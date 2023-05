Mundo freelance. Las claves para manejar el dinero en forma exitosa

escuchar

¿De qué depende el éxito como freelancer? Hay que fijar la atención en el dinero. Una encuesta de 500 fundadores realizada por el software de facturación Skynova encontró que las dos razones principales por las que las empresas fracasan son la falta de financiación y quedarse sin efectivo.

Los problemas de dinero pueden deberse a una variedad de problemas fuera de su control, como un cambio en el mercado. Pero aquí hay una cosa que se pueden. “Una mentalidad de dinero es la forma en que alguien piensa sobre el dinero, habla sobre el dinero y se comporta con el dinero”, dice Ramit Sethi, presentador de la nueva serie de Netflix Cómo hacerse rico. “Gran parte de nuestra mentalidad de dinero está influenciada por los recuerdos de la infancia. A menudo, son frases que nuestros padres decían inconscientemente en casa, como ‘No podemos pagarlo’ o ‘El dinero no crece en los árboles’. Se convierten en guiones invisibles, o creencias, que mantenemos tan profundamente que son, de hecho, invisibles para nosotros”.

Si no se tiene una mentalidad acertada sobre el dinero, será increíblemente difícil para una persona tener éxito, dice Buffie Purselle, autora de Rompiendo el rompiendo el ciclo de la pobreza generacional. “El efectivo es el oxígeno para cualquier negocio”, dice ella. “Se necesita un plan. No se puede operar un negocio sin capital. Eso simplemente no es posible”.

A continuación seis claves para manejar el dinero en forma exitosa.

1. Entender que no se trata de un hobby

A la hora de lanzarse como freelancer hay que tener en claro que trabajar independientemente es un negocio y no un hobby o un pasatiempo, dice Sethi. “Eso significa que me lo voy a tomar en serio, y necesita generar ganancias”, dice. “Si no funciona, entonces estableceré una fecha límite y pasaré a lo siguiente”.

Sethi dice que los empresarios principiantes a menudo se enamoran de la idea. “Prefiero enamorarme de mis clientes”, dice.

2. Prepararse para los tiempos duros

Hacer crecer un negocio independiente exitoso no es fácil, dice Purselle. “Uno escucha a la gente contar historias de ‘Empecé con solo 500 dólares y ahora tengo un negocio multimillonario’. Pero eso simplemente no sucede. La mentalidad debe ser de que se está dispuesto a matarse trabajando”.

Otro punto es prepararse para tener algunos meses de escasez, tal vez incluso años de escasez, antes de obtener una ganancia. “Eso no es para desanimar a la gente; es solo para prepararte para el éxito”, dice Purselle. “Hay que prepararse para un par de años sin ingresos o con bajos ingresos”.

Trabajar como freelance es el sueño de muchas personas pero lanzarse exige un manejo muy ajustado de los presupuestos Shutterstock - Shutterstock

3. No poner todos los huevos en la misma canasta

Cuando Sethi comenzó su negocio, no sabía si dejar su trabajo para dedicarse de tiempo completo al nuevo proyecto. “Finalmente creé una regla para mí”, dice. “Dije: ‘Ni siquiera voy a considerar la idea de dedicarme a tiempo completo a este negocio hasta que gane más dinero que mi salario tres meses seguidos’”.

“Es saludable para los empresarios crear sus propias reglas y luego asegurarse de que las cumplen. De esa manera, no se enamoran de algo que en realidad no funciona”, agregó.

4. No descuidar las finanzas personales

Hay que asegurarse de que las finanzas personales estén en orden antes de iniciar un negocio, dice Purselle. “Si no puede ahorrar o lograr pagar sus facturas a tiempo, ¿cómo se va a administrar un negocio, cumplir con las expectativas de los clientes y pagar las facturas de su negocio?”, se pregunta.

5. Contar con ahorros previos

Uno de los mayores errores que cometen los freelancers cuando se trata de dinero es no armar un presupuesto, dice Purselle.

“Arrancar un negocio no significa que no tengas dinero”, dice ella. “La primera pregunta que debe hacerse es con cuántos ahorros se tienen. Es dinero de tranquilidad para poder dedicarse a trabajar en el negocio. Si no se tienen fondos de reserva para pagar las cuentas, es muy difícil salir adelante”.

Purselle recomienda reservar al menos un año de gastos. “Muchas empresas pequeñas fracasan porque no tienen capital suficiente”, dice ella.

6. Tener claro el “para qué”

Finalmente, hay que tener en claro por qué se ingresa en un negocio. Las personas que son empresarios exitosos se ven diferentes, hablan diferente y tienen diferentes formas de abordar su trabajo, dice Sethi. “Hay que plantearse: ‘Estoy asumiendo todo este riesgo al iniciar un negocio’. Estoy trabajando muchas horas, especialmente en los primeros días. ¿Qué gano por hacer todo esto?’”, dice.

Al ser realista acerca de lo que se necesita para tener éxito, se aumentarán las posibilidades de permanecer en un negocio en el futuro.

Fast Company