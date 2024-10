Marcos Galperin: “Es un mito total que quiera ser presidente. Tampoco quiero entrar a la política”

Escuchar

Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, descartó de plano cualquier incursión en la política. En una entrevista con LA NACION -la primera que realiza en más de cinco años con un medio argentino- el líder de la mayor empresa de América Latina aseguró que nunca estuvo en sus planes ser candidato. “Es un mito total que quiera ser presidente. Tampoco quiero entrar a la política”, aseguró.

En la entrevista, Galperin igualmente no rehuyó a dar sus opiniones sobre la actualidad y temas como la educación y el rol del Estado. “Creo que la educación puede ser privada, si querés el Estado puede subsidiar a la gente que menos tiene para que acceda a esa educación privada, pero no necesariamente el Estado tiene que tener los profesores y las aulas, porque si hoy la educación privada funciona, funciona superbien”.

Además, aseguró que el balance de la reciente visita del presidente Javier Milei a las oficinas de Mercado Libre fue “superpositivo”. “Obviamente para nosotros fue un honor que nos visite el presidente de la nación. Me sorprendió mucho la gente, los empleados, la pasión que mostraron. Yo me quedé muy impresionado. O sea, realmente vi a los chicos jóvenes con muchas ganas de acercarse, traían sus libros para que él se los firme. Me sorprendió y obviamente el discurso que hizo diciendo que los emprendedores, la gente que hace, deberían tener un rol muy importante en la sociedad, es un discurso que comparto y que además para mí me sentí muy honrado de que diga eso en nuestra casa. Así que es un balance superpositivo.

