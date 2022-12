Empresas en el diván. Se disparan las licencias por problemas de salud mental

escuchar

Los empleados reclaman a las empresas. Ya no solo quieren que se preocupen por sus condiciones laborales sino por su bienestar dentro y fuera del trabajo. Porque la creciente incertidumbre económica, la enorme carga laboral y el estrés a que se ven sometidos les están jugando malas pasadas. La pandemia ha sido un revulsivo para que los problemas de salud mental se visibilicen y también para reflejar la gran incidencia de trastornos como la ansiedad y la depresión en la población. De hecho, España es el mayor consumidor del mundo de ansiolíticos (benzodiacepinas como Valium u Orfidal, que el 11% de los españoles toma a diario contra la ansiedad y el insomnio), según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de Naciones Unidas.

Por ello, las grandes empresas han pasado de ocuparse del bienestar físico de sus plantillas a centrarse en su bienestar emocional. No es para menos, ya que el 15% de los días de baja registrados en 2021 responden a enfermedades mentales, la segunda afección más relevante.

Actualmente el 6,5% de las bajas se deben a afecciones mentales y de comportamiento, tras un aumento del 17,36% en ese periodo. Y un problema añadido: la duración media de las bajas se ha situado en casi 98 días (frente a los 67 de 2015), lo que supone un crecimiento cercano al 46% “y tres meses de ausencia en el trabajo, que afectan tanto al sistema empresarial como a la sociedad”, advierte Olga Merino, coordinadora regional de prevención en Fremap, entidad colaboradora con la Seguridad Social de España, que gestiona los riegos de accidente y enfermedades.

Impacto económico

El año pasado el costo directo de estas 56.595 bajas en España fue de 373,4 millones de euros (incluye el pago por cotizaciones sociales de las empresas y los complementos, así como las prestaciones a la Seguridad Social), indica.

“Aunque las bajas nos permiten visibilizar la situación, no son más que la punta del iceberg del problema, pues hay que considerar que estas llegan al final, cuando las personas no aguantan más y no pueden desarrollar su actividad laboral”, avisa Merino. Para esta experta, “hasta que no llegó la Covid las empresas eran reticentes a abordar los problemas de salud mental. Pero tras la pandemia se han sensibilizado y lanzado programas o contratado servicios de atención psicológica para prevenirlos. Ahora la salud emocional de las plantillas se ha convertido en una prioridad para muchas compañías”.

AfforHealth es una consultora que lleva 12 años trabajando en salud preventiva y psicoeducación en más de 200 empresas y lo nota. Su directora general, Anabel Fernández Fornelino, asegura que desde que irrumpió la Covid-19 las consultas en las compañías que tenían contratado su servicio de atención psicológica online 24 horas durante los 7 días de la semana se han triplicado. “Es brutal”, dice.

“La pandemia nos ha demostrado que no estamos preparados para vivir en la adversidad. La gente está agotada mentalmente y tiene niveles de estrés muy altos”, admite Belén Viscasillas, directora de Salud y Bienestar de Ferrovial, que el año próximo pondrá en marcha en España este servicio psicológico, que ya tiene disponible en Estados Unidos y el Reino Unido. “Los empleados lo piden. Se detecta mucho hartazgo entre ellos, hay mucha gente quemada”, reconoce. Ferrovial sí ha dotado a sus plantillas de recursos para gestionar emociones, desestigmatizar los temas de salud mental con talleres para prevenir el estrés, el suicidio o la depresión, así como para gestionar la carga laboral, hacer buen uso de la tecnología o frente al acoso.

Riesgo laboral

La ley exige desde 1995 a todas las empresas españolas una evaluación periódica de los riesgos a los que se ven sometidas sus plantillas, entre ellos los psicosociales. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo asegura en su última encuesta que el 94% de las compañías españolas realiza estos análisis para introducir medidas preventivas posteriormente, al menos en el caso de las grandes corporaciones.

“Para poder actuar hay que poder medir”, aprecia Jorge Tubío, director general de la asociación empresarial PRLInnovación especializada en prevención, “y los instrumentos actuales están desfasados porque no discriminan por sectores ni puestos de trabajo”. Esta asociación se ha embarcado junto a la consultora AfforHealth, un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona y unas 50 empresas en el desarrollo de una nueva herramienta denominada MentallyLab para analizar los riesgos psicosociales. “Todo el proceso se hará con aplicativos informáticos y baremos por sectores”, indica Joan Guárdia, rector de la Universidad y líder del equipo investigador. Es un cuestionario breve que los trabajadores cumplimentan por internet en apenas 10 minutos de forma anónima y que estará disponible en 2023. “Aspiramos a que se convierta en el nuevo test para medir los riesgos psicosociales en las empresas”, señala Tubío.

EL PAIS