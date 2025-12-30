Más allá de los sectores, los especialistas coincidieron en que el 2025 consolidó un tipo de CEO más operativo, con fuerte foco en ejecución, capaz de moverse en escenarios de márgenes ajustados y presión por resultados inmediatos. “En 2025 se priorizó una combinación muy concreta: experiencia más ejecución hands-on. Fueron decisivas la gestión de P&L [Ganancias y Pérdidas, por sus siglas en inglés]), la disciplina operativa y la capacidad de pasar del plan a la acción”, resumió Rodríguez de la Torre. En esa línea, agregó que el rol del gerente general se consolidó como un líder “accountable”, con responsabilidad directa sobre resultados, equipos y reputación corporativa. Desde Page Executive, Gerding señaló que las compañías buscaron perfiles capaces de traducir estrategia en impacto concreto, sin perder de vista la eficiencia. “Se priorizó un enfoque fuerte en productividad y rentabilidad, junto con la habilidad de ejecutar sin que la urgencia diaria ocupe la mirada de mediano y largo plazo”, explicó. Además, subrayó que la dimensión humana también ganó peso: “Lo técnico y lo humano dejaron de ser dimensiones separadas. La aceleración tecnológica exige conocimiento, pero lo que realmente determina el impacto es cómo el ejecutivo lidera en incertidumbre, integra talento diverso y comunica decisiones complejas”. En esa línea, Andrea Sacerdote, fundadora de Talenters, observó que el movimiento de 2025 tuvo rasgos propios, incluida una fuerte rotación en servicios financieros, fintech y tecnología, con pases entre compañías y sucesiones bien planificadas en gigantes como Mercado Libre, Despegar y Grupo Galicia. Para la especialista, en muchas industrias reguladas el ‘know how’ sigue siendo excluyente, pero en otras empiezan a aparecer cruces entre sectores con denominadores comunes. De cara al futuro, Sacerdote identificó un denominador común: “Para lo que viene, el componente tecnológico ya no es negociable. Sobrevivirán los que combinen eficiencia operativa, gestión de innovación y mirada regional o global”. Y advirtió que, en un mundo atravesado por la inteligencia artificial, los CEO más valorados serán “perfiles con mucho dinamismo, capacidad de aprendizaje y de iterar, pero no tanto por una Argentina cambiante sino por un mundo atravesado por la tecnología e AI, que sigue avanzando para llevarnos a transformaciones que aún no podemos imaginar”.