, creador y chef de Buenos Aires Verde. Por otro lado, agrega el cocinero, “también hay más conciencia sobre como los azúcares afectan a nuestro cuerpo, siendo causantes de varias enfermedades. Es por esto que el consumo es cada vez menor y en porciones más chicas, dejando el placer de lo dulce para ocasiones especiales”.

“Creemos que es un fenómeno mundial, con mucho por desarrollar aún y que de a poco se va instaurando en nuestro país con más fuerza. Cada vez son más las personas que optan por hacer sus compras en dietéticas, almacenes y supermercados naturales, porque saben que en este tipo de comercios son bien asesorados, en general, y consiguen una amplia gama de productos. Antes esto era más limitado; incluso en grandes cadenas de supermercados ya es común observar sectores exclusivos para este tipo de oferta”, señala Valentina Vélez Pachón, fundadora, socia y directora de Chez Momo junto a Fernando de la Peña. Esta emprendedora empezó a investigar el segmento de los dulces cuando fue diagnosticada con diabetes tipo 1, y lo que encontraba en el mercado era poco, no muy sabroso y que incluso usaban endulzantes que igual hacían subir rápidamente su azúcar en sangre. Así llegaron a armar Chez Momo, empresa que elabora “productos como chocotorta, cheesecake de dulce de leche y tiramisú, que son postres tradicionales, y que al estar hechos con materias primas más nobles (sin harinas refinadas, sin azúcar, sin gluten y bajos en carbohidratos) son aptos para personas con diabetes y celiaquía, por ejemplo”, detalla Vélez Pachón.

Recetas e ingredientes

“Nosotros queremos que la pastelería tenga sabor a trigo y a fruta, y no a dulce. En realidad la pastelería convencional sólo sabe a azúcar y a esencias. Eso no es lo que buscamos. O sea, la gente no está muy acostumbrada a que si comés un budín se sienta el sabor a trigo de la harina -ello precisamente porque no está refinado-, por el contrario están acostumbrados a sentir el azúcar, lo cual es un veneno”, denuncia David Gdansky, chef y socio de Hierbabuena Organic Market.

Victoria Torterola, creadora de los helados Haulani, que son 100% plant based, señala que “el principal factor que está cambiando es que cuestiones como artesanal, integral y orgánico pasaron a ser parte del consumo masivo. Cada vez hay más marcas de alfajores y galletitas artesanales con ingredientes reales en la alacena de una familia tipo, cuando antes veníamos de consumir productos industrializados y elaborados por multinacionales que no estaban respaldados por una marca en la que el consumidor confiaba”.

“Esto, además, se ve enriquecido por la incorporación de ingredientes nuevos en la vida de los consumidores como leches vegetales, azúcares integrales, edulcorantes naturales y variedades de harinas que abren puerta a nuevos productos y nuevos paladares”, añade Torterola.

En coincidencia, Vélez Pachón suma que “lo artificial y con aditivos agregados es muy común en la industria alimenticia en general, pero por suerte gran parte de la población está generando un cambio en su vida, y es por esto que consideramos crear y acercar a la sociedad productos con sabores e ingredientes reales, naturales y con un aporte nutricional. Es nuestra forma de acompañarlos y sumar nuestro granito de arena a esta toma de conciencia”.

La amplitud de paladares está impulsando a que incluso las marcas de consumo masivo hoy tengan opciones para todos. “Desde 2006, junto al crecimiento de nuestras cafeterías, comenzamos a desarrollar distintas alternativas de dulces sin TACC, siendo pioneros en ofrecer estos productos dentro de las cafeterías. Con el transcurrir de los años, fuimos ampliando las opciones e incluyendo una línea de barritas de cereal o delicias libres de gluten”, relata Andrea Medina, gerente de Producto de Café Martínez.

Mauro Massimino: “Los argentinos cada vez más están siendo exigentes a la hora de consumir productos o preparaciones dulces, exigiendo que los ingredientes que componen la preparación sean de altísima calidad y no refinados" Silvio Zuccheri

“Por otro lado, el año pasado desarrollamos una galletita 100% vegetal, a base de chocolate y almendra, especial para quienes buscan opciones veganas. Y este último año sumamos una cheesecake de dulce de leche keto. Todas estas incorporaciones forman parte de una continua evolución dentro de nuestro menú, que busca siempre brindar propuestas saludables e innovadoras, alineadas a las nuevas tendencias gastronómicas”, indica Medina.

En la categoría de plant based las opciones se multiplican. “Hemos visto cómo esta demanda crece y estamos comprometidos con la producción de postres realizados de manera más natural, utilizando ingredientes que todos podemos entender y saber su procedencia. Creemos que es importante ofrecer productos libres de agroquímicos y orgánicos, y que sean igualmente sabrosos o incluso superiores en sabor a los dulces tradicionales”, afirma Dario Leibovic, socio y cofundador de Let It V, cocina 100% plant based y gluten free.

Cada vez más argentinos se preocupan porque sus alimentos hayan sido elaborados con ingredientes naturales

Dulce sustentabilidad

Los consumidores no solo quieren degustar dulces que les hacen bien, sino que también cuiden al medio ambiente. “Se está observando una clara tendencia a elegir dulces y todo tipo de productos alimentarios que se encuentren más comprometidos con la sustentabilidad y el impacto ambiental”, explican en NotCo, empresa B que desarrolla alimentos de origen vegetal.

“Cada vez más personas toman conciencia acerca de la huella que puede dejar en el planeta cada uno de los productos que consumimos y por eso, están basando sus decisiones en el compromiso de llevar una alimentación más sustentable en el máximo sentido de la palabra: packaging, producción y lo más importante, recursos utilizados. Además, los consumidores no solo deciden consumir productos más amigables con el medioambiente, sino que también exigen y esperan que las empresas y los gobiernos tomen la iniciativa y lleven a cabo acciones con un impacto sostenible real”, se esperanzan desde NotCo.