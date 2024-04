Las startups argentinas captan la atención de grandes fondos de inversión

Escuchar

PORTO ALEGRE.- El ecosistema emprendedor argentino se ubica un paso por delante dentro de la región. Así lo afirmaron referentes de grandes fondos de inversión a LA NACION, en South Summit Brasil 2024. Y los datos lo confirman: de acuerdo con el informe “Deep Tech, La Nueva Ola”, publicado por el BID el año pasado, el país concentra 103 empresas con una innovación tecnológica profunda, lo que se traduce en el 30% de las firmas de este tipo en América Latina y el Caribe.

En el encuentro, coorganizado por el Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul y IE University, bajo el lema “Decoding Complexity”, entre el 20 y 22 de marzo en la ciudad de Porto Alegre, se congregaron más de 900 referentes de alrededor de 140 fondos de inversión, entre corporate venture capital, venture capital y private equity. Con una cartera bajo gestión cercana a US$213.000 millones, los mismos salieron a la caza de nuevos talentos. Allí se dieron cita cerca de 24.000 asistentes provenientes de 50 países, entre los que resaltaron fundadores de más de 3000 startups y arriba de 800 speakers.

South Summit Brasil 2024 tuvo lugar del 20 al 22 de marzo en Porto Alegre

“Hay un dato que es irrefutable: las inversiones recibidas por startups en el marco del South Summit, las cuales rondan los US$15.000 millones”, indicó María Benjumea, directora de la organización del evento, que nació en Madrid en 2012 y ya va por su tercera edición en Brasil. Más aún, de acuerdo con lo expresado por la ejecutiva a LA NACION, hay un dato clave que escapa a las métricas. la cantidad de negocios reales que surgen de las conexiones efectuadas cada año durante el encuentro.

Los números de South Summit Brasil 2024 también demostraron la expansión de la jornada: la superficie fue ampliada hasta los 38.000 metros cuadrados, lo que se traduce en una suba de 158% en áreas cubiertas. Las plazas de hoteles de la ciudad, en tanto, quedaron al 90% de ocupación. En este ámbito, uno de los platos fuertes fue la fase final de la Startup Competition, que convocó a 50 startups procedentes de 16 países -seleccionadas entre más de 2000- de las cuales dos fueron argentinas.

Talento argentino: foco en salud

SphereBio fue una de las startups argentinas que levantó la mano en la recta final de la competencia. Se trata de una plataforma biotecnológica impulsada por Julieta Porta -llegada desde el mundo de los negocios-; Guido Molina -licenciado en Ciencias Biológicas en la UBA-; y Martín Guerrero -médico graduado en la Universidad Nacional de Cuyo-, en el ámbito de la company builder Gridx.

“Apuntamos a brindar una solución ante problemas reales en el campo de salud y nos enfocamos particularmente en uno: las vacunas son muy efectivas en la generación de anticuerpos, pero no tanto en el entrenamiento del sistema inmunitario para reconocer y eliminar células infectadas y tumorales”, explicó Molina. Sobre esa base, los emprendedores hicieron un doble click y apuntaron a la generación de vacunas terapéuticas para glioblastoma multiforme, un tipo de cáncer muy agresivo que afecta al cerebro. “Los pacientes tienen una sobrevida de entre 12 y 15 meses y no hay tratamientos disponibles. Estamos yendo hacia una solución, tratando de entrenar al sistema inmune para que pueda reconocer las células tumorales y atacarlas. Eso significa menos efectos adversos, más efectividad y posiblemente, más vidas salvadas”, amplió.

Guido Molina y Martín Guerrero, cofundadores de SphereBio

En sintonía, Guerrero precisó que cada tumor y cada paciente son diferentes, por lo que la única forma de luchar contra estas enfermedades es mediante terapias personalizadas. “Algunas farmacéuticas de Europa y de Estados Unidos están trabajando en el desarrollo de vacunas personalizadas, pero con una tecnología diferente. Tal es el caso de Moderna, que se apoya en el ARN mensajero -ácido ribonucleico que transfiere el código genético procedente del ADN-. Nuestra propuesta es diferente, porque nosotros usamos la misma célula del paciente, para tener un panorama más completo de la identidad inmunitaria de los tumores”, detalló.

Si bien el proyecto nació en 2022, recién un año después y mediante una inyección de US$200.000 vía Gridx, los emprendedores se abocaron al 100% a la startup. La firma tiene base en el Parque de Innovación en la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con un equipo conformado por 10 personas.

“Ahora, buscamos una nueva ronda de inversión, a fin de pasar a la fase preclínica -estudio en animales-, y luego, a una etapa de investigación clínica -estudio en humanos-, para lo cual requerimos una serie de resultados robustos. A futuro, apuntamos a realizar alianzas con socios de la industria farmacéutica, que tengan el know how y el sistema de distribución, pero no descartamos comercializar la vacuna nosotros mismos”, explicaron los jóvenes a LA NACION.

Talento argentino: foco en biominería

La otra startup argentina que saltó a la vidriera de South Summit Brasil 2024 fue BioMetallum, fundada por Marcos Pacchiele -ingeniero electrónico graduado de la Facultad de Ingeniería del Ejército- y Sebastián Cogliati -doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Rosario-.

“En 2019, me incorporé a una startup enfocada en biotecnología, y me desempeñé en el área técnico - comercial. Para ese entonces, yo tenía una empresa importadora de adaptadores y de sensores de inyección de autos de alta gama, que había creado a raíz de tener que adquirir un repuesto en Estados Unidos para un auto viejo”, señaló Pacchiele a LA NACION. Y precisó: “La startup había nacido como un spin-off dentro de una empresa de tecnología y estaba en una etapa muy temprana. Después de tres años, por temas personales, opté por seguir mi propio camino”.

Sebastián Cogliati y Marcos Pacchiele, cofundadores de BioMetallum

Pacchiele cambió de foco y se concentró en las aplicaciones de biosaneamiento: Si algunas industrias, incluida la minera, trabajan en la limpieza de aguas residuales mediante microorganismos, ¿por qué estos procedimientos no son utilizados para la extracción de litio? Esa fue la pregunta que lo guió hacia un nuevo proyecto, y de la mano de Cogliati le dio forma a BioMetallum en 2022. Mediante una inversión de US$4000 realizaron las primeras pruebas de laboratorio; y a partir de los resultados obtenidos, recibieron una inyección del fondo SF500, impulsado por la firma Bioceres.

Actualmente, BioMetallum dispone de las operaciones unitarias funcionando en el laboratorio y trabaja en el diseño de un prototipo que las enrole. “Para eso, necesitamos definir algunos aspectos, a fin de que estas sean eficientes económica y tecnológicamente, a la vez que escalables según las necesidades de la industria”, indicó Pacchiele.