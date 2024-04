La dimensión “descuidada” por las agendas de diversidad en las empresas

Escuchar

Las manifestaciones antisemitas no solo encendieron las alarmas de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil, sino que también dejaron al descubierto una cuenta pendiente al interior de las empresas. “A finales del año pasado nos preguntamos ‘¿por qué nunca existió antes?’ A veces, las situaciones traumáticas, como la del 7 de octubre, se transforman en oportunidades para que decidamos elevar la voz y generar de manera coordinada una comunidad profesional judía”, aseguraron Diego Bekerman y Valeria Abadi a LA NACION, quienes ante la escalada de sucesos de odio crearon la Red de Judíos Argentinos Emprendedores, Ejecutivos y Empresarios (JAE3).

A partir del atentado del grupo terrorista Hamas a Israel, que dejó un saldo de más de 1400 muertos y 249 rehenes, el mundo cambió para la población judía. Las manifestaciones antisemitas se multiplicaron en todas partes, a la vez que cambiaron de tono. “Cada uno de nosotros vivió este proceso de un modo diferente. En lo personal, lo viví con mucha incertidumbre y preocupación. En el templo, me recomendaban que mis hijos no vistieran el uniforme del colegio en la calle, que no llevaran una cadenita con la estrella de David y que no exhibieran ningún elemento que simbolizara la religión”, señaló Bekerman, quien se desempeña desde hace más de dos décadas en Microsoft y lleva allí el cargo de director general y jefe de Transformación Digital.

Asimismo, añadió: “Sentimos que teníamos que hacer algo, de la mano de los líderes con quienes trabajamos todos los días, de identidad judía o no, a fin de darle mayor visibilidad a lo que estaba pasando”. Para el ejecutivo, muchas personas estaban reprimiendo su identidad en el ámbito laboral por miedo. “No nos podíamos manifestar abiertamente porque el mundo se había vuelto inseguro; sentimos que no había un espacio para crear conciencia y para trabajar el antisemitismo y el discurso de odio, desde valores comunes que las organizaciones comparten, como la empatía, la inclusión y el respeto. Por eso decidimos crear la entidad”, resaltó.

La red fue fundada junto a otros cinco ejecutivos: Verónica Cheja, de la agencia de comunicación Urban Grupo; Ezequiel Herzange, de la inversora en bienes raíces IRSA; Carolina Zang, del estudio de abogados Zang, Bergel & Viñes; Mariano Filarent, de la red social Meta; y Diego Yanni, de la consultora Accenture. Actualmente, reúne a más de 150 personas.

De la concientización al abordaje

En una primera etapa, JAE3 apunta a sensibilizar y a poner el tema en las agendas de las organizaciones, para trabajar y evitar reacciones de odio. “Muchos referentes consideran que en sus empresas no hay situaciones de discriminación, pero difícilmente sepan cómo reaccionar en caso de que se den”, resaltó Abadi, una ex Arcor y actual vicepresidente global de marca en Globant. Y aclaró: “Estamos en un punto bisagra. Aspiramos a dar visibilidad de lo que está pasando y que quede claro que no son situaciones que se dan solo en otros países, sino también en la Argentina”.

En esa línea, desde la red desarrollaron una guía bajo el título “Recomendaciones a líderes respecto de la guerra de Gaza y cómo abordar la temática del antisemitismo en las empresas”. “Queremos transformarnos en un espacio de consulta para los profesionales y las organizaciones que quieran abordar el tema. Queremos trabajar en conjunto desde un rol de consultores, socios o aliados, para acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo juntos en este recorrido”, afirmó Abadi. A mediano plazo, el objetivo de la asociación es generar comunidad y trabajar sobre aspectos vinculados con la identidad judía en el mundo profesional.

Una red de redes

En sintonía, además, AJE3 comenzó a tender puentes con instituciones del marco empresarial argentino. “No hay organizaciones de este tipo ni en la Argentina ni en Latinoamérica. Por nuestro día a día, nos vinculamos con profesionales de la región y estamos compartiendo nuestras iniciativas, para contagiar el espíritu y generar un efecto derrame. Hay muchas agrupaciones que trabajan en temas de antisemitismo, pero no desde nuestro lugar”, aseguró Bekerman.

Dentro de la nómina de actividades, figuran mesas de diálogo organizadas en conjunto con AmCham, Endeavor, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, y el Consejo Publicitario Argentino. “Son espacios de reflexión conjunta, en donde abordamos la actualidad y cómo esto afecta a los individuos, al entorno y a las organizaciones, para luego llamar a una reflexión conjunta. Este es un espacio seguro, al que los participantes pueden llevar sus preguntas y sus impresiones, y tomar también acción”, añadió el ejecutivo.

Otro formato sobre el que están avanzado desde AJE3 se basa en la combinación de un espacio de diálogo junto con visitas. Específicamente, por ejemplo, diseñaron una jornada junto con el Comité de Abogados de Bancos y con la Comisión Pro Bono, en el Museo del Holocausto a fin de entender la historia, para trabajar luego sobre el presente.