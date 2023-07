Igualdad en la oficina. Las palancas de la equidad de género

escuchar

La igualdad de oportunidades continúa siendo un gran caballo de batalla en las oficinas. Es más, existe la percepción de que el progreso del liderazgo femenino es mayor del que realmente se está produciendo, según se desprende de un informe de IBM, que destaca que cerca de un tercio de las mujeres estarían sopesando abandonar su empleo. Y la mitad considerarían recortarse un 10% el salario por mejores horarios y más flexibilidad.

En España todavía dos de cada tres hombres perciben peor a las mujeres en los puestos de dirección que a ellos mismos, señala Miriam González, presidenta de la Fundación Woman Forward, que presentó hace unos días el Primer Ranking de empresas por la igualdad, con el que trata de comprometer al tercio de ejecutivos restante, el que no aprecia diferencias entre hombres y mujeres en el poder, para que ejerzan de palancas del cambio dentro y fuera de las entidades que representan. No hay que olvidar que, aunque las tres cuartas partes de los altos ejecutivos indiquen que la diversidad es una prioridad, incluso que está entre los tres asuntos más importantes de su estrategia, tan solo el 37% de los empleados cree que eso es así, explica González, que avanza otros datos esclarecedores: hay 12.518 planes de igualdad registrados oficialmente, lo que quiere decir que, si en marzo de 2023 España contaba con 32.139 empresas de más de 50 trabajadores, solo el 39% de las compañías obligadas por la ley de Igualdad de 2007 lo han hecho. El 61% aún no.

De ahí la importancia de 307 consejeros delegados de otras tantas empresas que han puesto a disposición de la entidad sin ánimo de lucro las políticas de género implementadas en sus organizaciones para ser escrutadas y evaluadas a través de una plataforma cloud que mide seis áreas: búsqueda de personal, reclutamiento, promoción y equilibrio entre la vida personal y laboral, medidas contra el acoso y brecha salarial. EY, Informa Consulting, Dell, Caixabank, Grupo Valora y Garrigues encabezan la lista. “Estas empresas son líderes en el ámbito de la igualdad y están cambiando las normas en el mundo empresarial”, sostiene la presidenta de Woman Forward. “Sus consejeros delegados son activistas de la paridad. Se ponen al servicio de un tema que es complejo y que no siempre genera buenas noticias”, añade Marta García-Valenzuela, socia de Talengo.

