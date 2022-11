La mirada de los empresarios: de la admiración a Alicia Kirchner a lo que destaca a la Argentina frente a Dinamarca

escuchar

Para los empresarios y los economistas, hoy el mundo atraviesa “El otro cambio climático”. En cuestión de un par de años, entre crisis de Covid-19, el estallido de la guerra en Europa y los problemas propios de la Argentina, la forma de hacer negocios también mutó. Sobre ese eje giró el 12° Foro de la consultora Abeceb, que hacia el final de la jornada reunió a un panel de empresarios para conocer cómo piensan quienes dirigen algunas de las compañías más grandes de la Argentina. ¿Las respuestas? Desde guiños hacia el oficialismo, hasta críticas de cómo se posiciona el argentino.

“Parece paradójico, pero dos culturales tan diferentes como pueden ser Dinamarca y la Argentina en el fondo tienen un paralelismo muy importante. En todas las sociedades es muy relevante encontrar la manera de destacar lo que nos falta. En Dinamarca hay previsibilidad, todo tiene un proceso, se sabe con mucha anticipación cómo se va a hacer las cosas. Sin embargo, hay falta de innovación, creatividad y reacción ante los imprevistos. Si mirás a la Argentina, es absolutamente lo opuesto. Estamos seteados para improvisar, salir adelante de los distintos desafíos que nos pone el país”, comenzó su exposición José Alonso, CEO de Grupo Mirgor.

Para el empresario, el país todavía busca encontrar previsibilidad y las reglas claras del juego, dos aspectos fundamentales para llevar adelante los negocios. Planificar hacia delante, sin importar la ideología. No obstante, agregó que “en el fondo lo bueno está en el medio” y remarcó que “no hay que perder el instinto” de buscar cosas nuevas, innovar y salir adelante.

“Siempre tenemos temores de cómo nos ven desde afuera, de llegar a países mejores que los nuestros. La realidad es que la Argentina tiene la peculiaridad de que nos mete en una licuadora constantemente, nunca se para ni baja los brazos. Mi gente nunca se queda con el primer ‘no’, porque la vida es una carrera de obstáculos. El objetivo siempre se alcanza”, agregó.

A su turno, Hugo Eurnekian, CEO de la Compañía General de Combustibles (CGC), mencionó que la innovación se suele vincular con la tecnología de punta, cuando para él tiene que ver con la cultura, los hábitos y el legado que tiene el grupo de trabajo. Mientras que al hablar de nuevos liderazgos y qué inspira a los número uno de las compañías, indicó que su objetivo es generar un impacto en el país y el lugar donde trabaja.

El empresario también aprovechó la ocasión para mostrar su apoyo al oficialismo. Durante la entrevista se le pidió que destacara a una mujer y, en cambio, respondió con tres: “La primera es mi mujer, como madre. Se transformó desde que la conocí a la mujer que es hoy. La segunda es Karina Román, mujer empresaria que admiro porque la vi trabajando como no vi a nadie para construir bienes públicos desde el sector privado. Y la tercera es Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz. La vi hacer algo muy valioso, que es asumir costos políticos por hacer lo correcto”, cerró.

Otro de los presentes fue Gastón Remy, co-fundador y CEO de Nuqlea. En línea similar a la que apuntó Eurnekian, dijo que la innovación no pasa por la tecnología, sino que es solo un habilitador. En cambio, añadió que la transformación más grande es el cambio de paradigma desde el punto de vista de la sociedad. A su vez, mencionó que “en un país que tiene 40% de pobreza no te podés hacer el distraído”, y enfatizó en la necesidad de las empresas de encarar acciones sociales.

“A mí me inspira el momento que atraviesa la Argentina. De abrazar el país, de quererlo y amarlo. De pensar que podemos sacarlo adelante a pesar de todo. Todos los días me despierto pensando ‘Puta madre, cómo puede ser que no podamos sacar adelante a este país’ [sic], desde el lado de las ganas. Eso me inspira, porque lo ves y decís ‘No puede ser tan difícil, hay que alinear tres patitos y salimos’. Me inspira transmitirles a mis hijos que se queden a vivir acá, a crecer y desarrollarse. Me inspira mi equipo, porque es re joven y me molestan todo el día. Es alucinante. Los sabores de ideas, de experiencias e idiosincrasias, y tenemos que salir de la lógica de la queja permanente y la cosa tóxica”, remató.

Completó el panel de debate Tamara Vinitzky, socia KPMG Argentina, quien alentó a que el liderazgo dentro de las compañías “una orillas y cierre grietas”. En ese marco, destacó que la confianza es un valor clave, ya que sin eso la relación entre las personas se pierde y “se vuelve imposible hacer”. Una confianza que tiene que ser mutua entre proveedores, clientes, contratistas y la comunidad. También remarcó la virtud de conservar una cultura de empresa chica, a pesar de que la compañía crezca cada día un poco más.

“El líder de hoy necesita un liderazgo más abierto. Mostrarnos vulnerables y entender que conviven generaciones distintas. Está bueno escuchar a los más jóvenes, qué ideas tienen para aportarnos. No está mal decir ‘Me equivoqué, hagamos lo que dice el junior’. En definitiva, si uno lidera así, impacta en la innovación. La mesa tiene que ser diversa, ya no corre más el liderazgo de empresarios, que todos se visten igual y piensan igual. Ese líder no funciona, necesitamos que sea inclusivo y tome decisiones más ricas, con impacto en los negocios”, completó.

