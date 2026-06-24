Iván Buffone: “Cualquier conflicto social o problema ambiental se traduce directamente en riesgo financiero”

¿Qué tienen que ver las finanzas con la sostenibilidad? A simple vista, son dos áreas que no tienen una conexión evidente. Sin embargo, para Iván Buffone, director de BS Capital Partners y líder estratégico en el Grupo de Fundaciones y Empresas, el vínculo es más profundo. “Tienen un montón en común”, aseguró.

Para entender esa relación, es necesario mirar el contexto global. “Vivimos en un momento de complejidad sistémica, con desafíos que se amplifican, colisionan y generan situaciones incómodas”, señaló Buffone durante la décima edición del summit de Sustentabilidad organizado por LA NACIÓN. Agregó que la pobreza, la desigualdad, las deudas sociales, el cambio climático y la degradación del ecosistema son las cuestiones sociales y ambientales que provocaron que el mundo de los negocios aborde la agenda de sostenibilidad.

Según Buffone, en la Argentina existe un ecosistema que trabaja activamente sobre las finanzas sostenibles Fabián Malavolta

En los últimos años surgieron distintos focos de conflictos que, según el especialista, restringen y ponen al sistema económico a la defensiva. Entre los principales destacó:

Relocalización a nivel global de las fuentes de energía para las economías. La seguridad energética, el suministro y la necesidad de diversificar las fuentes son algunos de los desafíos actuales. “Hoy tenemos récord de inversiones en energías renovables, pero también en transporte y distribución”, resumió Buffone.

La seguridad energética, el suministro y la necesidad de diversificar las fuentes son algunos de los desafíos actuales. “Hoy tenemos récord de inversiones en energías renovables, pero también en transporte y distribución”, resumió Buffone. Geopolítica en conflicto. Guerras comerciales, disputas arancelarias y conflictos armados ocupan, después de décadas, un lugar central en la escena internacional. “Hay récord de gasto en defensa, sobre todo desde Europa y Asia”, indicó.

Guerras comerciales, disputas arancelarias y conflictos armados ocupan, después de décadas, un lugar central en la escena internacional. “Hay récord de gasto en defensa, sobre todo desde Europa y Asia”, indicó. Competencia en torno a localización productiva. A nivel global se está produciendo un proceso de relocalización de operaciones y producción. “Los países compiten para ver quién se lleva los centros operativos. Eso tensiona al comercio, a las cadenas de valor y al sistema financiero”, explicó.

A nivel global se está produciendo un proceso de relocalización de operaciones y producción. “Los países compiten para ver quién se lleva los centros operativos. Eso tensiona al comercio, a las cadenas de valor y al sistema financiero”, explicó. Irrupción de la inteligencia artificial. La incorporación de la inteligencia artificial en las actividades diarias es un desafío que afecta en diversas aristas. Por un lado, promete mejoras en productividad y competitividad. Por otro lado, abre interrogantes sobre el futuro del trabajo y el rol de los profesionales. A esto se suma la forma en que se desarrolla la tecnología. “La IA necesita energía, minerales y mucho capital. Las cinco empresas tecnológicas más grandes del mundo invirtieron este año US$700.000 millones solo en infraestructura, es decir, data centers y sistemas de transmisión”, señaló, y, según explicó, estos valores superan por primera vez en la historia la inversión en oil & gas.

Un contexto de volatilidad e inestabilidad

El especialista resumió el contexto actual en dos palabras: volatilidad e inestabilidad. Y, según explicó, ese marco tiene una relación directa con el capital.

Lo pregunta, entonces es: ¿Cómo reacciona el sistema financiero ante estas dificultades? ¿Lo interpelan?

Para responder, Buffone cuestionó una premisa extendida: “Siempre se dice que el sistema financiero es frío, que no se conmueve”, planteó. Sin embargo, sostuvo que más que frialdad existe preocupación por los riesgos que estos factores pueden generar.

“El sistema financiero tiene gran sensibilidad al riesgo, a cómo lo van a afectar los conflictos y problemas”, afirmó. Es decir, cómo estos fenómenos pueden impactar a una empresa en su producción, operación, capacidad de generar rentabilidad y la capacidad de repagar sus deudas.

“El sistema financiero tiene gran sensibilidad al riesgo, a cómo lo van a afectar los conflictos y problemas”, afirmó Buffone Fabián Malavolta

“Cualquier conflicto social o problema ambiental se traduce directamente en riesgo económico financiero”, relató el especialista, y ejemplificó: Si una fábrica contamina el río que tiene al lado y la comunidad vecina se ve afectada, ésta va a hacer un piquete o el gobierno local va a tomar medidas y va a clausurar el establecimiento. Entonces, la fábrica no puede funcionar; por ende, no puede repagar la deuda que tomó ni dar los dividendos que dijo que iba a dar. “El sistema entendió que riesgo ambiental y riesgo social es riesgo para el negocio”, sintetizó.

Ampliar la mirada: las finanzas sostenibles

El concepto de finanzas sostenibles parte de una premisa sencilla: incorporar variables ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a las decisiones de inversión. Según Buffone, implica hacerse preguntas como:

¿Cuál es la relación de la empresa con el entorno?

¿Cómo gestiona su impacto ambiental?

¿Podría enfrentar un conflicto reputacional por cuestiones ambientales?

¿Cuida a sus trabajadores?

¿Tiene una cadena de valor acorde al servicio o producto que ofrece?

Estos son los factores que miran las finanzas sostenibles para entender mejor sus riesgos. A partir de esta lógica surgieron metodologías, estándares y herramientas, como los índices de sustentabilidad o los Principios de Inversión Responsable, que permiten a los inversores evaluar cómo son las empresas o proyectos en los que ponen su dinero.

En la Argentina, uno de los casos más significativos es el de la Bolsa. A través de BYMA, se creó un índice de sustentabilidad que reúne a las 15 empresas más sustentables que cotizan.

“Todo esto surge para protegernos de riesgos sociales y ambientales y promover buenas prácticas y soluciones que nos ayuden”, remarcó Buffone. Según explicó, el inversor —actor central del sistema financiero— ya no busca únicamente rentabilidad. También quiere comprender el riesgo y el impacto que genera su inversión.

“En función de cómo combina estas variables —impacto, retorno y riesgo— es como se posiciona en el continuo de capital”, explicó el especialista, quien remarcó que en los extremos se encuentran la inversión tradicional (busca solo retorno financiero) y la filantropía, que busca exclusivamente impacto social o ambiental. En tanto, en el medio están las finanzas sostenibles, que buscan gestionar riesgos, excluir rubros perjudiciales para el sistema económico, promover buenas prácticas y lograr que el capital deje de ser parte del problema; y la inversión de impacto, que busca retorno financiero, pero prioriza la generación de efectos positivos.

La situación en la Argentina

En el país existe un ecosistema que trabaja activamente sobre las finanzas sostenibles. Lo integran bancos, mercado de capitales, empresas que buscan financiamiento, fondos de inversión y un marco regulatorio que, aunque enfrenta desafíos, resulta propicio para generar herramientas.

Para Buffone, en la Argentina existe un ecosistema que trabaja activamente sobre las finanzas sostenibles Fabián Malavolta

Según un estudio que citó Buffone, en la Argentina ya se movilizaron más de US$4500 millones en financiamiento sostenible y se otorgaron más de 121.000 créditos sostenibles.

Para el especialista, estas cifras reflejan que hay reguladores promoviendo este tipo de iniciativas. Hay potencial. Sin embargo, advirtió que buena parte del desarrollo del país dependerá del destino que se le dé al capital.

“Si dirigimos ese potencial hacia proyectos con inclusión, generación de empleo, desarrollo genuino, cuidado ambiental, cadenas de valor locales, capacidad para integrarse al mundo y ofrecer talento, capacidad y producciones, vamos a tener gran parte de la ecuación resuelta”, concluyó.