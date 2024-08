Las mujeres que avanzan en el ecosistema emprendedor

Escuchar

La participación de mujeres en el ecosistema emprendedor crece de forma sostenida en la Argentina. Datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lo confirman: alrededor del 50% de las pymes son propiedad de mujeres. No obstante, los estudios también dan cuenta de una serie de barreras que todavía persisten a la hora de crear y de escalar un negocio.

“Identificamos dos variables, las cuales son transversales a mujeres y hombres: el acceso al financiamiento; y la dificultad para encontrar el modelo de negocios o el cliente ideal, junto a cuestiones ligadas al liderazgo y la escalabilidad. Esta tendencia no sucede solo en la Argentina, sino que se imprime a nivel global”, señaló Yuliana Bustamante, directora de Comunicaciones en Endeavor. Y añadió: “Más aún, s i lo extrapolamos a los casos de mujeres, en los que generalmente vemos menos acceso al financiamiento y resistencia por parte de los inversores hacia los proyectos, el escenario se vuelve más desafiante ”.

María Cayre no se achicó, a pesar de haber puesto un pie en un ámbito históricamente masculino: la logística. En 2021, tras su paso por los ámbitos público y privado, Cayre creó Klozer, una empresa de logística de última milla. “Según precisó, la combinación de tres motivos la llevó hacia este camino: una oportunidad apoyada en un impasse laboral; el conocimiento de una industria; y el ADN emprendedor. “Durante mi trabajo en la gestión pública, estuve en vinculación con empresas, con la curiosidad sobre cómo se forma una empresa desde cero. Encontramos a un punto de dolor en el segmento de logística que quisimos resolver: la velocidad con la que la tecnología generaba disrupciones en el ámbito comercial”.

Otra de las que tomó la decisión de emprender fue Candelaria Sosa, junto a su hermano Agustín. “En la pandemia, vimos la oportunidad de acompañar la digitalización de la venta de productos y servicios con la digitalización administrativa y contable”, señaló. A partir de esta premisa, crearon Tributo Simple, una plataforma que busca ayudar a las personas en el paso de la informalidad a la formalidad y su posterior crecimiento. Su propuesta se apoya sobre cuatro servicios: registro, facturación, declaración mensual y anual de impuestos y estadísticas para llevar la administración.

En paralelo, Almendra Hermida se enfocó en la industria de los seguros, a la que considera históricamente liderada por hombres. “Actualmente, el porcentaje de mujeres debe rondar el 14%”, precisó. Así, en 2021 y junto a un amigo, creó Autoinspector, una firma dedicada a la recopilación y verificación de los bienes y el patrimonio que los clientes quieren asegurar. “La combinación de una situación profesional -no estaba cómoda en mi trabajo y había empezado a involucrarme mucho en tecnología.- y de una circunstancia de vida -me reencontré con un amigo del colegio, con quien encontramos un problema puntual que podíamos resolver juntos- me llevaron a este lugar” indicó.

En el mundo de las finanzas personales, uno de los nombres que ganó protagonismo es el de Sabrina Castelli, creadora de Mujer Financiera, una plataforma que tiene el objetivo de compartir conocimientos sobre finanzas, ahorro e inversiones de manera simple. Su motivación hace eje en una historia personal. “Mi madre quedó viuda cuando yo era chica, depositó en el banco el dinero que recibió del seguro de mi padre y lo perdió con el denominado ‘corralito’ en la crisis de 2001, por no saber cómo diversificarlo”, explicó.

De acuerdo con Castelli, solo una de cada 10 mujeres bancarizadas en América Latina tiene ahorros en el sistema financiero, lo que se traduce además en una barrera para emprender. “Esto se debe a la falta de educación y de diseño de productos pensados para las necesidades que tenemos, que son diferentes a las de los hombres”, consideró. Asimismo, amplió: “Durante más de cinco años trabajé en la banca e identifiqué varias cosas: la mayoría de las posiciones de dirección en los bancos estaban ocupados por hombres, a la vez que los conocimientos importantes para que las personas tomen buenas decisiones ni siquiera se enseñaban en la facultad de Ciencias Económicas”.

De acuerdo con la emprendedora, solo el 2% del capital desembolsado por los venture capitals a emprendimientos es destinado a compañías fundadas y lideradas por mujeres. “Está súper estudiado que esto tiene que ver con sesgos de la industria: en su mayoría, quienes toman las decisiones son hombres y buscan personas con formas de gestión similares”, explicó.

Según el informe de la CAME, los principales desafíos que las mujeres aseguran haber enfrentado en los negocios son: dificultades para conciliar la vida laboral y familiar debido a expectativas sociales tradicionales (36,5%); falta de reconocimiento y valoración de mis capacidades debido a prejuicios de género (26%); y limitaciones en el acceso a oportunidades de capacitación o formación específicas para mujeres líderes (12,2%). Asimismo, el 26,8% de encuestadas afirmó haber tenido obstáculos para establecer conexiones empresariales:

Para Cayre, a la hora de desarrollar un negocio, en un nicho que normalmente era gestionado por hombres, entran también en juego micro sesgos de la sociedad. ”Tenemos que romper esos micro sesgos para que nos sintamos más cómodas y no forcemos una personalidad más rígida o dura para dar el diálogo a los codazos. En el día a día, se toman muchas decisiones y, en general, todas son problemáticas, por lo que resulta necesario estar preparada emocionalmente. Para mí, un hito fue cuando levantamos inversión y empecé a creer que lo podía hacer”, apuntó.

En sintonía, para la titular Klozer, hay un sesgo muy fuerte entre los perfiles de mujeres de acuerdo a los roles. “Cuando buscamos líderes de administración, recibimos casi las mismas postulaciones de hombres y mujeres, pero cuando buscamos personal tareas en depósitos, es muy difícil encontrar mujeres. En los roles más soft hay una mayor preponderancia de mujeres y eso está muy marcado desde la oferta”.

“Hay una cuestión de cómo nos valoramos. Muchas veces, por ejemplo, no me animé a hacer cosas porque creí que no estaba a la altura: revisaba un montón los requisitos y si en alguno me sentía insegura, no me postulaba. Datos de mercado, indican que ante la misma calidad de conocimientos, el 73% de los hombres se postulan, mientras que solo el 30% de las mujeres lo hacen. Es importante trabajarlo”, resaltó Hermida.

“Somos muy buenas combinando e integrando el calendario familiar, social y laboral. La mirada de la mujer en la mesa de decisión es fundamental. Hoy, no se discute su incorporación, sino la mejor manera de llevarla a cabo”, aseguró Sosa. Y aclaró: “El 68% de los usuarios de Tributo Simple son mujeres, lo cual habla de que las mujeres quieren formalizarse, están emprendiendo y teniendo voz. Es un número que vale mucho”.

Según el informe, “Pulso sociolaboral: diversidad en tiempos actuales”, publicado este año por IDEA, nueve de cada 10 personas considera que las políticas orientadas a fomentar la inclusión son necesarias, mientras que el 75% entiende que estas acciones son relevantes para el éxito del negocio. En sintonía, el reporte exhibió que ocho de cada 10 organizaciones diseñaron prácticas vinculadas a la inclusión, y los encuestados consideran que estas son efectivas. No obstante, un dato pone en evidencia la disparidad en las percepciones: el 63% de encuestados considera que los varones tienen más oportunidades que las mujeres en el mundo laboral, valoración que varía fuertemente entre hombres (39%) y mujeres (79%).

A la hora de emprender, para Castelli, hay un punto clave: la creación de redes. “Al principio, el camino es muy solitario. La creación de redes lleva tiempo, pero una vez que se logra, ayuda a dar los saltos. El ambiente emprendedor es muy colaborativo. todos sufrieron en algún momento”.

