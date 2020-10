Los desafíos que enfrenta la Argentina para explotar su potencial digital

Marcelo Celani (Universidad Torcuato Di Tella), Carla Quiroga (LA NACION) y Damián Testori (Abeceb) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

29 de octubre de 2020

La pandemia llegó para acelerar los procesos de transformación tecnológica. Con el aislamiento obligatorio, el globo entero se vio obligado a incorporar el home office, el e-commerce y el estudio de forma remota. Sin embargo, de cara a futuro, la Argentina deberá enfrentarse a varios desafíos para seguir desarrollando el potencial que poseen las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC).

"Hemos sabido navegar esta crisis gracias a la transformación digital. Las TIC han jugado un papel fundamental. De esta crisis nos queda una lección: la transformación digital no es una oportunidad sino una necesidad", expresó esta mañana Sebastián Nieto Parra, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante el encuentro "El desarrollo digital de largo plazo", organizado por LA NACIÓN, tres referentes del sector analizaron el potencial de las TIC para impulsar el desarrollo del país, en un panel moderado por los periodistas Ignacio Federico y Carla Quiroga.

"Hoy el sector cuenta con más de 70.000 empresas, más de 600.000 empleos y genera incentivos al desarrollo de la tecnología digital. Si a eso le sumamos que hoy la economía es más digital, que la irrupción de la industria 4.0 viene avanzando y que este período de cuarentena aceleró en el mundo entero la digitalización de la economía, creo que las TIC, como una de las columnas de la economía del conocimiento, tienen una oportunidad muy grande por delante. La economía va a ser una gran demandante de digitación y tecnología", señaló Damián Testori, director de la consultora Abeceb.

Regulaciones sobre el sector

En el panel, los oradores analizaron en qué aspectos el Estado tiene que regular dentro del sector. Según señaló Testori, si se mira a nivel global, el Estado regula principalmente según dos situaciones. Por un lado, para controlar que no se den situaciones de abusos cuando se establecen las tarifas o cuando no tienen correlación con una variable económica. Y, por el otro lado, cuando los servicios de una compañía no llegan a ciertas regiones y el Estado financia para asegurar la conectividad y federalizar el acceso a la comunicación.

Particularmente en el caso de la Argentina, el director de la consultora Abeceb expresó: "Históricamente hemos visto intervención del Estado en la prestación de servicios, en el congelamiento de tarifas. Si una compañía global tiene que tomar decisiones de inversión, miden un poco si el Estado regula sus servicios. Eso las puede detener en materia de inversión e incluso retraer. Nosotros creemos que el Estado tiene que regular, pero con el debido cuidado de no desincentivar las inversiones y el desarrollo de esas compañías".

En la misma línea apuntó Marcelo Celani, economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella: "Necesitamos de una regulación inteligente. Tiene que ser selectiva, tiene que estar allí donde existe la falla del mercado. No solamente necesitás la estabilidad de reglas, sino que sean razonables, coherentes y consistentes en función a los objetivos que se tienen".

"Creo que el paso número uno que nos debemos es repensar las reglas del juego y tratar de que el sector privado crezca como lo ha hecho. No intervenir cuando lo hace bien. El sector público tiene que complementar al privado, pero tiene que establecer reglas que deben tener como finalidad que el sector pueda desarrollarse. Es una tarea pendiente en nuestro país", agregó.

Asimismo, Nieto Parra aseguró que uno de los pilares fundamentales para promover el desarrollo tecnológico es generar la competencia. "Es fundamental en el mercado TIC, donde precisamente gracias a mayor competencia y tener reglas claras en el marco regulatorio, es lo que te permite unas inversiones a largo plazo. El punto fundamental que hemos tenido es la estabilidad del marco regulatorio. Eso es fundamental para la buena inversión en las TIC", subrayó el especialista.

Desafíos de cara al futuro

Por otra parte, Celani remarcó la importancia de planificar a largo plazo las inversiones que se realizarán en el sector. "No pasa por un tema voluntarista de los gobiernos, sino por una cuestión de planificación. El nivel de complejidad de infraestructura que necesitamos requiere de algún tipo de pensamiento planificado. Hay cosas que se tienen que hacer ahora y cuyos frutos van a rendir en 5 o 10 años", explicó.

"En la Argentina está todo por hacerse. Las oportunidades exceden largamente el desarrollo, van mucho más allá. Eso requiere de un pensamiento estratégico, un pensamiento de 15 a 20 años que, lamentablemente, la Argentina no la ha tenido ni la tiene actualmente. Entonces el terreno está fértil para hacer un sinfín de cosas", expresó.

En tanto, para Testori, uno de los grandes desafíos que enfrenta la Argentina es un faltante histórico de profesionales. "La economía demanda talento, hay una sobredemanda que no podemos satisfacer. El país necesita trabajar urgentemente en una agenda educativa, debería suceder ya. Hay una asimetría entre educación privada y pública, incluso dentro de las escuelas privadas mismas", señaló.

"Tenemos potencialidad. Claramente la incertidumbre, la falta de reglas claras y un horizonte poco cierto no ayudan a que todo eso se desarrolle con más potencialidad. No me imagino un servicio más federal que la conectividad, que desarrolle una mayor igualdad para las personas. Dañar eso es dañar el futuro", concluyó Testori.

