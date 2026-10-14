Pony vuelve a la Argentina: apuestan a revivir una marca con historia

La historia de las marcas deportivas está llena de regresos. Algunas vuelven impulsadas por la moda retro. Otras apuestan al valor de una identidad que sobrevivió al paso de las décadas. En ese segundo grupo busca ubicarse Pony, la emblemática firma estadounidense de calzado e indumentaria deportiva que regresa a la Argentina de la mano de Grupo Addnice.

La compañía argentina anunció que acaba de asumir asumirá la distribución y representación exclusiva de la marca en el país, con el objetivo de reconstruir su presencia en un mercado donde supo tener una fuerte inserción durante las décadas de 1970 y 1980.

La operación representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Addnice, una empresa que nació en 2012 enfocada en la fabricación de calzado infantil y que, con el correr de los años, amplió su oferta hacia productos para hombres y mujeres, incorporó marcas internacionales y desarrolló una estructura industrial propia.

La elección de Pony no parece casual. A diferencia de otros mercados, donde la marca está asociada principalmente a su origen californiano y a la cultura deportiva estadounidense de los años 70, en la Argentina conserva un reconocimiento especialmente fuerte entre los consumidores. Ese capital simbólico es precisamente uno de los activos que Addnice busca aprovechar en esta nueva etapa.

Hoy la marca pertenece a Iconix, un fondo de inversión estadounidense especializado en marcas deportivas y de lifestyle, que administra un amplio portafolio de licencias alrededor del mundo.

El regreso se apoyará en una estrategia comercial bien definida. Según explicó la compañía, los productos de Pony se comercializarán exclusivamente a través del canal deportivo, replicando el esquema que Addnice utiliza para otras marcas que representa en el país. La decisión busca reforzar el posicionamiento de la etiqueta dentro de un segmento donde todavía conserva recordación y afinidad entre los consumidores.

“Vemos una buena oportunidad en Pony, una marca con historia en la Argentina y con la que creemos que podemos construir un negocio sólido en el canal deportivo”, señalaron desde la empresa.

La llegada se produce en un contexto en el que varias marcas internacionales vuelven a mirar a la Argentina como un mercado atractivo para expandirse. En ese escenario, Addnice apuesta a una fórmula que combina trayectoria, identidad de marca y distribución especializada.