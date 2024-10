Milton Beck: “La inteligencia artificial demanda personas listas para aprender”

Escuchar

“Como ya lo hizo internet y los smartphones previamente, la inteligencia artificial cambiará radicalmente la dinámica del mercado laboral”, comenzó diciendo Milton Beck, director general de LinkedIn para América Latina y África, quien vino al país en el marco de la presentación de BCN Global, talent channel partner de LinkedIn para Chile y Argentina liderado por Felipe Oliva.

Desde Linkedin, red profesional que contabiliza siete usuarios nuevos por segundo, 177 millones de usuarios en América Latina y unos 14 millones solo en Argentina subrayan que la inteligencia artificial impulsará cambios fundamentales en el talento y en las estrategias del negocio: 84% de los miembros de Linkedin afirma que está en roles donde al menos una cuarta parte de las tareas rutinarias y repetitivas podrían ser realizadas por inteligencia general generativa (Gen IA) aumentando así la productividad, sobre todo en áreas como customer operation e ingeniería de software tanto a nivel interno como para el desarrollo de productos.

Entre las cifras mencionadas por la red social profesional es de destacar que poco más de la mitad de las empresas considera que la falta de trabajadores con las habilidades necesarias está entre los desafíos que han experimentado o esperan experimentar al implementar Gen IA.

De esta manera, la gran transformación en el mundo del trabajo viene de la mano de poner las habilidades y el desarrollo del talento en el centro. “No es que las empresas no vayan a buscar a los graduados, pero los diplomas académicos no son lo único que vale, es preciso identificar las competencias necesarias para el momento actual”, subraya Beck en diálogo exclusivo con LA NACION.

El ejecutivo deja claro que éste es un gran cambio de paradigma que impacta en los reclutadores y los RRHH en general, con una perspectiva positiva en un escenario de escasez de talento: “Cuando un reclutador es muy estricto en términos de carreras de grado y posgrado disminuye la oferta de candidatos”, destaca y describe asimismo el “set de habilidades humanas” más requeridas en la era de la inteligencia artificial; desde la comunicación al pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional, la adaptabilidad y la capacidad de decisión.

La educación continua en IA es el punto esencial para la mejora de las competencias y la retención del talento según LinkedIn:

Habilidades duras

El director general de LinkedIn explica como ejemplo que muchas habilidades duras pueden adquirirse mediante capacitación pero no ocurre lo mismo con las blandas: “Muchas veces se eliminan candidatos por falta de algunas habilidades que son fáciles de desarrollar en semanas o en pocos meses pero el criterio o la tolerancia frente al disenso a lo diverso no se pueden aprender en un curso”, reflexiona. Lo mismo ocurre con la capacidad crítica en tiempos donde ChatGPT es la norma: “Yo le puedo preguntar a un asistente con Gen IA cómo abordar una reunión o una negociación difícil con una persona o cómo dar feedback a un empleado pero de ninguna manera se trata de una verdad absoluta, es un recurso que ayuda y guía pero se necesita un punto de vista crítico para poder utilizar estas tecnologías”, enfatiza.

Si se tiene en cuenta un escenario donde el 68% de las competencias evolucionarán para 2030 aceleradas por Gen IA, la demanda es hacia una cultura de aprendizaje continuo. “Lo que está pasando cada vez más es que en vez de contratar personas que cumplan una lista de requisitos y estén “listas para trabajar” se buscan personas “listas para aprender”, esta última es la cualidad más importante en la actualidad y no es fácil de encontrar”, detalla Beck y agrega que este cambio de paradigma choca con la presión que enfrentan los altos mandos corporativos para mantener los niveles de productividad. “Se busca que el candidato entre y ya esté produciendo pero hay personas con curvas de aprendizaje más largas pero que tienen mucho más potencial de crecimiento”.

Retención del talento

La educación continua en IA es el punto esencial para la mejora de las competencias y la retención del talento según LinkedIn: “Hay mucho self learning en IA pero el 80% de los empleados quiere saber de esta tecnología y aplicarlo a su trabajo, aquí juega un rol esencial el reskilling y la capacitación interna”, comenta y suma que las organizaciones comprometidas con el aprendizaje observan más retención de talento, más movilidad interna y una mayor sentido de conexión y propósito con el trabajo cotidiano.

Asimismo, la IA presenta el desafío de desarrollar políticas responsables y definir las normas de seguridad y las reglas de uso de los datos. “Hace más de quince años que utilizamos IA en funciones como “personas que podrías conocer”, allí no existen filtros de edad, raza, género o de ningún tipo a la hora de la recomendación. Las respuestas de la IA deben seguir estándares éticos, no tener sesgos y dar chances para todos, sobre todo en lo relacionado con reclutamiento”, reflexiona.

Por último y respecto de las barreras que las empresas encuentran para transformarse en “organizaciones basadas en habilidades”, Beck señala que muchas veces tienen que ver con la mentalidad y las prácticas heredadas, que en ocasiones impiden la flexibilidad necesaria para actualizarse con las cambiantes demandas para el negocio. “Para prepararse en un mundo laboral centrado en las habilidades y aumentado por IA es necesario tanto un liderazgo como la orientación técnica y el compromiso de arriba hacia abajo”, puntualiza y cierra con una reflexión que toma prestada de Erik Brynjolfsson, senior fellow del Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI) y director del Stanford Digital Economy Lab: “La inteligencia artificial no reemplazará a los directivos y managers pero los que usan inteligencia artificial reemplazarán a los que no lo hacen”.