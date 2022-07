Mateo Salvatto: “Si ponés a todos los argentinos en un mismo punto de partida, te comés el mundo en 15 minutos”

En el marco del encuentro Economía del conocimiento organizado por LA NACIÓN, José Del Rio, secretario general de Redacción del diario, tuvo un mano a mano con Mateo Salvatto, quien a sus 17 años fue Campeón Internacional de Robótica y un año después creó su primera empresa: Asteroid, cuyo primer producto, Háblalo, ya asiste a más de 250.000 personas con discapacidad en todo el mundo de forma gratuita.

“La economía del conocimiento es uno de los pilares fundamentales para la Argentina. Siempre digo que los países potencia no fueron primero potencia y después invirtieron en tecnología sino al revés”, dice Salvatto, en cuanto a la importancia de invertir en tecnología. Reconoce que hay muchos temas que se deben solucionar, pero lo importante es entender que la tecnología no es una industria, ni una herramienta para invertir per sé, sino que invertir en tecnología es hacerlo en todas las industrias; en mejorar la calidad de vida, educación, sector público y su transparencia, en que el sector privado tenga más oportunidades. “En resumen, es invertir en la Argentina”, asevera.

“Hay muchos tomadores de decisiones a los que la tecnología no les conviene, porque transparenta mucho y ofrece variables de trazabilidad. Al sector público les podrían ser muy útiles, pero hay a algunos que no les conviene”, dice el joven emprendedor. “Para ganar la batalla del futuro se requiere no sólo de mucha tecnología, sino resiliencia y adaptabilidad, que es algo que a los argentinos nos sobra de nacimiento”, agrega.

“Cuando proyectás la educación como herramienta del futuro, ¿qué tan preparados estamos?”, cuestionó Del Rio. “Creo que la educación es una de las más grandes deudas de la Argentina. Claramente hay un potencial enorme, pero lo hemos postergado, nos dormimos en los laureles de cuando la educación era la mejor que se podía conseguir y hoy nos estamos atrasando mucho en un mundo que no perdona estas cosas”, dice el autor del best seller La Batalla del Futuro.

Y recalca que lo más importante que se tendría que tratar hoy en la agenda pública es la educación: “Es feo porque a veces se transforma en un cliché, pero no se hace nada. Creo que está bien hablar de macroeconomía, inflación, el dólar, etcétera, pero no hay ninguna temática más relevante que invertir en mejorar la educación de la Argentina para estar preparados para el futuro que se viene. Tenemos la infraestructura, falta que actualicemos los contenidos”, expone Salvatto.

En cuanto a la tecnología, está convencido de que es la herramienta igualadora de oportunidades por excelencia. “Siempre digo que no soy ningún pibe especial, distinto ni iluminado; sólo me interesa ser un ejemplo de lo que cualquier pibe o piba de este país pueda llegar a ser si accede a las herramientas necesarias, y la tecnología puede hacer eso. Soy solamente un pibe que tuvo la oportunidad de estudiar en una muy buena escuela [refiriéndose a la ORT, en la cual hoy es director de Innovación], donde me dieron tecnología y me enseñaron a usarla, y la puse en práctica. Además de tener la suerte de tener un plato de comida, un techo y una familia que me bancó en ese sentido. Sueño con un país donde todos tengamos eso, porque siento que si ponés a todos los argentinos en un mismo punto de partida, te comés al mundo en 15 minutos”.

En cuanto a nuestro futuro, confirma su fuerte convicción de lo importante que es ir todos hacia un mismo lado: “Crecer uno está buenísimo, pero si mientras crecés vos lográs que crezca el ecosistema que está a tu alrededor, vos crecés más y todo es mejor. A la Argentina le falta de ese patriotismo que a veces tenemos para tantas cosas, y unirnos para que los pibes tengan una mejor educación”, concluye el emprendedor con el concepto de que por perseguir lo urgente no hay que perder de vista lo importante.