“No es un área aparte”: la frase que marca el futuro de las empresas

La agenda de sustentabilidad, que en el último tiempo ganó amplia relevancia a nivel global, empuja a las organizaciones a no solo a redefinir sus prácticas y modos de trabajo, sino también sus modelos de negocio. En el marco del capítulo 10 del Summit de Sustentabilidad, organizado por LA NACION, Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina, y Hernán Villalobos, gerente corporativo de Cambio Climático y Energías Renovables en Arcos Dorados, conversaron junto a Ignacio Federico, prosecretario de Redacción de Economía, sobre cómo llevar adelante estos cambios dentro de una compañía de gran escala.

Para Villalobos, la sustentabilidad dejó de ser “un área aislada” en las empresas. “Tiene que contar con expertos en el tema, con iniciativas que generen valor a la empresa”, precisó.

Barrale coincidió con esta mirada: “Es transversal a todo el negocio”. “En CCU, los planes detrás de las metas tienen que ver con hacer más eficiente el consumo de agua o reducir el consumo eléctrico. Tiene que ver no solamente con el planeta, sino también con el negocio y las comunidades”, detalló.

Para Barrale, la sustentabilidad es "transversal a todo el negocio” Fabián Malavolta

Planes de acción

En el caso de Arcos Dorados, la compañía cuenta con tres pilares ambientales y tres sociales. El objetivo, explicó Villalobos, es que los pilares ambientales estén embebidos en la operación, como reciclar los uniformes de los empleados. Otro punto que destacó el ejecutivo es que el 88% de los empaques son libres de plástico y el 95% de los insumos de los restaurantes provienen de proveedores locales en la región.

A su vez, en el plano social Arcos Dorados es el principal empleador formal de jóvenes en Latinoamérica. En números concretos, el 80% de sus trabajadores son menores de 24 años.

El objetivo de Arcos Dorados es que los pilares ambientales estén embebidos en la operación, explicó Villalobos Fabián Malavolta

Por su parte, Barrale indicó que el 50% de la cerveza se vende en envase retornable hace ya varios años, y que una botella de vidrio de un litro puede reutilizarse hasta 29 veces. Además, aseguró que las plantas de bebidas no generan “prácticamente ningún residuo”: “El 99% de los residuos que se generan vuelven a ingresar a algún circuito productivo, ya sea aluminio, vidrio, cartón, papel”.

El gran desafío, entonces, es mantener la sustentabilidad “puertas afuera”. Para ello, CCU trabaja con organizaciones de recuperadores y municipios, con el objetivo de lograr “cadenas de economía circular”. “Tenemos un programa en el que financiamos a más de 40 cooperativas en más de 40 ciudades. Existe desde 2010 y lleva recolectadas más 300.000 toneladas de reciclables”, ilustró Barrale.

En esta línea, Villalobos mencionó que en la Argentina Arcos Dorados llegó a un 50% de uso de energías renovables, lo que equivale a 77 restaurantes. Dicha integración se logró a partir de acuerdos con empresas como Pampa Energía y PCR. A su vez, la iniciativa permitió que la compañía reduzca en un 26,5% su huella de carbono en cuatro años y, en paralelo, crezca con más de 300 restaurantes en la región.

Cultura sustentable

Por otro lado, Barrale sostuvo que el aspecto más difícil de llevar adelante este cambio es “generar una cultura alrededor de un mensaje”. “Se trabaja con tiempo y experiencia. Tenemos programas de voluntariados, donde tratamos de involucrar a la gente en experiencias que si se cuentan con un video o mail, no van a llegar”, explicó.

En Arcos Dorados, dicho aspecto se trabaja a través de métricas y objetivos alineados con la sustentabilidad. “Se genera una sinergia positiva para alcanzar esas metas”, señaló Villalobos.

Barrale sostuvo que el aspecto más difícil de llevar adelante estos cambios es “generar una cultura alrededor de un mensaje” Fabián Malavolta

“Hay un público creciente que exige y demanda, y pone la vara cada vez más alta desde donde partís en aspectos sociales y ambientales”, sumó Barrale.

Por último, ambos expertos destacaron qué definirá la sustentabilidad durante la próxima década. “Se avanzará sobre que la sustentabilidad no se puede separar del negocio. Cada vez va a haber más exigencias para las empresas y no va a ir para atrás”, aventuró Villalobos.

“La misma palabra lo dice. Que social, económica y ambientalmente tengas una operación saludable. Tenemos que ser parte de esa transformación social y ambiental porque le da sustentabilidad al negocio”, concluyó Barrale.