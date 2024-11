Mercado Libre tuvo un buen trimestre, pero no alcanzó las expectativas de Wall Street y sus acciones caen hasta un 15%

Luego de un segundo trimestre al alza, el gigante de e-commerce Mercado Libre no logró superar esta vez las expectativas de Wall Street. Si bien los resultados financieros de la compañía para el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre fueron positivos, sus acciones cayeron hoy hasta un 15%.

De acuerdo con su balance, publicado ayer, la compañía tuvo ingresos netos e ingresos financieros por US$5312 millones, lo que representó una suba de 35% interanual . En tanto, según el detalle, sus ingresos por operaciones fueron de US$557 millones, con un margen del 10,5%.

La empresa fundada por Marcos Galperin también tuvo buenos resultados en términos de utilidades. En el tercer trimestre del año, registró ganancias netas por US$397 millones, un 10,5% más que los US$359 millones del mismo período de 2023.

A lo largo de este período -según informó-, los compradores únicos crecieron un 21% interanual, hasta casi 61 millones. “Este es el crecimiento más rápido desde la pandemia de Covid-19 y fue impulsado por todas nuestras iniciativas destinadas a impulsar el comercio minorista offline al online. Los usuarios activos mensuales de Fintech también crecieron fuertemente, un 35% interanual, hasta 56 millones”, explicó mediante un comunicado.

“El negocio está en pleno auge, con un sólido crecimiento en compradores únicos, usuarios activos mensuales de fintech, GMV, cartera de crédito y adquisición de TPV en todas las principales geografías. Creemos que estamos logrando un excelente progreso en nuestros objetivos estratégicos a largo plazo de aumentar la penetración del comercio en línea en América Latina, convirtiéndonos en el principal proveedor de servicios financieros para los usuarios de Mercado Pago y ampliando nuestro negocio de adquisición”, aseguró.

No obstante, los números de la compañía no alcanzaron las estimaciones de Wall Street. “Superó las expectativas de mercado en cuanto a ingresos, en relación con los US$5282 millones esperados, pero no logró alcanzar las estimaciones de BPA (beneficio por acción) ni de volumen vendido. El BPA de la compañía fue de US$7,83 (una suba de 9% en la comparación interanual), cuando las estimaciones eran US$9,85″, precisó Maximiliano Donzelli, head de Estrategias de Inversión de IOL Inversiones.

“Dado el crecimiento exponencial de la compañía, el gran crecimiento del segmento fintech y la visión de largo plazo de la gerencia, seguimos siendo optimistas. Entendemos que Mercado Libre sufrió un golpe en su beneficio neto para impulsar el segmento fintech (por medio de menores márgenes y una mayor cartera de créditos), y lograr mayores sinergias y adopción en el resto de sus segmentos. El segmento fintech, a nuestro criterio, sirvió para tener mayor flujo al resto de sus segmentos; e-commerce, ads, envíos”, amplió.

En paralelo, desde Delphos Investment consideraron que el desempeño de la compañía sigue siendo muy bueno. “La tasa de crecimiento es todavía elevada y sigue penetrando en sus principales mercados. Además, si bien los márgenes cayeron algo, lejos están de niveles preocupantes. Pero la reacción del mercado parece justificarse por no haberse tratado de un balance extraordinario. Esto obliga a ponerle especial atención a los próximos balances, para ver si los aspectos negativos son algo de una sola vez o si la empresa entró en una etapa de mayor madurez”.

Laura Ponasso Por