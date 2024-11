Martín Cabrales fue reconocido en la Legislatura porteña: “La mejor inversión es en cultura”

A partir de su aporte en diferentes esferas, Martín Cabrales, presidente de la firma de café homónima, fue reconocido hoy como Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura . “Este reconocimiento es un incentivo para seguir trabajando en favor de la cultura y también es un reconocimiento que indica que la empresa y que la familia van por el camino correcto. Sarmiento decía que una Nación es grande cuando el beneficio económico está al servicio de la cultura. Los argentinos tendremos cada vez mejor calidad de vida y seremos más libres cuanto más educados y más cultos seamos”, consideró el empresario al subirse al escenario en el Salón Dorado en la Legislatura porteña y luego de que se exhibiera un video con su historia y la de la empresa.

“En tiempos difíciles y cuando el Estado no puede estar presente, la participación del sector privado en todos los ámbitos de la cultura y en sus distintas manifestaciones es fundamental”, señaló Cabrales ante un salón colmado, quien destacó: “Nos tenemos que comprometer y participar más de la actividad cultural, porque la cultura nos da identidad, nos sostiene y nos enriquece, no solo en lo espiritual sino porque también es fuente de trabajo. La mejor inversión que podemos hacer los empresarios es en cultura, porque la cultura no tiene grietas”.

Desde Mar del Plata, en el Espacio Cultural Cabrales, la compañía brinda un ámbito gratuito a la comunidad para exponer su arte: desde hace más de 15 años, allí discurrieron tanto expresiones de pintura, de fotografía y de música, como también conferencias. A su vez, más recientemente, la marca lanzó al mercado la línea ExpressArte: mediante packaging de cafés intervenidos con obras de Marta Minujín, Milo Lockett y Felipe Giménez, llega a la cocina de los consumidores.

En diálogo con LA NACION, destacó: “Cabrales es una compañía que, con 83 años, se posiciona como una empresa joven que se reinventa todo el tiempo, que tiene crecimiento y continuidad, porque ya integra a la cuarta generación de la familia. Es una empresa que seguirá invirtiendo en el país, tratando siempre de estar a la vanguardia de las tendencias globales. El pasado nos da experiencia y prestigio, pero lo más importante siempre es el futuro”.

Los orígenes de la marca se remontan a cuando su abuelo don Antonio se instaló en Mar del Plata, tras escapar de la Guerra Civil española, y abrió la primera tienda, “La planta de café”, que funcionaba como cafetería y como bodega. La firma conquistó el mercado hotelero y el de los restaurantes, hasta que luego avanzó en las góndolas de un nuevo fenómeno: los supermercados.

“Además de buen café, Cabrales significa muchas otras cosas. Significa familia: Martín forma parte de la tercera generación que está al frente de la empresa, que supo crecer y proyectarse. Significa trabajo: decenas de miles de trabajadores pudieron llevar el pan a su casa gracias a esta empresa que sigue arriesgando e invirtiendo. Significa innovación: siempre estuvo a la vanguardia del mercado, adaptando un producto tan clásico como el café a nuevas formas, como las cápsulas. Pero lo más importante: Cabrales es cultura . Es la cultura del café y del encuentro, que instaló en cada rincón del país mucho antes de que existieran los cafés de especialidad”, resaltó Sergio Siciliano, diputado del bloque Vamos por Más y autor del proyecto de ley que da lugar a la distinción.

En tanto, Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, remarcó durante el acto: “Cabrales es embajador de una de las tradiciones más queridas de los argentinos: compartir un café con amigos”. En esa línea, el funcionario destacó su “compromiso genuino que va más allá de lo estrictamente empresarial”, a la vez que lo identificó como “un referente de la Marca País” y “un promotor de los valores de la tradición familiar”.

Entre los referentes del ecosistema empresario que asistieron al acto figuran Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina); Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires); Juan Napoli (Banco de Valores); Natalio Grinman (Cámara Argentina de Comercio); y Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción). También Luis Galli (Newsan); Alejandro Blaquier (Ledesma); y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó); entre otros.

Laura Ponasso Por

Temas Comunidad de Negocios