Newsan acelera su expansión en consumo masivo y busca nuevas oportunidades de compra

Newsan quiere convertir al consumo masivo en uno de los principales motores de crecimiento del grupo. La compañía viene acelerando su expansión en un negocio que comenzó a desarrollar formalmente en 2024 y que hoy ya representa más de US$500 millones de su facturación total, que ronda los US$2000 millones. La estrategia combina el desembarco de nuevas marcas internacionales, el desarrollo de productos propios y la búsqueda de oportunidades de adquisición que permitan ampliar el portafolio.

El objetivo es crecer en un mercado que todavía atraviesa un escenario complicado. “La idea es encontrarle la vuelta a un consumo que viene deprimido”, explica Romina Fernández, directora general de la unidad de negocios de Consumo Masivo de Newsan. La ejecutiva señala que el consumo masivo acumula este año una caída interanual del 2,9% y que para 2027 la compañía proyecta una recuperación moderada, con un resultado que podría ubicarse entre -1% y 1%, aunque destaca que detrás de esos números hay comportamientos muy diferentes según las categorías y los canales de venta.

“El consumo sigue golpeado por el ingreso disponible y la gente tiene otros gastos que nos pueden volcar a nuestro negocio”, señala Fernández. En ese contexto, el comercio electrónico y el canal de farmacias y perfumerías aparecen entre los segmentos menos castigados, dos espacios en los que la compañía busca profundizar su presencia.

La apuesta por el consumo masivo forma parte de una estrategia más amplia de Newsan para diversificar sus fuentes de ingresos y reducir su dependencia histórica de la electrónica y el régimen industrial de Tierra del Fuego. En el último año, pese al contexto de consumo, la división creció 11% en ventas, en gran parte apalancada en las marcas que le compró a la multinacional Procter & Gamble. “Los buenos resultados se explican porque logramos combinar lo mejor de los dos mundos: las buenas prácticas de una multinacional con la agilidad de un empresario local”, sostiene Fernández.

Dentro de esa estrategia, la compañía viene ampliando el portafolio de marcas de la multinacional que representa en la Argentina. En los últimos meses incorporó nuevas líneas de Procter como de Oral-B, los champús Herbal Essences y los desodorantes Old Spice, Gillette y Secret. También trabaja en el desarrollo de marcas propias, como Hit, una línea de pañales para adultos desarrollada localmente.

Romina Fernández: “El grupo siempre está abierto a las oportunidades que aparezcan"

La compañía tampoco le cierra la puerta a crecer mediante adquisiciones. “El grupo siempre está abierto a las oportunidades que aparezcan”, dice Fernández. En ese marco, Newsan es uno de los candidatos para quedarse con la marca Ayudín y el resto del negocio que Clorox tenía en la Argentina y que ahora pasó a manos del grupo Mariposa. La eventual operación se inscribe dentro de una búsqueda más amplia de marcas y negocios que resulten complementarios con el portafolio actual.

De hecho, el grupo viene utilizando esa misma lógica para ampliar su presencia en otras categorías. Recientemente adquirió el 50% de Cdimex, con lo que sumó marcas de belleza como Elizabeth Arden, Lattafa, Armaf y Rasasi.

Portafolio ampliado

Hoy, el negocio de consumo masivo de Newsan reúne alrededor de quince marcas y abarca categorías como cuidado personal, higiene, pañales, salud y belleza. El grupo busca replicar en este mercado una estrategia que ya aplicó en otros negocios: construir escala de manera progresiva, sumar categorías y reducir la dependencia de una única actividad.

“Y no descartamos seguir creciendo vía la adquisición de otras marcas, siempre que sean complementarias con nuestro portafolio de negocios”, resume Fernández

El movimiento forma parte de una transformación más profunda del grupo que lidera Rubén Cherñajovsky. El primer paso fue el desarrollo de Newsan Food y la ampliación del negocio pesquero hasta convertirse en uno de los principales exportadores argentinos de langostinos y pescados.

En forma paralela, fue creciendo en consumo masivo y a partir de marzo de 2025 también ingresó en el sector energético, con actividades de generación, transporte y distribución de electricidad.