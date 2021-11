Freelancers. Cuatro estrategias para organizar el trabajo y no terminar quemado

Durante la pandemia, una confluencia de circunstancias condujo a un aumento del exceso de trabajo. De la noche a la mañana, millones de personas comenzaron a trabajar y vivir bajo el mismo techo, dejando algunos límites vagos entre la vida laboral y la vida hogareña. Muchas empresas redujeron sus equipos, dejando a los que todavía están en pie para hacer más con menos recursos. Preocupados por conservar los trabajos que tenían, muchos cumplieron y pasaron más tiempo en sus escritorios. Ahora, a medida que las empresas se enfrentan al desafío de encontrar y contratar talentos, algunas todavía se encuentran al límite, lo que genera preocupaciones sobre el agotamiento.

Pero es un poco más fácil detectar y encontrar soluciones para los empleados que sufren las consecuencias del exceso de tareas que para los trabajadores independientes. Los freelancers que prestan servicios a pedido a los equipos pueden tener varios clientes diferentes cuyas necesidades van y vienen. Y no es fácil decir “no”, o incluso “ahora no”, cuando se trabajas por cuenta propia. No es de extrañar que la mitad de los freelancers sientan que el trabajo se está apoderando de sus vidas. “Es una fiesta constante o un desastre”, dice Melinda Emerson, autora de libro Arregle su negocio: un plan de 90 días para recuperar su vida y eliminar el caos. “Es realmente desafortunado, porque esto es lo que los lleva al tren de la adicción al trabajo, y el estrés constante y a no disfrutar de lo que se está haciendo”.

A continuación cuatro formas de controlar el negocio y evitar que el trabajo se termine apoderando de la vida de una persona.

Analizar bien los números

“Hay que tener claro cuánto dinero se necesita para administrar su negocio”, dice Emerson. Sin metas y puntos de referencia financieros claros es posible que una persona siempre se encuentre persiguiendo el próximo proyecto porque no sabe si ha ganado lo suficiente para cubrir su salario, gastos, impuestos y otras obligaciones. Los profesionales de servicios básicamente cambian sus horas de trabajo por plata, y es probable que solo tenga alrededor de 1500 anuales de esas horas para vender si está tratando de evitar el exceso de trabajo. Por lo tanto, se debe pensar en cómo establecer los precios para asegurarse de que está ganando lo suficiente como para no tener que trabajar todo el tiempo, explica la especialista.

Una vez que se tiene una idea clara de las finanzas personales, hay que realizar un seguimiento a lo largo del mes para asegurarse de que se está bien encaminado. También es una buena idea guardar un poco de colchón de efectivo si es posible, para que no tener que sentir que se necesita tomar todos los trabajos y poder soportar períodos de sequía.

Definir bien a los clientes

Una vez que se define el tipo de negocio que está construyendo, es importante saber quiénes son sus clientes ideales, dice Emerson. Los clientes ideales son los que encajan bien con el modelo de negocio, lo pagan y le permiten al freelancer disfrutar con el trabajo que está haciendo. “Tomar el control de su tiempo comienza con tener muy claro acerca de su cliente de nicho, y luego se trata de tener claro los servicios que realmente va a ofrecer. No se puede simplemente hacer todo”, dice la especialista.

Aprender a delegar

Mientras se lleva adelante el trabajo hay que estar siempre atento a formas de operación más eficientes, aconseja la experta en pequeñas empresas Jill McAbe, autora del libro Es hora de empezar: construya el negocio y la vida que realmente desea. ¿Dónde se pasa la mayor parte del tiempo? ¿Hay áreas del negocio que simplemente no están funcionando bien? Esos puntos conflictivos le terminan costando tiempo al freelance y deben abordarse, dice ella.

Una manera que encontró McAbe de ahorrar tiempo fue negarse a escribir propuestas de trabajo personalizadas. “Yo creaba estas propuestas y me mataba cuando no conseguía el trabajo”, dice. Ahora, tiene productos y precios estándar. De esa manera, no pierde tiempo en personalizar propuestas y tampoco tiene que lidiar con aquellos potenciales clientes que no toman en cuenta el valor del tiempo de otra persona.

Proteger el tiempo personal

También es una buena idea establecer límites para el trabajador y su familia, sugiere Emerson. La especialista sostiene que hay que elegir sus “horarios de oficina”, y cumplirlos. Un consejo es considerar como sagrado al tiempo personal y familiar, bloqueándolo en el calendario. Y asegurarse de tomarse al menos un día libre por semana. El exceso de trabajo constante solo hará que el resultado del trabajo se resienta.

McAbe también hace hincapié en no permitir que otros pierdan su valioso tiempo. Establece una reunión semanal permanente con los clientes para analizar preguntas, problemas y próximos pasos. Si pierden ese momento, lo extrañan, dice ella. Este enfoque le permite tener más control sobre el calendario y evitar que los clientes consideren el tiempo del freelancer como menos valioso que el suyo.

Cuando un freelancer tiene una comprensión clara de sus finanzas personales, se desenvuelve de manera eficiente, mantiene un flujo de tareas completo y prioriza su propio tiempo, puede dominar la tendencia al exceso de trabajo. Si lo logra, puede finalmente disfrutar mejor de las razones por las que en algún momento se decidió a trabajar en forma independiete.