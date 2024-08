Los desafíos a los que se enfrentan los nómadas digitales

Escuchar

El año pasado, el 11% de los trabajadores estadounidenses (alrededor de 17,3 millones de personas) se describieron a sí mismos como nómadas digitales. Esta cifra ha aumentado drásticamente desde la pandemia, cuando las oportunidades de trabajo remoto se convirtieron en la norma. Como resultado, los empleadores y empleados se dieron cuenta de que estar atados a una oficina no siempre era necesario, lo que permitía a las personas viajar sin comprometer sus trabajos.

El creciente costo de vida en estados como California y Nueva York hizo que el incentivo financiero para vivir en otros lugares fuera aún más fuerte. Entre 2022 y 2023, el número de nómadas que trabajan de forma independiente (autónomos, autónomos, contratistas independientes, etc.) aumentó un 14%.

Muchos de estos trabajadores nómadas acuden en masa a América Latina en busca de una zona horaria conveniente y para disfrutar de los tipos de cambio favorables del dólar estadounidense. En países como la Argentina, por ejemplo, un departamento de tres habitaciones en el centro de Buenos Aires cuesta 8,5 veces menos ($540) que uno en Los Ángeles ($4.500). Ahora un nómada digital puede pasar sus días trabajando a unas horas de las hermosas playas de Costa Rica, en los vibrantes cafés argentinos y los pintorescos barrios mexicanos. Descubrieron que la clave para trabajar es vivir, no al revés.

Pero esta dinámica de trabajo es notoria por sus obstáculos: tarifas internacionales, barreras de infraestructura, finanzas complejas que mantener en orden. Sin mencionar el choque entre el trabajo remoto y las culturas locales.

Entonces, si bien todo puede parecer color de rosa en las redes sociales, los nómadas digitales actualmente luchan por recibir sus pagos a tiempo, conectarse con la economía local y organizar su dinero.

Tarifas de transacciones internacionales

Al convertirse en nómadas digitales, muchos mantienen sus cuentas bancarias en Estados Unidos con la esperanza de depender de los pagos con tarjeta mientras están en el extranjero. Otros prefieren abrir cuentas en el extranjero. Sin embargo, ambas opciones plantean desafíos.

Para quienes mantienen sus cuentas estadounidenses en el extranjero, las comisiones por pagos internacionales (que promedian el 3% por transacción) podrían acumularse y generar pérdidas anuales sustanciales. Por otro lado, quienes reciben dinero en sus cuentas en el extranjero se enfrentan a elevadas tarifas de transferencia internacional, que llegan hasta el 10% o más, lo que se traduce en importantes pérdidas financieras para los expatriados que intentan mejorar sus finanzas.

Estas transferencias internacionales también pueden tardar de uno a cinco días hábiles en llegar a una cuenta bancaria extranjera, lo que genera incumplimiento de fechas de vencimiento y sobregiros.

Las empresas del sector de la banca digital, como Revolut o Wise, están haciendo todo lo posible para conectar a los nómadas digitales con la economía global para que no tengan que preocuparse por tarifas altísimas. Sin embargo, muchas de estas soluciones aún no han logrado romper con los entornos nómadas digitales emergentes y todavía presentan tarifas mensuales poco amigables. Algunos de estos destacados bancos digitales también son conocidos por no ser útiles en casos de fraude, por lo que sus servicios pueden tener un costo adicional de inseguridad.

Otra opción para compensar estas tarifas es utilizar carteras criptográficas cada vez más populares que permiten retiros de efectivo, pagos locales y transferencias de dinero en varias monedas a nivel mundial con monedas estables; estos activos digitales están ganando terreno especialmente en América Latina. Si bien dominar las criptomonedas lleva tiempo, es posible que los nómadas quieran comenzar a investigar para obtener tarifas más indulgentes.

Economías centradas en el efectivo

Los nómadas independientes hacen las maletas para vivir en todo el mundo, conociendo gente nueva, intentando aprender nuevos idiomas y disfrutando de los matices culturales de cada nuevo lugar. Y, si bien pueden enfrentar algunos shocks culturales, es posible que nunca sepan que realizar pagos será uno de sus mayores obstáculos.

El 48% de los trabajadores latinoamericanos son informales; en consecuencia, los pagos en efectivo son la norma. Esto significa que los nómadas deben estar dispuestos a retirar grandes sumas de dinero mensualmente (incurriendo en más comisiones de los cajeros automáticos) si desean comprar algo en las tiendas de la esquina o en tiendas alejadas de los centros comerciales o supermercados. Esta es la opción de pago más cómoda y fiable hasta el momento. Pagar facturas se vuelve más difícil cuando muchos servicios solo aceptan pagos con débito de cuentas bancarias locales o pagos en efectivo en tiendas.

Esta división frena aún más el crecimiento financiero de los nómadas digitales. Afortunadamente, la región se está poniendo al día con estas tendencias globales y las soluciones digitales van en aumento.

Las nuevas empresas de pagos integrados como Bold y Clover están prestando servicios a las pequeñas y medianas empresas equipándolas con soluciones de punto de venta móvil (POS) con procesamiento de pagos integrado a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes en lugar de sistemas tradicionales que requieren más equipos. Esto significa que las tiendas de barrio y otros pequeños vendedores pueden recibir transacciones con tarjeta, conectando a los nómadas digitales que no llevan dinero en efectivo con las empresas locales.

Sin embargo, dado que estas nuevas empresas aún se están expandiendo, es difícil acceder a las plataformas locales de pago instantáneo como PIX de Brasil, utilizada por el 80% de la población adulta del país, siendo nómada. Para aquellos que deseen permanecer en la región por más tiempo, obtener una cuenta bancaria brasileña y aprovechar PIX puede ser la mejor opción para pagos alternativos.

Si bien sigue siendo difícil arreglárselas sin una cuenta bancaria nacional, especialmente cuando los nómadas no planean quedarse en un solo país por más de unos pocos meses, las soluciones de pago digitales son cada vez más accesibles para dar la bienvenida a estos trabajadores remotos. Cuanto más exploren los nómadas los matices financieros y se conecten con los lugareños sobre el asunto, más comprenderán los entresijos de los pagos en la región.

Gestión financiera compleja

Incluso después de adaptarse a las muchas formas en que los nómadas digitales pueden evitar tarifas elevadas y realizar pagos locales fácilmente, podrían terminar con una avalancha de nuevas tarjetas, mucho dinero en efectivo y aplicaciones digitales con las que lidiar. Todas estas dinámicas cambiantes dificultan el seguimiento de sus finanzas, lo que supone una lucha adicional para los autónomos que realizan la facturación por sí mismos.

Solo el 26% recibe su pago a tiempo y a más de la mitad se le deben más de 50.000 dólares por el trabajo ya completado. Y, como si eso no fuera suficientemente difícil, recibir un pago en otro país lo convierte en una carga aún mayor.

Además, la locura de facturar y recibir pagos a través de varias cuentas y en momentos inesperados debido al largo procesamiento de transferencias significa que a los nómadas digitales les resulta más difícil ponerse en orden. El truco consiste en volverse hiperorganizado y estar al tanto de la facturación y los mensajes de seguimiento para evitar cargos por pagos atrasados.

Lo que es cierto es que este tipo de trabajadores necesitan soluciones más centralizadas para mantener sus finanzas en orden mientras viajan de un país a otro. Muchas aplicaciones de salud financiera ofrecidas por los bancos solo están dirigidas a los locales o pasan por alto transacciones cruciales como las de los nómadas que pagan facturas de teléfono, Internet y cable. Las aplicaciones de elaboración de presupuestos independientes podrían convertirse en la opción preferida de los nómadas en este escenario, ayudándoles a administrar sus ingresos en múltiples cuentas y monedas simultáneamente.

A medida que el floreciente sector fintech de América Latina siga creciendo, también lo harán más alternativas financieras para dar la bienvenida a los nómadas digitales que intentan ganarse la vida mejor fuera de sus países de origen. Independientemente de la región que decida explorar, adaptarse a las costumbres extranjeras, incluida la dinámica monetaria, no siempre es lo más fácil. Pero con algo de tiempo y paciencia para conectarse con los locales y su cultura, los nómadas digitales pueden desarrollar resiliencia y superar la cada vez menor desconexión financiera.

Fast Company

