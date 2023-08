Muñecas Barbie: aumentan las consultas, pero no se registra el boom de ventas esperado tras el estreno de la película

escuchar

Mientras que el mundo se proyecta un boom de ventas de muñecas Barbie, a partir del estreno de la película homónima el 21 de julio, la realidad en las jugueterías argentinas es muy variada: cadenas que no comercializan la marca, otras que solo importan dos modelos y algún accesorio, y algunas que sí disfrutan de un incremento en las ventas, pero no muy significativo. La única constante, por el momento, es que el alto nivel de consultas no se traduce en compras.

Barbie fue creada en 1959 por Ruth Handler y supo reinventarse a través de las épocas. Tanto es así que Greta Gerwig, directora de cine que triunfó en 2019 con su versión de Mujercitas, dirigió la primera película no animada sobre la muñeca y su mundo, que fue estrenada hace dos semanas.

Y las expectativas son altas. De hecho, Ynon Kreiz, CEO de Mattel, explicó que este momento será recordado como un hecho fundamental en la historia de la compañía, al formar parte de la “primera película teatral en la historia” de Barbie. Mientras, en un comunicado de Euromonitor International, una empresa de investigación de mercado, respaldaron las esperanzas: “La fiebre de Barbie teñirá al mundo de rosa e impulsará la industria de la muñeca en un estimado de US$14 millones para 2027″, aseguraron.

Greta Gerwig (derecha) en el set de filmación de Barbie, junto a Margot Robbie y Ryan Gosling Jaap Buitendijk - -

Sin embargo, el consumo de Barbies aún no percibe cambios. Mattel, por ejemplo, sufrió fuertes caídas en las ventas durante el segundo trimestre del año, comparado con 2022, ya que sus clientes en la Argentina están manejándose con inventario del año pasado. Si bien siguen a la espera de que la película impulse la demanda, aún falta para transformarla en ganancias. Así lo explicó Richard Gottlieb, CEO de Global Toy Experts, a LA NACION: “Todavía es temprano para saber lo que está sucediendo con las ventas. Se calcula que habrá algún impacto, pero la película está destinada al público adulto, por lo que no hay certezas de qué sucederá realmente en términos de compra-venta”.

Por su parte, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) realizó un relevamiento propio sobre la venta en los próximos meses. A través de un documento, aseguraron que “los comercios están abastecidos de juegos y juguetes nacionales e importados”, y en espera por el Día del Niño el próximo 20 de agosto. Además, sostienen que “el boom del lanzamiento de la película Barbie está comenzando a dinamizar la actividad”.

“El retorno triunfal de la inigualable Barbie [...] está generando expectativas en el sector, que cuenta con productos nacionales con licencias de Mattel”, sostienen y aclaran que la Argentina es uno de los pocos países del mundo que produce y exporta productos con la marca Barbie, pero no la muñeca.

También se refirieron a las medidas tomadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, el pasado 23 de julio, entre las cuales se reglamentó un gravamen del 7,5% por el impuesto PAIS a las importaciones. En este aspecto, consideran que los juguetes nacionales no deberían sufrir aumentos en el corto plazo, pero que es posible que sí se remarquen los importados.

Aunque la CAIJ asegura que hay muñecos importados en la Argentina desde 2022, las jugueterías aseguran que la marca Mattel, en particular, recién entró al país hace unos meses Archivo

Al consultar con Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de CAIJ, por la situación en el país, este comentó que existe stock de productos importados desde el año pasado, pero que no es posible desagregar la información por juguete, “porque las Barbies entran en la nomenclatura de todas las muñecas”. Sin embargo, la mayoría de las jugueterías consultadas afirman que Mattel volvió a ingresar su producto estrella hace apenas unos meses.

Un mercado fraccionado

Aunque la venta de Barbies en la Argentina no es pareja, la tendencia clara es que, a partir de la película, las consultas por la muñeca aumentaron, tanto en tiendas físicas como a través de las redes, según varias jugueterías consultadas. Sin embargo, al recorrer los locales, queda en evidencia que esto no es algo parejo.

En El Osito Azul, por ejemplo, juguetería ubicada en Martínez, los cambios en ventas no son notorios: “Está todo frenadísimo, más si no hay promociones bancarias”, explican y agregan que encargaron productos de Mattel creyendo que la película iba a impulsar las ventas. Uno de los pedidos que realizaron fue la casa Malibú, que tiene un precio aproximado de $180.000, más que el sueldo mínimo vital y móvil estipulado para agosto y septiembre (que será de $112.500 y $118.000 respectivamente). El temor actual es no venderla, aunque todavía mantienen la esperanza.

El universo de Barbie es enorme y las opciones, entre accesorios y muñecos, son inagotables. Sin embargo, al país entran unos pocos modelos, los más “accesibles”, que en jugueterías rondan entre los $9000 y los $30.000 o más. “Hoy es un lujo. No es comida”, enfatizan en esta juguetería.

La casa de Barbie tiene un valor aproximado de $180.000, más alto que el sueldo mínimo, vital y móvil estipulado para los próximos meses

En el local de Cebra, ubicado también en Martínez, observan una tendencia de mucha consulta y menos venta que la esperada, y aseguran que si bien se vende un poco más que antes del estreno de la película, no es tanto como podía esperarse. Además, en este caso solo tienen oferta de dos modelos de muñecas.

A raíz de los montos, varios comercios no importaron los productos de Mattel. En cambio, ofrecen muñecas “sustitutas” o los equivalentes argentinos, como Gloria o Kiara. Tal es el caso de Apio Verde, quienes ante la consulta de LA NACION respondieron que no trabajan con este producto. Tampoco lo hace El Mundo del Juguete. En esta última cuentan que las consultas por la muñeca aumentaron en las últimas semanas, provenientes del renovado interés que le brindó la película. Cuando eso sucede, acá sugieren una marca más económica, Kiara. “La gente se va, porque busca Barbie, pero después vuelven y se la llevan. Compran de a dos o más, porque es mucho más barata”, explican. Los precios de esta “opción B” rondan los $2000 y los $7000, dependiendo de si traen accesorios o no.

La juguetería Santa Claus, ubicada en el Unicenter, se suma a las anteriores, y aunque no venden Barbies, sí notan un fuerte cambio en la cantidad de gente que pergunta por ella. “Antes también la pedían, pero en menor medida. Le ofrecíamos otra opción, Rainbow High, y la llevaban. Ahora solo quieren Barbie. Los chicos dicen ‘si no es marca Barbie, no es Barbie’”, aseguran, y agregan que el modelo que más piden es el de Barbie Color Reveal, que en redes está entre $20.000 y $35.000.

Algunas tiendas que no comercializan con la marca Mattel tienen oferta de otras muñecas, más baratas, como Kiara, Gloria o Rainbow High; muchos se conforman con estas opciones como sustitutas de Barbie El Universal

En Somos los Juguetes, en el mismo centro comercial, se venden Barbies entre $7000 y $45.000. “Desde que salió la película la piden mucho, pero no compran tanto porque se decepcionan con los precios. Sí se nota que hay más ventas que antes [de la película]”, comentan en esta sede.

En un local vecino, Giro Didáctico, en donde venden tanto muñecas de la marca como accesorios —aunque no la casa, porque está muy cara—, la tendencia de búsqueda, a diferencia de otras tiendas, se condice con la venta. “Preguntan mucho, sobre todo gente que viene al cine. Se compra bastante, mientras les guste el modelo”, sostienen.

Ventas web

Hoy las Barbies ingresan a la Argentina por distintos medios, luego de que Mattel tuvo problemas para ingresar al país y un antecedente de fuerte restricción en 2011, cuando la AFIP prohibió la importación de estos productos al sostener que habían cometido infracciones aduaneras.

A pesar de que las muñecas y la marca volvieron a comercializarse, los modelos que se pueden encontrar son acotados si se comparan con los existentes en el hemisferio norte del globo. Por ejemplo, las muñecas representadas en la película son coleccionables. En la plataforma de Mercado Libre las traen a pedido con precios aproximados a $135.000. También por encima del salario mínimo.

Paula es una pequeña emprendedora que se encarga de este nicho: importa objetos coleccionables, incluyendo Barbies. “Si bien la película generó mucho entusiasmo, las muñecas son muy caras para traerlas”, dice y asegura que ella no nota cambios importantes en los pedidos que recibe.

Durante el último mes, las búsquedas relacionadas a #Barbie en Mercado Libre aumentaron un 234%. Pero el furor no para: en la última semana las búsquedas relacionadas a la película, como "rosa" o "pink", se incrementaron un 175% más! pic.twitter.com/DxSz3n1l01 — Mercado Libre Argentina (@ML_Argentina) July 24, 2023

Mercado Libre es, quizás, la plataforma en donde mejor se observan las estadísticas, los cambios en la compra y venta de estos bienes. De hecho, el 24 de julio, a través de sus redes sociales, la plataforma mostró con un gráfico que las búsquedas relacionadas a Barbie durante ese mes habían subido un 234%.

Al consultar al respecto, comentaron que durante julio, Barbie fue la octava marca más vendida en la categoría “juegos y juguetes”, con un crecimiento del 86% en unidades vendidas en comparación al año pasado. “Uno de los principales factores de este crecimiento es, sin dudas, el lanzamiento de la película y todo lo que generó en cuanto a tendencias relacionadas con este producto icónico”, aseguraron.

Sin embargo, la tendencia muestra, acá también, que el aumento en búsquedas —un 175% mayor en la semana del estreno— no mantiene el mismo nivel que el de las compras, que representó un 30% de incremento, pero que no alcanzó a la mitad de gente que consultó por el valor de una Barbie.