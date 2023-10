escuchar

La revista global de negocios Fortune publicó este jueves la lista Change the World, un ranking compuesto por 59 empresas de todo el mundo con una característica particular: en vez de cuantificar los superlativos financieros, como las corporaciones más grandes, las que más crecieron o las acciones con mayor rendimiento, esta vez decidieron enfocarse en aquellas compañías capaces de “movilizar las herramientas creativas del capitalismo” en miras de resolver distintas problemáticas sociales. Mercado Libre, fundada por el argentino Marcos Galperín, ocupó el segundo puesto, justo debajo de The American Electrifiers, que reúne a ChargePoint, General Motors, SK On Co. y Tesla, empresas que persiguen la electrificación automotriz.

Según el Banco Mundial, un tercio de los adultos latinoamericanos no tiene acceso a una cuenta bancaria. “Mercado Libre, la empresa de servicios financieros y comercio electrónico con sede en Uruguay, ofrece acceso a pagos, préstamos, inversiones y otras herramientas financieras para esta población”, remarcó la revista, al fundamentar la selección del unicornio fundado en Buenos Aires, que tiene una valuación de US$61.692 millones, según su cotización en Wall Street.

A su vez, la revista detalló que esta plataforma brinda acceso a 45 millones de personas en 18 países, “levantando el telón para algunos que anteriormente no estaban bancarizados”.

“Queremos crear herramientas para que quien quiera ser emprendedor tenga igualdad de condiciones con las grandes empresas”, le dijo a Fortune el vicepresidente senior de estrategia, André Chaves. Democratizar el acceso a los servicios financieros estimula las economías locales, sostuvieron en la publicación.

La revista también hizo hincapié en que, a la par de las acciones sociales, el rápido crecimiento de la empresa es notable: en tres años, sus ingresos casi se han triplicado a 10.500 millones de dólares, mientras que su plantilla se ha más que triplicado.

Todo esto fue relevante porque, según la publicación, la selección se hizo entre compañías que utilizan el afán de lucro para conseguir objetivos tan importantes o más que las propias ganancias. Fortune hizo énfasis en la ola de calor y los incendios forestales que se sucedieron en los últimos meses “desde Maui hasta Macedonia”: “En parte, por esa razón hemos puesto en el centro de atención la búsqueda de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se refleja en nuestra selección número uno (cuatro empresas que están acelerando la revolución de los vehículos eléctricos en Estados Unidos), pero también en empresas que se están asociando para construir «hogares inteligentes», energéticamente eficientes y que ofrecen formas ingeniosas de conservar los alimentos, el plástico y los desechos. ropa fuera de los vertederos”, explicaron.

Además del cambio climático, una problemática que hoy se ubica en el centro de atención, otras empresas que integran la reconocida lista abordan cuestiones de salud pública y la crisis de refugiados en el mundo. Muchas compañías, como el caso de Walmart, número tres en la lista, se enfocan también en cuestiones como la educación y la capacitación de los trabajadores y próximos líderes empresariales.

La revista se detuvo en tres factores clave al momento de armar la lista. Según explicaron, estos son el impacto social medible, a través de lo que estudian el alcance, la naturaleza y la duración del impacto de la compañía sobre uno o más problemas sociales; los resultados empresariales, es decir, el beneficio que aporta a la empresa el trabajo con impacto social; y el grado de innovación, que trata de identificar cuán innovador es el esfuerzo de la empresa en relación con el de otras compañías en su rubro, considerando si se han asociado o seguido el ejemplo de ellas.

Los primeros 15 puestos de la lista fueron ocupados por compañías como Johnson Controls, WeRide, Patagonia, Mastercard y Apple. Marcos Galperín se expresó al respecto en X (exTwitter): “Impresionante este logro de Mercado Libre y qué lujo tener como desafío alcanzar a Tesla. Vamos por ellos!”.

