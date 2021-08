Éxodo multinacional: la aseguradora MetLife analiza irse de la Argentina

La aseguradora norteamericana MetLife se podría sumar a la lista de multinacionales que abandonan el mercado argentino. La firma anunciaría formalmente su partida en las próximas horas, aunque dejaría el negocio en manos de un grupo local. En el mercado asegurador suena como candidato el Grupo de Servicio y Transacciones (GST), presidido por el banquero Pablo Peralta y que tiene como CEO a Isela Costantini, ex titular de la filial local de General Motors y de Aerolíneas Argentinas, según fuentes del sector financiero a las que tuvo acceso LA NACION.

GST ya cerró -hace menos de un año- la compra de MetLife Seguros de Retiro, la división de MetLife dedicada al negocio de los seguros de retiro individuales y colectivos, y rentas vitalicias previsionales. “Es lógico que la salida se produzca entre dos empresas que se conocen de antemano. No es lo mismo para una compañía de este estilo el cómo cuando define su partida”, comentó un analista del sector que se escudó en el off the record.

“Como parte de la política de MetLife, no respondemos sobre rumores o especulaciones”, fue el escueto comunicado de la oficina de MetLife en Buenos Aires. Por su parte, GST dijo no tener información para comunicar “en el transcurso del día”.

Revisión del portafolio

Hace dos años, MetLife inició un proceso de revisión de su portafolio de inversiones a nivel mundial. Bajo esta premisa la compañía ya se desprendió de diferentes activos y divisiones de negocios en mercados como Estados Unidos, Grecia, Polonia o Hong Kong.

En la Argentina, la compañía opera dos grandes negocios. Por un lado, la firma de seguros de vida y patrimonial, que cuenta con 400 empleados y ahora estaría pasando a manos de GST. MetLife además tiene otra oficina en Buenos Aires que ofrece servicios para toda la región, incluyendo una división de modelaje actuarial que desde la Argentina trabaja con las filiales de MetLife a nivel mundial.

El grupo GST es dueño de las aseguradoras Orígenes y Génesis Y está presente en todo el sistema financiero. Opera en la banca corporativa a través del Banco de Servicios y Transacciones (BST). En el mercado de los fondos comunes de inversión opera a través de la firma Quinquela. Tiene la Sociedad de garantías recíprocas Fidaval y en leasing está presente a través de GST Capital

Hora de desinvertir

En la pandemia ya suman dos docenas las compañías internacionales que concretaron o están en el proceso de desinversión en la Argentina. El listado incluye desde marcas conocidas por el gran público, como Falabella, Latam y Walmart, hasta otras de un perfil más bajo, como la fabricante de celulares Brightstar o la autopartista Axalta.

Eli Lilly anunció hace unas semanas su salida de la Argentina y la venta de su negocio al laboratorio nacional Raffo

Los penúltimos en sumarse a la lista -antes de MetLife- fueron el laboratorio estadounidense Eli Lilly -que anunció el traspaso de sus operaciones a la firma nacional Raffo- y la petrolera china Sinopec que le vendió sus activos a la Compañía General de Combustibles, controlada por Eduardo Eurnekian.

A la hora de explicar por qué se van las grandes compañías de la Argentina, en la mayoría de los casos se combinan más de un factor, aunque a esta altura está claro que el mercado local dejó de ser atractivo para hacer negocios y que este éxodo de multinacionales difícilmente se haya terminado.

Entre las razones que están detrás de estas desinversiones se encuentran desde la falta de rentabilidad hasta la falta de un clima de negocios, pasando por la presión impositiva récord, las trabas operativas y para importar y la estrategia de desinversión regional que impulsan muchas multinacionales.

