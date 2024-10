La “fascinación” de Marcos Galperin con Elon Musk y la comparación entre Mercado Libre y la red social X

Escuchar

A Marcos Galperin no le interesa seguir la vida de los empresarios como si fueran famosos, no es “cholulo” de empresarios, según dijo en una entrevista exclusiva a LA NACION, la primera en cinco años con un medio argentino. Sin embargo, hay una excepción: el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk. “De Elon Musk soy supercholulo, me parece una persona fascinante”, le dijo al Secretario General de Redacción del diario, José del Rio.

“Es superimportante lo que ha hecho con X”, agregó, en referencia a la red social -exTwitter-. De hecho, Galperin encuentra una similitud entre Mercado Libre y X, lo que explica su afición -es bastante activo en la red, y son conocidas sus publicaciones sobre Mercado Pago y algunos de sus cruces sobre política y economía-.

A continuación, un extracto de la entrevista con este medio, en la que se menciona la relación entre Galperin, Musk, Mercado Libre, X y las redes sociales:

–Hace pocos días retuiteaste a Elon Musk cuando hablaba que quería invertir en la Argentina…

–A mí Elon Musk me parece increíble, hace mucho tiempo que me parece la persona más increíble, yo te decía que no soy cholulo de los empresarios, pero sí de Elon Musk, soy supercholulo, me parece una persona fascinante, me parece superimportante lo que ha hecho en X (ex-Twitter) porque las otras redes sociales han sido muy censuradas y la gente no lo sabía, entonces ciertas opiniones o ciertas ideas, por ejemplo cuando vino el Covid y había gente que decía tal vez las vacunas no están probadas o tal vez el virus vino de China, eran cancelados y Twitter era tal vez el lugar que más censuraba. A partir de que comprobé que se ha convertido en un lugar donde las opiniones pueden, siempre y cuando respeten la ley de cada uno de los países, ser dichas sin censura del que es dueño de la plataforma, me parece espectacular todo lo que está haciendo. También lo que está haciendo con los cohetes es una locura total, está en otro planeta literal.

Elon Musk junto al cohete Falcon Heavy, en Cabo Cañaveral, el 5 de febrero de 2018 (Todd Anderson/The New York Times) TODD ANDERSON - NYTNS

–Hoy en las redes sociales sos vos de manera explícita. ¿Te trae costos? ¿Te trae retornos? ¿Por qué lo decidís?

–Bueno, como bien sabés no me gusta salir en notas. A mí lo que me gusta de las redes sociales es que siento que es muy similar a Mercado Libre. Nosotros democratizamos el comercio. Cuando decimos democratizamos el comercio es realmente, que había un tipo en el interior de Brasil, o de México, o de la Argentina, o de Chile, o de Uruguay, que nunca tenía acceso a los productos. Tenía que venir a la Capital, o pedirle a su primo, para que le mande la raqueta de tenis, las zapatillas, o la impresora para su negocio, o lo que fuere. Y ahora todo el mundo en América Latina puede comprar los mismos productos, al mismo precio, con envío gratis, financiado. Fue una democratización total del comercio, del lado del comprador y del lado del vendedor, donde pequeños comerciantes pueden competir mano a mano. En cada país había dos o tres familias que dominaban el comercio y lo mismo pasaba en las provincias. Tenían las cadenas y dominaban el comercio. Y ahora el comercio se democratizó. Hoy hay dos millones de personas que viven de vender en Mercado Libre.

–¿Por qué elegís las redes sociales?

–Tienen esta capacidad de que cualquier persona pueda emitir su opinión. Y si su opinión es relevante, más gente lo va a seguir o no. Pero todos tienen la capacidad de dar su opinión de distintas cosas. Y ese fenómeno a mí me parece muy democratizador. Lo mismo que hemos hecho en el comercio y en las finanzas. Y por eso es que me gusta participar de ese fenómeno.

–¿Te preocupan ahí los haters o los favs?

–No los miro. La verdad es que tengo muchos seguidores y no puedo estar todo el día mirando. Así que me pasa como con Mercado Libre, cuando las cosas van muy bien no me pongo muy contento y cuando las cosas van muy mal no me pongo muy triste, entonces no me cambia ni para un lado ni para el otro.

